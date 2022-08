Bogotá y, sobre todo, los 2,5 millones de habitantes del noroccidente de la ciudad recibieron este jueves buenas noticias. El Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá firmaron el convenio de cofinanciación para la Línea 2 del metro que irá a Suba y Engativá. Asimismo, se comprometieron financieramente por la ampliación y construcción de TransMilenio por la calle 13.



“Bogotá debe saber que hoy, a dos días de celebrar el cumpleaños 484 de nuestra ciudad, recibe del presidente bogotano más joven en la historia la mayor inversión para en infraestructura y movilidad sostenible de la historia”, celebró la alcaldesa Claudia López este jueves en medio del evento, que se realizó en la Zona Franca de Fontibón.



Por un lado, la Línea 2 costará 34,9 billones de pesos, de los cuales la Nación pondrá 24,45 billones (el 70 %) y Bogotá, 10,47 billones (el 30 %). Por el lado de la calle 13, esta costará 4,97 billones de pesos, de los cuales la Nación pondrá 3,48 billones (el 70 %) y Bogotá, 1,49 billones (el 30 %).



A estos dos proyectos se suman otros tres que cofinancian Bogotá y Nación, que la alcaldesa calificó ayer como los ‘cinco regalos de cumpleaños’ para la capital: la ampliación de la autopista Norte y la carrera 7.ª (la nación pone 4,8 billones), la ALO Sur (la Nación pone 1,5 billones) y las troncales de TransMilenio 68 y Cali (la nación pone 4,6 billones).



Sumando esos cinco paquetes de proyectos, se tiene que la Nación invierte alrededor de 39 billones de pesos y Bogotá, cerca de 12.



“Hoy estamos viendo la demostración de lo que se puede hacer cuando se trabaja con un propósito superior, cuando no hay espacio para las divisiones ni mucho menos para las fracturas”, resaltó el Presidente en su intervención.

Lo que viene con el Metro

La Línea 2 tendrá 15,5 kilómetros de longitud –de los cuales, 14,4 km serán subterráneos–, 11 estaciones y 1 patio taller en el sector de Fontanar. La velocidad comercial será de 40 km/h –en Bogotá, en las horas pico, la velocidad promedio desde 20 km/h– y se operará con 25 trenes, en donde, en cada uno, cabrán 1.800 pasajeros.

“Gracias a esta segunda línea, esos dos millones y medio de bogotanos (que viven en Suba y Engativá) ya no se van a demorar hora y media por trayecto para llegar al centro, sino máximo 40 minutos, en transporte limpio, eléctrico, sostenible”, destacó la alcaldesa.

Al momento, esta línea cuenta con estudios de factibilidad. Como explica Darío Hidalgo, experto en movilidad, estos estudios “son los previos a los estudios de diseño. Tienen varios elementos de avance del componente geotécnico, físico, de material rodante, de obras, del patio taller, del túnel (...) y tienen un componente de costo beneficio”.



La Línea 2, además, ya tiene el aval técnico del Ministerio de Transporte, tiene el carácter de importancia estratégica a través del recién emitido Conpes 4104 y, ahora, tiene convenio de cofinanciación. La mandataria afirmó que la firma de ayer “no es un cheque de cartón, es un cheque con fondos, con vigencias futuras, con compromisos ciertos que nos permite abrir los procesos de contratación en el 2023”.

Vagón del Metro de Bogotá Foto: Empresa Metro

Pero, para llegar a la contratación, serán necesarios otros pasos. Hidalgo indica que ahora vendrá la estructuración técnica, legal y financiera, definir si será un contrato de concesión (como el de la Línea 1, que incluye diseños de detalle, obras, material férreo y operación) o de obras públicas y decidir si se busca o no a la banca multilateral. Para Hidalgo, algunos de estos pasos podrían hacer necesario acudir al Concejo de Bogotá o a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.



“Tener apertura de licitación en abril del próximo año es exigente, pero es posible”, afirma Hidalgo.



De acuerdo con el cronograma, en el segundo semestre de 2023 se adjudicará la obra, en 2024 iniciarán los trabajos previos (redes, predios, etc.) y en 2032 estaría lista la línea.

Los retos

Hidalgo resalta que el costo de la obra ya da pistas de la complejidad de la obra. Hay que tener en cuenta que serán 14,4 kilómetros subterráneos e, incluso, en un tramo, se deberá pasar bajo el humedal Tibabuyes. Para poder hacer un metro subterráneo, dice el experto, se puede acudir a una tuneladora. Reconoce, sin embargo, que “los suelos de Bogotá son bastante blandos, entre más nos acerquemos al río Bogotá y al humedal las condiciones de suelo serán de alta saturación de agua y eso implicará unas condiciones de adecuación del túnel para que no tenga asentamientos diferenciales y canalizar las filtraciones. Pero el reto técnico no es ajeno al conocimiento que ya tenemos en Bogotá de suelos blandos”.



De otro lado, Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, llama la atención sobre varios retos que vienen. El primero, advierte, es la posición del entrante Gobierno Nacional de Gustavo Petro: “falta que el próximo gobierno o el entrante ministro de Hacienda confirmen si tienen disponibilidad presupuestal para financiar la línea”, afirma Oróstegui y cuestiona el silencio de los próximos líderes. Efectivamente, hasta la fecha, ni el presidente electo ni su gabinete se han pronunciado sobre la Línea 2 concretamente. “Dependemos de la voluntad del entrante gobierno para ratificar la financiación”, dice Oróstegui.



Además, apunta que, en este escenario, también es vital un pronunciamiento sobre el futuro de la Línea 1 del metro de Bogotá. “Si al final se decide modificar la Línea 1, la pregunta es de dónde saldrían los recursos y si eso afecta la Línea 2”, reflexiona el analista.



Por lo pronto, la alcaldesa se ha mantenido firme en la construcción de la Línea 1 como un metro elevado. “La primera línea no es un proyecto, es una obra ejecutándose, que va casi al 20 por ciento. No es una promesa, es una obra en construcción”, dijo ayer la mandataria.

La calle 13

La intervención a este corredor logístico incluye más y mejores andenes, ciclorrutas y arborización. Foto: Render IDU.

El otro proyecto clave que logró este jueves la cofinanciación fue el de la calle 13. Este consistirá no solo en su ampliación y adecuación de ciclorrutas y espacio público, sino en la construcción de una troncal de TransMilenio. Este proyecto venía estructurándose desde la administración de Enrique Peñalosa.



Así las cosas, la calle 13 quedará en total con 10 carriles: cuatro carriles por sentido para tráfico mixto y un carril por sentido para TransMilenio. En la troncal, de 11,4 kilómetros entre la carrera 50 y el río Bogotá, habrá 14 estaciones y una estación de cabecera para conectar con el transporte intermunicipal que va a Sabana Occidente (Cundinamarca) y con el SITP.



La alcaldesa anunció que este mismo año se contratará y que en el primer trimestre de 2023 iniciarán las obras. De acuerdo con lo consignado en el Conpes 4104, que también da al proyecto calle 13 la importancia estratégica, se estima que las obras terminen a finales de 2026.



El presidente Duque destacó que esta obra no solo será una solución de movilidad para Fontibón y Puente Aranda, sino que le dará al sector privado mayor competitividad al mejorar las condiciones del principal corredor logístico de la capital.

Condecoran al presidente Duque

Durante el evento de firma de los convenios de cofinanciación, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le entregó al presidente Iván Duque la distinción Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá en el grado de Gran Cruz Extraordinaria “por su compromiso en el desarrollo de los proyectos de la capital”. Además, le entregó un mapa de Bogotá como agradecimiento por su legado para “la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca”, un proyecto también apoyado por Duque. Asimismo, la mesa directiva del Concejo Distrital concedió al primer mandatario la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el grado Gran Cruz “por las acciones que ha generado en beneficio del Distrito Capital entre 2018 y 2022”.

Foto: Mauricio Moreno

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes