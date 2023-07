El debate sobre un tramo soterrado en la primera línea del metro de Bogotá continuó ayer al rojo vivo. Por segundo día consecutivo, el presidente Gustavo Petro sugirió que la Alcaldía incumplió un acuerdo para que desde la carrera 50 hacia el norte sea bajo tierra. Y, de nuevo, la alcaldesa Claudia López lo refutó.



El jefe de Estado aseguró que la licitación para continuar el metro subterráneo la haría la Nación y dijo que esta alternativa ya tiene estudios de detalle, refiriéndose a lo que hizo en su alcaldía.



Según Petro, "se acordó trabajar una fase de la primera línea elevada entre el patio taller y la carrera 50" (con Primero de Mayo) y "a partir de allí, una fase subterránea hasta la calle 100, en el norte, que sería licitada por la Nación".

Consorcio Metro Línea 1 construyó moderna planta para hacer los pilotes prefabricados. Foto: Alcaldía de Bogotá

Ante las afirmaciones del mandatario, la alcaldesa López volvió a responderle: "Usted nunca me ha pedido, ni yo aceptaría parar el metro y su contrato". Y precisó que se acordó que cuando los estudios del Ministerio de Transporte y la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) tengan una alternativa viable en la relación beneficio-costo y frente a la ley "se consultará" con el Consejo de Estado.



En efecto, el Mintransporte recordó en un comunicado que la Nación y el Distrito acordaron realizar un estudio costo-beneficio para analizar las alternativas que contemplan tramos subterráneos, entre ellos la Caracas, y que ese acuerdo "permite que la fase de construcción continúe sin afectación en los frentes de obras que no son sujetos de estudio". Los resultados se esperan para octubre.

Una fuente de la SCI le dijo a EL TIEMPO que en el estudio van a hacer primero una matriz de evaluación en la que se analizará las propuestas de metro elevado y subterráneo de la alcaldía de Petro. El mismo ministro William Camargo señaló en un tuit que la alternativa de trazado en el borde oriental que evalúa la sociedad de ingenieros "es la que cuenta con ingeniería básica avanzada desde 2014. Es el trazado y tipología que desde Bogotá Humana diseñamos".



En esa misma línea, una fuente conocedora del proceso del metro de Bogotá y que pidió reserva dijo que, si bien el mensaje del Presidente no es claro, entiende que está buscando que se retome el trazado de la ingeniería básica avanzada y que no cuenta con diseños de detalle, como sí los tiene el proyecto de metro elevado. Esa alternativa, recordó, es la que a la altura del parque Tercer Milenio saca el trazado de la avenida Caracas para las carreras 10.ª y 13, y en el parque de Lourdes, en Chapinero, lo envía luego por la carrera 11, para continuar hacia el norte.



En todo caso, el tuit del presidente Petro terminó sorprendiendo a algunos conocedores del proceso, por cuanto no habla de la posibilidad planteada en la mesa técnica en mayo pasado de utilizar la red férrea (parte de la tercera línea), que arranca de Bosa y termina en la estación de la Sabana.

Pilotes del viaducto del metro de Bogotá. Foto: Milton Díaz. ELTIEMPO.

Hagan la relación beneficio-costo y estoy casi seguro de que eso no va a ser factible, teniendo las expectativas y las inversiones FACEBOOK

Tampoco se refiere al planteamiento del ministro Camargo de priorizar el borde suroccidental, entre Bosa y la Caracas, para dejar en un “segundo momento” la Caracas hacia el norte (borde oriental), mientras se revisan los resultados del estudio de la SCI.



El mandatario integra dos de las cinco alternativas presentadas en enero por los chinos. En ese momento, según las evaluaciones de Metro Línea 1, indicaban que subterranizar desde la carrera 50 con Primero de Mayo hasta la calle 72 –propuesta que le gustó al jefe del Estado– implica cerca de 15 billones de pesos adicionales y seis años más de obras.



Y la opción entre las calles 72 y 100 –que se consideró, pero fue descartada para viabilizar las troncales alimentadoras de la 68 y Ciudad de Cali– significan 12 billones más. Esta última fue para los chinos la más viable porque adiciona pasajeros, mientras las otras no.

Facebook Twitter Linkedin

Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), le dijo a este diario que "modificar el contrato es supremamente complicado" y que debería evaluarse el beneficio-costo. "Cómo puede salir mejor una alternativa que va a demorar 6 años, mejorar la condición de transporte de casi dos millones y medio de personas, que se demoran casi 2 horas en transporte, y que en 2028 hay la posibilidad de mejorarles el transporte y pasar de ese año a 2034 y gastarnos 15 billones. Hagan la relación beneficio-costo y estoy casi seguro de que eso no va a ser factible, teniendo las expectativas y las inversiones".



Andrés Escobar, exgerente de la Empresa Metro de Bogotá y quien en la alcaldía de Enrique Peñalosa firmó el contrato con los chinos, consideró la nueva discusión "una distracción" y dijo que "el contrato no se puede cambiar, ni por razones técnicas ni jurídicas". "No hay quien firme una adición de un contrato sin una licitación de por medio, y menos una adición de 5 o 12 billones de pesos. Eso no lo va afirmar nadie, el que firme eso se va para la cárcel".



Escobar recordó que cuando el ministro Camargo fue director del IDU, en la alcaldía de Petro, se estudiaron dos alternativas para hacer el trazado subterráneo: en túnel y en zanja abierta. Y llegaron a la conclusión de que no se podía hacer en túnel, sino en una zanja de 22 m de profundidad a lo largo de la avenida Caracas. "Unos, incluyendo al Presidente, siguen pensando que eso es de menos impacto que un metro elevado", insistió.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR SECCIÓN BOGOTÁ



