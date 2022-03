Si Gustavo Petro llegara a la Presidencia de Colombia, revisaría el proyecto de la primera Línea del Metro de Bogotá. Así lo confirmó el precandidato por el Pacto Histórico este miércoles, durante el debate organizado por EL TIEMPO y SEMANA.



La revisión dependería de un factor clave: la existencia o no de los estudios y diseños a nivel de detalle de este proyecto que fue consolidado durante la Alcaldía de Enrique Peñalosa y que ha continuado durante la Alcaldía de Claudia López.



(Le puede interesar: Petro arremete contra el metro elevado de Bogotá y Peñalosa responde)

"Hasta ahora no hay estudios. La empresa que contrató Peñalosa, de origen chino, no ha presentado estudios de Metro elevado (...) Si así avanzan estos meses, no puedo preguzgar. (Pero) si no avanzan esos estudios y llegamos a la realidad de un nuevo gobierno, creamos una comisión para hablar con la empresa china, verificar por qué no ha entregado los estudios, verificar si tiene aunque sea unos estudios parciales", indicó Petro e incluso llegó a asegurar que podría "compararlos con los estudios de metro subterráneo y tomar la decisión costo beneficio más favorable para la ciudad de Bogotá".



Pero, ¿cuál es el estado de esos estudios hoy? Actualmente y hasta el 9 de enero de 2023, la Línea 1 se encontrará en fase previa. Entre las tareas de esta fase está, precisamente, el desarrollo de los diseños de detalle.



De acuerdo con lo reportado por la Empresa Metro de Bogotá en su más reciente rendición de cuentas, "al 31 de diciembre de 2021, el concesionario avanzó un 49,6% en los diseños de detalle, específicamente en los relacionados a la obra civil (viaducto, estaciones, patio taller y estructuras complementarias)" y "de igual manera, logró el 28,7% en los diseños de sistemas metroferroviarios (material rodante, sistemas de señalización, de puertas de andén y control de trenes, entre otros)".



Estos estudios deben estar listos antes de finalizar la etapa de fase previa.

(Para seguir leyendo: El metro quedará a mitad de camino al final del gobierno de Claudia López)

EL TIEMPO