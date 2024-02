¿Qué puede pasar si la SCI no entrega el informe sobre el metro de Bogotá?

La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), por cuarta vez, fue citada en el Congreso para presentar el estudio que contrató el Gobierno Petro sobre la primera línea del metro de Bogotá. Aunque divulgó algunos puntajes en cuanto al costo-beneficio de las alternativas que se analizaron, no presentó el informe en su totalidad.



El contrato entre la SCI y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) fue suscrito en julio de 2023 por un valor de aproximadamente 8.000 millones de pesos. Tenía como objetivo crear una metodología para evaluar los distintos planteamientos de la primera línea, que incluyen la posibilidad de que un tramo sea subterráneo.



Fue entregado el 22 de diciembre de 2023 a la ANI y se esperaba que se divulgara su resultado en la Comisión Primera del Senado el 31 de enero de este año.

Entre los proyectos damnificados con los ajustes al Presupuesto del 2024 está el metro de Bogotá.

No obstante, ese día la directora de la ANI, Carolina Barbanti, afirmó que el contrato tenía una cláusula de confidencialidad. “Esperamos que en dos o tres semanas podamos compartir el informe técnico”, indicó en ese momento.



Por tal razón, los congresistas David Luna y Miguel Uribe, así como los representantes a la Cámara por Bogotá Carolina Arbeláez y Andrés Forero, volvieron a citar a la SCI y a la ANI para ayer.



En una presentación de hora y media, Rafael Fonseca, el ingeniero delegado para divulgar los resultados del estudio, compartió detalles de la metodología que se creó para evaluar proyectos de transporte de carga y de pasajeros.



También aclaró que el estudio no fue contratado para tomar una decisión sobre la obra que ya está en ejecución, sino para analizar las distintas opciones en futuros proyectos que se desarrollen en el país.



Al mencionar la primera línea del metro de Bogotá, indicó que se evaluaron cuatro diseños, entre los cuales están el proyecto subterráneo que planteó la administración de Petro (2014) y la obra elevada que se está adelantando actualmente y que tiene un avance superior al 29 por ciento (contratada en 2017).

Las otras dos alternativas “hipotéticas” son un tramo subterráneo de la avenida Caracas, desde la carrera 50 con avenida Primero de Mayo y un tramo, también subterráneo, por la carrera 13 hasta la Caracas.



Tras más de una hora, el delegado de la SCI no entregó el informe con los argumentos sobre cuál es la alternativa que más alto puntaje presentó con relación al costo-beneficio.



No obstante, y ante la insistencia de los congresistas, mencionó que el tramo subterráneo desde la 13 hasta la Caracas presentó un mayor puntaje, con 1,07. Le siguen el tramo subterráneo de la Caracas (1,036), el elevado actual (0,99) y completamente subterráneo (0,98).



Es importante mencionar que el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, dijo que este estudio no afecta las obras de la primera línea. Carlos Galán, por su parte, afirmó que se trata de un ejercicio académico y no tiene como objetivo ofrecer una recomendación sobre el proyecto.

“Vamos en un avance del 29,93 por ciento, ya casi un 30 por ciento. Esta es la cifra más actualizada, hay un atraso del contratista de cerca del 2 por ciento que estamos trabajando para que se resuelva, pero la obra va bien”, reiteró Galán.



Por otro lado, la presentación de la SCI generó un sinsabor en los congresistas, quienes dijeron que iban a tomar cartas en el asunto ante las “dilaciones” que han tenido con la entrega de resultados.

Las consecuencias

El senador David Luna indicó que, junto con los otros congresistas que habían citado a las entidades, le envió una carta a Barbanti advirtiendo de posibles consecuencias legales si no compartía el informe.

David Luna, senador de Cambio Radical.

“Ante el reiterado incumplimiento por parte de la entidad que usted preside de entregar información pública para efectos de realizar el control político, le recordamos que la omisión de entrega puede generar consecuencias penales y disciplinarias”, indica la carta.



Por otro lado, en su cuenta de X invitó al presidente Gustavo Petro a “una tregua política por la movilidad de Bogotá, el metro no tiene apellido López ni Petro, el metro es de todos los bogotanos”.



Con respecto a la cláusula de confidencialidad del contrato, el senador previamente había dicho que la reserva de información pública solo se justifica en tres motivos: cuando es legal, constitucional o en temas relacionados con seguridad nacional.



“La misma Corte dijo que el derecho al acceso a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación”, agregó.



En esto coincidió Juan José Gómez Urueña, asesor en contratación de entidades públicas, quien indicó para este diario que la ANI “les ha incumplido a los congresistas, quienes con fundamento en el artículo 258 de la Ley 5 de 1992 pueden solicitar información y documentación a los funcionarios y estos están obligados responder de manera oportuna y completa”.



Añadió que la no entrega del informe puede acarrear sanciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación, que pueden ser suspensiones e, incluso, la destitución.



Cabe resaltar que Hernando Monroy, presidente de la SCI, le dijo a EL TIEMPO que la confidencialidad se debe a que la ANI cree que “se trata de un tema que requiere mucha reserva, entonces la cláusula es para efectos de que no se diluya información en el desarrollo y pueda generar alguna controversia innecesaria”.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ