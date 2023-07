Tras la firma del acta de inicio de obras del viaducto, se revive la polémica al rededor de la primera línea del metro de Bogotá.



El presidente Gustavo Petro aseguró, a través de sus redes sociales, que hay una propuesta común con la Alcaldía sobre la obra y que están a la espera del concepto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Pero la alcaldesa Claudia López negó las afirmaciones del mandatario y dijo que: "Ni el Presidente ha pedido ni mi alcaldía ha acordado parar el metro".



Este debate sorprende porque, un día antes, la misma mandataria bogotana había indicado, en un acto en el patio taller en Bosa, que la primera línea del metro no tenía marcha atrás y pidió a los bogotanos apoyar el proyecto y su construcción.



En su cuenta de Twitter, el presidente Petro señaló que "pasar un metro elevado por el área mas densa de la ciudad será un error que le costará un siglo a la ciudad de Bogotá".



Y señaló también que "se construyó una propuesta común con la alcaldía para evitarlo, que espera concepto de la sociedad de ingenieros, asesor legal del gobierno en estas materias".



Ante esto reaccionó la alcaldesa, quien dijo que "Para claridad. Ni el Presidente ha pedido ni mi Alcaldía ha acordado parar el metro de Bogotá. Con los estudios completos y aprobados por la interventoría ayer empezó la construcción del viaducto con 6 nuevos frentes de obra y 4.200 personas trabajando a toda marcha. Vamos en el 24 % de ejecución y al final del año llegaremos a 35 %".



Pasar un metro.elevado por el área mas densa de la ciudad será un error que le costará un siglo a la ciudad de Bogotá.



Se construyó una propuesta común con la alcaldía para evitarlo que espera concepto de la sociedad de ingenieros, asesor legal del gobierno en estas materias. https://t.co/LhI1Z7EEkU — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 26, 2023

López también aseguró que en la mesa técnica establecida a principio de año, para analizar la viabilidad de un cambio en el trazado, se acordó desde mayo que el Ministerio de Transporte haría unos estudios con la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre la alternativa, que cumpla los criterios de Ley y beneficio-costo.



Sin embargo dijo que "a la fecha seguimos a la expectativa de la presentación de dichos estudios" y aclaró que la semana pasada se había encontrado, en la instalación del Congreso con el Ministro de Transporte, y que este le contó que "seguían trabajando con la SCI en esos estudios".

Para claridad. Ni el Presidente ha pedido ni mi Alcaldía ha acordado parar el Metro de Bogotá. Con los estudios completos y aprobados por la interventoría ayer empezó la construcción del viaducto con 6 nuevos frentes de obra y 4.200 personas trabajando a toda marcha. Vamos en el… — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) July 26, 2023

El martes en la mañana, en el patio taller en bosa, se realizó la firma del acta de inicio de obras del viaducto. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Qué dice el ministro de Transporte?

En efecto, el ministro de Transporte, William Camargo, le confirmó a EL TIEMPO que siguen trabajando en los estudios y que espera en octubre próximo tener los resultados. Argumentó una demora de la alcaldía de Bogotá para entregar información técnica del proyecto.



Confirmó que se tienen un equipo trabajando, que ha venido acordando alcances, definiendo cronogramas y solicitando información a Bogotá, y que han presentado en las diferentes mesas las alternativas y los escenarios que se iban a evaluar de una relación beneficio-costo para el borde oriental, "principalmente, que es la zona donde consideramos se van a dar los mayores impactos".



"Hemos insistido en que nos faciliten los estudios y diseños definitivos y a la fecha no nos han sido suministrado. Entendemos la autonomía territorial, es claro que la alcaldía tiene unos cronogramas y unos equipos verificando la idoneidad de los insumos que entregan los chinos, pero no nos han sido entregados fácilmente".



Según el Ministro, estas reuniones vienen desde agosto de 2022 y hasta mayo pasado, y en ellas se han estudiado "diferentes alternativas para que un tercero", la SCI, que es asesor del Gobierno nacional, haga una evaluación beneficio-costo de la propuesta de trazado para el metro, teniendo en cuenta los impactos de una propuesta elevada y el atraso del proyecto.



"En las diferentes mesas planteamos a la alcaldía que en la medida en que avanzaran en los estudios y diseños definitivos pudieran priorizar en intervención el borde suroccidental, que arranca en el portal en la zona de Bosa y llega hasta la avenida Caracas, y que esa intervención sobre la Caracas, sobre ese borde oriental, se pusiera en un segundo momento mientras revisábamos las evaluaciones beneficio-costo, que debe entregarnos la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el mes de octubre", le dijo Camargo a EL TIEMPO.

Sería dejar el metro en la calle 26

No obstante, fuentes de la alcaldía de Bogotá y de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) le explicaron a este diario que en una reunión en mayo, cuando ya se vio que un tramo subterráneo era inviable, por los temas jurídicos, técnicos y legales, surgió una alternativa de trazado diferente y que no fuera elevada.



La alternativa nueva es coger la propuesta de la tercera línea, que va por el ferrocarril del sur, desde el portal Sur, cerca de Soacha, y llevarla hasta la zona de Paloquemao, en la calle 26.



"Ahí se termina el contrato con los chinos y así no pasa el metro elevado por la Caracas, que es lo que al Gobierno nacional le parece terrible", le dijo una fuente oficial a EL TIEMPO.



Y para continuar la primera línea desde la calle 26 hacia el norte, hasta la calle 72 o la calle 100, había que hacer una nueva licitación.



Pero la alcaldesa insistió en su respuesta de que no va a poner un peso más y, entonces, "el Gobierno nacional se comprometió a que tres meses iba a presentar una evaluación de la propuesta, pero nunca más volvieron a aparecer".

