Segunda línea del metro de Bogotá: ¿qué viene tras la apertura de la licitación?

La segunda línea del metro de Bogotá continúa avanzado. La alcaldesa Claudia López anunció ayer que se abrió la licitación pública del megaproyecto, el cual será mayoritariamente subterráneo y conectará a los habitantes de las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba, a lo largo de 15,5 kilómetros. ¿Qué sigue en el proceso?



Según explicaron la Alcaldía y la Empresa Metro de Bogotá, tras la apertura de la licitación las cuatro firmas internacionales preseleccionadas (tres de China y una de España) deberán presentar sus ofertas técnicas y económicas para realizar el megaproyecto.



Cabe resaltar que estas firmas, en septiembre pasado, ya obtuvieron la ‘no objeción’ de las entidades financieras de la banca multilateral que apoyan la obra: el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).



De igual forma, tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes y dudas acerca de los prepliegos, que desde mayo se pudieron visualizar en la plataforma del Secop II.



Tras atender los requerimientos de las empresas interesadas, la Alcaldía ya publicó los pliegos definitivos y los términos y condiciones del contrato en esta misma página web, que puede ser consultada por la ciudadanía.



Con la presencia de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se abre la licitación internacional para la adjudicación de la segunda línea del metro. Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

“Hacer el metro subterráneo a Suba y Engativá fue mi principal propuesta como candidata a la alcaldía, y hoy vengo con las manos limpias, con la frente en alto, a decirles a los habitantes que cumplimos”, dijo la alcaldesa desde la plazoleta del portal de TransMilenio de la localidad de Suba.



Las firmas tendrán hasta el 14 de febrero del próximo año para enviar las propuestas. Dichas ofertas serán evaluadas por un comité compuesto por expertos de la banca multilateral, la Empresa Metro y el Distrito. La mejor de estas opciones se anunciará el próximo 12 de abril de 2024.

La segunda línea del metro beneficiará a más de 2,92 millones de personas. Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

“Se trata de una propuesta más que todo económica, en la que se detalla el costo de construcción y operación que le ofrecen a la ciudad para la concesión de la segunda línea del metro, siguiendo el mismo modelo de la primera línea”, aseguró Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana.



El operador que resulte seleccionado, y al que se le adjudique el proyecto, se encargará de realizar los diseños, proveer los trenes y construir las obras y los montajes electromecánicos. También deberá financiar, operar y mantener el sistema.



“El proceso llevará a la adjudicación del contrato por 30 años para la construcción, operación y mantenimiento de la línea 2”, explicó Ricardo Cárdenas, gerente general (e) de la Empresa Metro.



Por su parte, la alcaldesa recalcó que “el metro de Bogotá no tiene reversa” y que será el próximo alcalde el encargado no solo de continuar con el proceso de la primera y segunda línea, sino también de desarrollar la tercera, la cual se ha planteado que conecte con el municipio de Soacha. “Sí se puede trabajar, avanzar, no parar y no sabotear”, agregó.



Detalles del proyecto

Según la Alcaldía, la segunda línea del metro beneficiará a más de 2,92 millones de personas y contará con 11 estaciones, 10 de ellas subterráneas y una elevada.



Unirá el nororiente de Bogotá, desde la calle 72 con Caracas, con el occidente, en la zona de Fontanar del Río, donde quedará ubicado el patio taller. Como complemento del megaproyecto también se crearán equipamientos para la salud, el cuidado, la cultura y la educación para los habitantes de la localidad de Suba.

La segunda línea del metro de Bogotá será, en su mayoría, subterránea. Foto: Render Alcaldía de Bogotá

“En su recorrido entre Fontanar del Río y la calle 72 demorará 20 minutos, incluyendo paradas en estaciones. Es una maravilla comparado con la hora y media que hoy se tardan los ciudadanos”, afirmó Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá.



Cabe resaltar que en agosto de 2022 la Nación y el Distrito suscribieron el convenio de cofinanciación que garantiza los recursos para la línea dos por 34,93 billones de pesos, los cuales serán aportados durante los próximos 30 años y son equivalentes a 8.772 millones de dólares (constantes de diciembre de 2021).



En julio pasado, el CAF firmó un contrato de crédito con el Distrito por un valor de 255 millones de dólares. Esto se suma a los 50 millones de dólares iniciales que se acordaron por parte del BEI, garantizando así 305 millones de dólares de los 1.500 que se esperan obtener de la banca multilateral.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ