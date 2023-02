Cada vez son más líderes políticos del país los que se unen a la polémica desde diferentes orillas entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá. Esta vez, quienes protagonizaron una discusión sobre el futuro de la línea 1 de metro fueron el exalcalde Enrique Peñalosa y el excongresista Gustavo Bolívar.



(Lea también: Presidente Petro sobre polémica: 'Bogotá se merece el mejor metro posible hoy').

El contrato de la línea 1 del metro lo firma la Empresa Metro de Bogotá, no la Presidencia FACEBOOK

TWITTER

La tensión sobre el tema inició cuando el presidente Petro dijo que la línea 1 era “un esperpento, una chambonada” y luego aseguró: “Si me hago cómplice, tres generaciones nos van a maldecir por haber hecho ese metro elevado”.



Sin embargo, escaló cuando el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, condicionó otros proyectos de infraestructura fundamentales para la ciudad si el gobierno distrital no acepta las modificaciones del contrato y la subterranización de un tramo del trazado.



Ante esta declaración, la alcaldesa Claudia López respondió de manera tajante a través de Twitter: “El contrato de la línea 1 del metro lo firma la Empresa Metro de Bogotá, no la Presidencia. Saltarse otra vez a la Alcaldía no es respetuoso ni viable. La solicitud directa que hizo el Presidente al consorcio ML1 fue respondida: no es viable modificar el contrato para subterranizar”.



(Puede leer: El peligroso giro que dio el debate del metro de Bogotá).

Polémica entre Peñalosa y Bolívar

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa fue principal promotor del metro elevado durante su administración y ha sido uno de los que más ha defendido el proyecto de la línea 1 del metro como ya está contratada, por lo que no dudó en enfrentarse al exsenador Gustavo Bolívar sobre el tema.



El choque entre ambos se dio recientemente en Twitter, donde Bolívar primero escribió como respuesta a un usuario : "A quién cree que engaña, señor. Llevo 4 semanas viajando en Metros de NYC, París y Londres. El 90 % de sus líneas son subterráneas. No hay líneas elevadas, son mixtas. Algunos tramos se elevan porque por debajo ya pasan tantas subterráneas que técnicamente es imposible".



(Le puede interesar: ¿A qué se expone el ministro Reyes por su presión sobre el metro?).



A dicho comentario Peñalosa respondió: "¡El delirante Bolívar! El metro de Chicago tiene 57 kilómetros elevados, el de Nueva York 157 kilómetros elevados, el de Londres tiene el 55 % elevado, esto es 221 kilómetros. Subirse a un Metro no lo vuelve experto en movilidad. Lea un poquito".

¡El delirante Bolívar! El metro de Chicago tiene 57 kilómetros elevados, el de Nueva York 157 kilómetros elevados, el de Londres tiene el 55% elevado, esto es 221 kilómetros. Subirse a un Metro no lo vuelve experto en movilidad. Lea un poquito https://t.co/NbmkSbRe2n — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) February 5, 2023

Más noticias