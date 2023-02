La polémica sobre la primera línea del metro de Bogotá está encendida luego de las presiones del Gobierno a la alcaldesa Claudia López sobre los cambios que han planteado sobre el proyecto.

El ministro de Transporte Guillermo Reyes manifestó, este jueves, que “si no se aceptan las modificaciones dentro del marco jurídico, el gobierno también –en la medida en que financia el 70 por ciento de los otros proyectos- pues esos se van a tener que parar”.



Las palabras de Reyes causaron controversia y este viernes, en entrevista con Caracol Radio, aclaró a qué se refería tras ser señalado de presionar a la Alcaldía de Bogotá.



Según Reyes, para el presidente Gustavo Petro el metro es una prioridad y dijo que el Gobierno “no está parando el proyecto”.



“Para nosotros los proyectos de Bogotá son importantes”, agregó. Sobre Regiotram y otras obras, anunció que los revisarán e insistió en que no se cierre el diálogo para establecer cómo será la primera línea del metro.



Añadió que no hay ‘chantajes’ de por medio, sino que se plantea que se analicen las opciones para que el metro sea subterráneo.



EL TIEMPO