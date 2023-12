'Contrato de la ANI con la SCI no tiene injerencia sobre ejecución del metro de Bogotá'

La Empresa Metro de Bogotá se pronunció este miércoles sobre la versión respecto de que el contrato de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) puede afectar la primera línea del metro de Bogotá.



En un comunicado, la Empresa Metro señaló "no tiene relación" con dicho contrato y precisa que fue suscrito entre la ANI y la SCI.



La empresa distrital también precisó que ese contrato "no tiene injerencia alguna sobre la ejecución de la primera línea del metro de Bogotá, ni sobre la línea 2 del metro de Bogotá, que avanza en su proceso de licitación pública internacional".



Cabe recordar que ese contrato fue suscrito por decisión del gobierno del presidente Petro, que ha insistido en que se evalúe la posibilidad de que un tramo de la primera línea sea subterráneo.



De hecho, el mismo presidente Gustavo Petro ha planteado que ese tramo soterrado sea entre la avenida Primero de Mayo con carrera 50 hasta la calle 72 o incluso hasta la 100. El mandatario también señaló que la Nación asumiría ese mayor costo.



No obstante, tanto la EMB y la alcaldía de Bogotá han indicado que no es posible cambiar el contrato de la primera línea del metro, firmado en 2019 por valor de 22,3 billones de de pesos, para que tenga un tramo subterráneo. Eso implicaría seis años adicionales en la obra y más de 12 billones de pesos.



Según la Empresa Metro de Bogtotá, el contrato de la ANI con la SCI "tiene por objeto brindar asesoría técnica al Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, que comprende, entre otros, la evaluación multicriterio de los proyectos ferroviarios de pasajeros, carga y/o mixto".



Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Al respecto, el pasado martes, el gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, dijo en entrevista con EL TIEMPO que "más reversa tiene el río Bogotá que el metro".



El pronunciamiento de la EMB se produce unos días después de que la Procuraduría informó que abrió una investigación contra el vicepresidente (e) de Estructuración de la ANI, Iván Humberto Baquero Susa, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) para brindar asesoría en el análisis y evaluación de proyectos ferroviarios de pasajeros y de carga en el país, por 8.375 millones de pesos.



"El Ministerio Público busca establecer si el objeto del contrato, así como la destinación de los productos que deberá entregar la SCI, podrían eventualmente impactar proyectos férreos territoriales como la primera y segunda línea del Metro de Bogotá; el Tren del Río, en Antioquia; el Tren de Cercanía, en el Valle del Cauca; el Tren Regional del Caribe, y los Regio Tram de Occidente y Norte, en Cundinamarca", indicó la Procuraduría en un comunicado el pasado 11 de diciembre.

​El Ministerio Público también señaló que "se podría eventualmente invadir la competencia de las entidades territoriales que tienen dentro de sus funciones la gestión y administración de corredores férreos regionales o distritales y que, por ende, no le corresponden a la ANI planear ni modificar".

La producción de trenes del metro se realiza en la provincia china de Changchu. Foto: Empresa Metro de Bogotá

La Empresa Metro de Bogotá aseguró en en su comunicado que "no conoce los informes o documentos técnicos entregados por la SCI a la ANI en virtud de la ejecución de este contrato" y que "el resultado no afecta de ninguna manera a las dos líneas del metro de la capital". Aclara que son los proyectos de infraestructura vial más importantes del país que se desarrollan en la actualidad.



El pasado miércoles, al ser consultado sobre qué pensaba del contrato de la ANI con la SCI para comparar el metro elevado, hoy en ejecución, con el proyecto del metro subterráneo, el gerente de la Empresa Metro dijo desconocer cómo iban las mesas de trabajo que planteó el Gobierno ni el contrato de la ANI con la SCI.



"Desde agosto o septiembre no he vuelto a tener reuniones en esas mesas que se plantearon con el Gobierno Nacional, con el ministro de Transporte, y ni me han invitado. No sé realmente en qué va el proceso del trabajo que contrató la ANI con la Sociedad Colombiana de Ingenieros", le dijo Narváez a este diario.



Con corte al 15 de noviembre pasado, el avance general de la primera línea, incluyendo las actividades de obra del concesionario y la gestión de la Empresa Metro para la adquisición de predios y traslado de redes, es del 27 por ciento, un porcentaje que es conforme a lo programado.



La EMB también indicó que la fase de construcción, que inició el pasado 25 de julio, reporta un avance del 9,73 por ciento.



REDACCIÓN BOGOTÁ

