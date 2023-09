El partido Alianza Verde se pronunció después de que se involucrara a la alcaldesa Claudia López y a la senadora Angélica Lozano en una denuncia sobre presunta corrupción en la construcción de la primera línea del metro de Bogotá.



Según dicha denuncia, publicada por la revista Semana, alrededor de la megaobra habría coimas de hasta 10.000 millones de pesos.



De esta suma, 6.000 habrían sido girados a la alcaldesa y estarían destinados para, presuntamente, financiar a los candidatos del partido Alianza Verde, entre ellos la senadora Angélica Lozano.



Ante estas acusaciones, el partido Alianza Verde afirmó en un comunicado que "no ha recibido ninguna donación ni ingresos provenientes de las empresas constructoras del Metro de Bogotá para el financiamiento de la campaña al Senado de Angélica Lozano, u otros fines".



Agregó que el partido "confía en la transparencia de nuestras lideresas, la

senadora Angélica Lozano y la alcaldesa de Bogotá Claudia López, seguros que

contribuirán de manera profunda en las investigaciones a que hubiere lugar".

El partido Alianza Verde confía en la transparencia de nuestras lideresas, la

Finalmente, mencionó que sus dirigentes y militantes, "quienes con convicción y aún poniendo en riesgo su integridad y vida, han enfrentado las maquinarias más temerarias y poderosas en las regiones, dan cuenta de ello".



El documento fue firmado por los copresidentes del partido, Antonio Navarro Wolff, Rodrigo Romero Hernández y Carlos Amaya Rodríguez.

La respuesta de Claudia López

Luego de que la revista Semana publicara la denuncia, la alcaldesa Claudia López dijo en su cuenta de X que las contrataciones de la primera línea del metro de Bogotá se realizaron en 2019, durante la administración de Enrique Peñalosa.



"El Metro de Bogotá no tiene reversa ni duda de transparencia. El Metro y mi defensa al mismo han sido objeto de una constante disputa política con el propósito de desprestigiarlo y pararlo", señaló.



Agregó que la investigación del medio mencionado no contó con "ninguna verificación, contrastación o soporte de veracidad", y lo calificó como "una retahila de rumores" que "solo pretende difamar y sembrar un manto de duda sobre mi persona, mi Alcaldía, mi partido el Verde, y el Metro de Bogotá".



El Metro de Bogotá no tiene reversa ni duda de transparencia.



El Metro y mi defensa al mismo han sido objeto de una constante disputa política con el propósito de desprestigiarlo y pararlo.



Que Semana reproduzca en portada sin ninguna verificación, contrastación o soporte de… pic.twitter.com/5kdgG3vH1d — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) September 23, 2023

"No he cedido y no cederé a ninguna difamación, portada, bodega, o presión indebida para frenar la obra más esperada y necesaria para los bogotanos", concluyó.

Las supuestas conversaciones

En la denuncia se nombra una supuesta llamada que sostuvieron José Joaquín Silva Ardila, exempleado del Ministerio de Transporte, y una persona identificada como Diego, el pasado 7 de marzo del 2022.



“Ahí estuve precisamente reunido con los chinos que van a hacer el metro… comentando con ellos, ahí nos tomamos unos whiskies, ahí conversando, y mostrándome (...) que les tocó girar 6.000 millones para no sé quién ahí, no me quisieron decir, ahí con su trabalenguas, pero se los giraron ahí a la alcaldesa pa’l contrato, eso está todo corrupto, Diego", dice Silva Ardila.



En otro momento de la conversación afirma que "ya los chinos le giraron" y agrega que, presuntamente, es un dinero destinado para el partido Alianza Verde.



“Pues yo no sé, pero eso es para el partido ese Verde donde ella participa, eso fue para el Partido Verde, para elegir seguro a la señora de ella, a la que está en el Senado… a la distinguida dama, dama de cortesía de la alcaldesa, entonces de seguro es para la campaña para ella", asegura.

REDACCIÓN BOGOTÁ