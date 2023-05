Gran molestia causó este miércoles en la comisión accidental de seguimiento del metro de Bogotá que el consorcio chino Metro Línea 1, a cargo de las obras del metro elevado, no haya asistido.



Los chinos enviaron sí un informe sobre sus avances con los estudios y diseños de detalle principales, en el que manifiestan “su inquebrantable compromiso de continuar cumpliendo cabalmente con las obligaciones establecidas en el contrato de concesión No. 163 de 2019”.



(Metro de Bogotá: ni con conciliación se hundió mico en Plan de Desarrollo)

“Aunque valoramos enormemente esta oportunidad, nos excusamos de la participación en la próxima sesión de la comisión accidental. Sin embargo, estamos seguros de que la información proporcionada permitirá a los miembros de la comisión accidental efectuar un seguimiento exhaustivo al proyecto, contando con la participación activa de todos los actores públicos involucrados”, señalaron en el documento.



Ante la inasistencia, el senador David Luna leyó una proposición en la que piden que el consorcio asista a la próxima comisión y que la Comisión Primera de Senado emplace a la firma y cite al gerente. La idea es que a dicha sesión asista también la alcaldesa Claudia López.



“Pidieron la grabación para remitirla a la Corte Constitucional por la inasistencia del consorcio y que decida si es o no decisión del consorcio no asistir a una citación al Congreso”, señalaron los miembros de la comisión.



La comisión accidental de seguimiento del metro de Bogotá está integrada por los congresistas Miguel Uribe, David Luna, Carolina Arbelaez, Andres Forero y varios concejales de la ciudad, como la concejala Lucía Bastidas. A la sesión también asistió el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez.



Durante la sesión, también se criticó a la alcaldesa Claudia López por no haber asistido. "Lo que sorprende hoy es que la alcaldesa viene solamente cuando el conviene. Ella es la alcaldesa de Bogotá y debería estar aquí defendiendo los intereses de los bogotanos", aseguró el senador Luna.



El proyecto fue contratado en 2019 y hoy presenta una avance del 19,63 por ciento. Debe empezar a operar en marzo de 2028.



Durante la sesión, el interventor señaló que de 315 entregables de los estudios de diseño de ingeniería detalle, 168 están no objetados, 23 en revisión de la interventoría y 124 en ajustes del consorcio. También que “no evidencian gran problema técnicamente, hay entendimiento entre el consorcio y la interventoría”.



También se conoció que las causas principales del retraso con este hito, que debió cumplirse el pasado 30 de marzo, aunque las obras se inician en uno, dos o tres años, son la falta de perfiles profesionales clave, la falta de coordinación entre los diferentes equipos de diseño, retrasos en el desarrollo de actividades fundamentales para los diseños y entregas tardías.

Obras del intercambiador vial en la calle 72 con Caracas. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

El informe de Metro Línea 1 sobre los avances de los estudios y diseños de detalle principales, conocido por EL TIEMPO, indica que cada uno de los 315 paquetes “ya fueron entregados a la Empresa Metro de Bogotá y a la Interventoría, y han pasado al menos una revisión por parte de la última”.



(Consorcio chino no cumplió con los diseños del metro de Bogotá: ¿qué les falta?)



El documento, dirigido a los senadores que conforman la comisión accidental de seguimiento, también señala que 168 paquetes de entregables (el 53 %) ya han sido aprobados por la interventoría, 23 (7 %) aún están en revisión de esta y 124 (40 %) se encuentran en proceso de ajuste por pare del concesionario, luego de que la interventoría presentó sus observaciones.



“Este proceso de revisión y las definiciones técnicas que resulten de él permitirán al concesionario ejecutar el proyecto en condiciones técnicas que permitan que la PLMB sea construida con los mayores estándares técnicos y de innovación en beneficio de los futuros usuarios del sistema metro y de la ciudad de Bogotá”, aseguran los chinos.

El patio taller tendrá capacidad para 60 trenes, el doble de los que tendrá el proyecto. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

También precisan que desde abril pasado, cuando se inició el periodo de cura para subsanar las objeciones sobre algunos de los paquetes de los estudios y diseños, el concesionario y la interventoría acordaron un “plan de choque que se viene ejecutando” y con el que se le ha dado mayor celeridad al trámite de las observaciones.



“Este plan de choque ha consistido en mesas de trabajo continuas entre las partes para conciliar los aspectos técnicos objeto de discusión, sumado a la decisión del concesionario de añadir recursos técnicos adicionales para garantizar que los componentes de los Diseños pendientes de ‘No Objeción’ puedan cerrarse con los mayores estándares técnicos, entre otros”.

Aclaran también que “a la fecha no se ha impactado negativamente el cronograma de obras por cuenta de los inconvenientes en el proceso de entrega y revisión de los estudios y diseños principales” y que el consorcio “está avanzando en cinco frentes de obra”, así como en las actividades sociales, ambientales y de licencias y permisos necesarias para garantizar el cumplimiento de los hitos de obra del contrato “y así la entrada de operación del sistema dentro del plazo previsto”.



Con corte al 30 de abril, según el consorcio chino, el proyecto de la primera línea del metro de Bogotá en su conjunto tiene un porcentaje de ejecución del 19,63 por ciento,

cuando estaba programado para esta fecha una ejecución del 20,08 por ciento, lo que indica un índice de cumplimiento del 97,76 por ciento.



En lo que respecta a las obligaciones del concesionario, al corte del 15 de mayo de los corrientes, el proyecto cuenta con un avance programado del 9,64 por ciento, y una ejecución del 9,66 por ciento, lo que se traduce en un cumplimiento (SPI) del 100 por ciento.



"De manera que la circunstancia de los estudios y diseños principales no ha puesto en peligro el avance del proyecto. De hecho, a la fecha no se ha impactado el cronograma de obras por cuenta de esta circunstancia en el proceso de entrega y revisión de los estudios y diseños", indicó el consorcio.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

REDACCIÓN EL TIEMPO

En Twitter:; @guirei24