El gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, aclaró dudas sobre el futuro del proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá y sobre la estructuración de las que vienen. Esta fue su conversación con EL TIEMPO.



¿Cuál es el estado actual de los estudios de detalle de la línea 1 del metro de Bogotá?

Los estudios de ingeniería de detalle, terminando el mes de febrero, desde el punto de vista del viaducto, están al 60 por ciento. Pero ya tenemos estudios terminados en Patio Taller, calle 72 y traslado de redes. El contrato se firmó con la ingeniería básica, que es la necesaria para este tipo de obras. Ahora, la empresa constructora que lo va a realizar, que en este caso son los chinos, tiene que hacer la ingeniería de detalle con base en sus patentes, sus equipos de construcción, la forma como van a construir o prefabricar las dovelas del viaducto. Eso es lo que estamos trabajando en este momento.

Eso desde la obra civil. Pero, ¿y el sistema ferroviario?

Las firmas que ganaron la licitación están montando en China las líneas de producción de los elementos ferroviarios. Lo que se hace es igual que en cualquier otro contrato: la firma que se gana la licitación toma la ingeniería básica del equipo rodante y empieza a montar esa ingeniería en sus plantas.

Aclaremos una duda. Los estudios de detalle, cuando estén terminados, ¿cambian el precio de la línea 1? El candidato a la presidencia Gustavo Petro ha dicho que no se sabe cuánto va a costar...

El precio del proyecto de la línea 1 está fijado en la propuesta que hizo el que se ganó la concesión; ese precio no se modifica. Esto es un contrato de concesión por medio del cual el concesionario pone plata, recursos... es un cierre financiero –que lo debe hacer en noviembre– con el cual él va a construir. Nosotros, tanto Distrito como Nación, tenemos un flujo de vigencias futuras de aquí al 2048 con el cual vamos a pagar esas obras y a pagar el material rodante. Por lo tanto, no hay en este momento ningún elemento de juicio que permita decir que en un contrato de concesión que está firmado y que está definido no está establecido el costo de la obra.

El candidato habla de la posibilidad de una comisión para verificar los contratos y tomar una decisión frente al proyecto. ¿Es posible hablar de un escenario de pausa?

No quiero entrar en discusión con la parte política. Mi función aquí es técnica y no tengo escenarios de parálisis del proyecto, lo que tengo son escenarios de dinámica, de ejecutar el proyecto y de cumplir un contrato firmado.

¿Es posible parar el contrato?

No le veo ninguna posibilidad.

Andrés Escobar, exgerente de la Empresa Metro, explicaba que no es un contrato que se pueda detener de manera unilateral. ¿Eso es cierto?

El contrato es un acuerdo de voluntades múltiples. Aquí está la voluntad del Gobierno Nacional, del gobierno distrital y del concesionario que ganó. Ninguna de las partes de manera unilateral puede parar un contrato sin generar un perjuicio inmenso a las otras. O sea que estoy de acuerdo con Andrés.

¿La línea 1 está blindada?

El contrato del proyecto está blindado. La parte técnica está definida y la parte presupuestal está definida: tenemos los aportes del Distrito, la Nación, la banca multilateral, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. El Banco Europeo de Inversiones, que nos está garantizando los recursos en las fechas que lo necesitamos, soportados por esas vigencias futuras.



El concesionario está haciendo un cierre fiscal, un cierre presupuestal del proyecto en noviembre y tenemos todos los elementos técnicos. Aquí, cada una de las partes debe cumplir con el compromiso que tiene.



Traerán un vagón del metro este año a Bogotá, cuéntenos un poco de eso...

Es la parte frontal de un vagón del metro que va a tener las mismas dimensiones, las mismas características, escala 1 a 1, es real. Y va a llegar aquí, primero para hacer unas mediciones pasivas que necesitamos y para incrementar ese apoyo de cultura ciudadana alrededor del metro, algo que vamos a necesitar desde el mismo momento del inicio de la construcción. Con ese vagón, de 25 metros de largo por casi 3 metros de ancho, vamos a mostrarle a la ciudadanía lo que va a llegar, cómo lo debe utilizar, por qué lo estamos haciendo y para dónde vamos.

¿Dónde lo van a ubicar?

Seguramente estará muy cerca del parque Simón Bolívar o en sus alrededores.

¿Cuánto tiempo estará ahí?

Hasta que tengamos metro.



¿Cómo va la línea 2 a Suba y Engativá?

Como dijo la alcaldesa Claudia López, en el mes de julio vamos a firmar el convenio de cofinanciación con la Nación. Y en el segundo semestre vamos a estar con los documentos para abrir el proceso licitatorio hacia febrero de 2023. Estaríamos adjudicando hacia octubre o noviembre del 2023 para firmar el contrato en diciembre del 2023.

Respecto al proyecto de extensión de la línea 1 hasta la calle 100, ¿hasta dónde alcanza a dejarlo esta alcaldía?

Vamos a terminar los estudios de factibilidad hacia mayo. Y dependiendo del espacio fiscal que tengamos –el que haga el Gobierno Nacional hacia junio– debemos saber si podemos financiarlo este año. Si no, los estudios quedan listos para que con el nuevo gobierno se busque la manera.

Y, sobre la línea 3 a Soacha, tengo entendido que en este momento está andando un convenio con el IDU para analizar eso...

Estamos haciendo un estudio de prefactibilidad, un estudio inicial para determinar posibles corredores. Y estaremos llegando en un año o 14 o 15 meses a tener estudios de prefactibilidad. Luego continuaremos con factibilidad.

Pero ¿ahí se define si es metro pesado o línea férrea?

Totalmente. Nosotros creemos que cualquier solución masiva que comunique con Soacha será un metro pesado por el volumen de demanda.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes