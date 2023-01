Ahora sí. El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se reunirán en la tarde de este miércoles para analizar las cinco alternativas que la empresa china que construye la primera línea del metro de Bogotá.



La reunión se había programado para el lunes 30 de enero, pero el mandatario de los colombianos decidió adelantarla para el pasado lunes, luego del Foro Económico de Davos. No obstante, a última hora, por agenda, la aplazó para este miércoles a las 6 de la tarde, en Palacio.



El encuentro ha generado tanta expectativa que a esta hora hay un nutrido grupo de periodistas en la Presidencia de la República esperando que lleguen Petro y López.



A la cita ya llegaron representantes de la empresa china y la alcaldesa de Bogotá, quien solo saludó a los periodistas y entró a Palacio. Eso sí les anunció a los comunicadores: "los atendemos a la salida".



Cabe recordar que la mandataria había anticipado en la mañana de este miércoles que iba a defender el metro, el metro no se va a parar.



A la esta reunión también se sumó el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez. Precisamente, el alto funcionario del Distrito había señalado esta semana: “La administración sigue adelantando el contrato como quedó establecido. Así debe ser. Cabe destacar que si llegará a haber una modificación del contrato, quien firma esa modificación es la Empresa Metro y es Bogotá quien asumiría los riesgos económicos gigantescos (...). El objetivo es blindar este proyecto ante los caprichos de Gustavo Petro”.



En este encuentro se espera que los chinos que construyen el metro elevado presenten, como lo reveló EL TIEMPO el pasado lunes, las cinco alternativas de soterrar un tramo, por petición de Petro en una reunión en la que no estuvo ninguno de la alcaldía.



Este diario pudo establecer que el encuentro Petro - Claudia se realizará a puerta cerrada y no es claro si al final del mismo habrá algún pronunciamiento.



Lo que sí se sabe es que la alcaldesa Claudia López ha reiterado que el metro no se va a parar y que se va a entregar en 2028, como está programado en el contrato de construcción y operación.



“Voy a defender el metro, el metro no se va a parar (...) Bogotá va a tener metro en 2028 sí o sí, porque por andar saboteando, parando y retrasando es que estamos trancados, porque no tenemos transporte”, le dijo López a los medios en la mañana de este miércoles.



La mandataria también señaló el contrato de construcción tiene un avance del 18 por ciento y que en las obras hay 4.200 trabajadores.



Las cinco alternativas que presentará el consorcio chino implicarían un costo adicional al contrato original: entre 8 y cerca de 17 billones de pesos. La obra fue contratada en 12,9 billones de pesos, a precios de 2017. Su entrega en operación ya no sería en 2028 sino en 2035 o más.



Entre las alternativas que sugieren los chinos, la de mayor valor contempla un tramo subterráneo entre la estación 10 (calle 1.ª sur con Caracas) y la calle 100 con autopista Norte, cuyo sobrecosto ascendería a 17 billones de pesos, según revelaron fuentes del Gobierno Nacional.



Otra opción contempla soterrar parte de la primera línea elevada entre la estación 14 (calle 45 con Caracas) y la calle 100. En este caso, el costo adicional rondaría los 12 billones de pesos, que es más o menos la tercera parte del presupuesto de Bogotá para este año.



También se proponen alternativas aparentemente más económicas, solo que estas no extenderían el tramo subterráneo hasta la 100, sino hasta la calle 72, donde hoy se construye el intercambiador vial de la primera línea. Uno de esos tramos iría desde la estación 8 (Primero de Mayo) hasta la 72 y su costo estaría cercano a los 11 billones de pesos. El otro sugiere un tramo entre la estación 10 y la 72, con un costo de 8,2 billones de pesos.



La quinta propuesta de los chinos plantea la opción de un tramo del metro subterráneo totalmente nuevo, es decir, no modifica el diseño actual, sino que adiciona a la primera línea elevada un tramo bajo tierra entre las calles 72 y 100, cuyo costo estaría cercano a los 10 billones de pesos.



El encuentro entre Petro y López ha generado expectativa por cuanto el mandatario ha pedido revisar la posibilidad técnica, jurídica y económica de un tramo subterráneo en la primera línea del metro, que es el principal proyecto de infraestructura que se realiza en el país.



REDACCIÓN BOGOTÁ