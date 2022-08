El ministro de Transporte Guillermo Reyes aseguró que avanza en las reuniones con la Alcaldía de Bogotá para revisar como se vienen desarrollando los proyectos del Metro y Regiotram del Occiente. "Tengo una reunión el día de mañana con el gobernador de Cundinamarca y ayer se reunió el presidente de la República con la alcaldesa de Bogotá. El tema del metro de Bogotá es esencial y poner en funcionamiento el regiotram y que se cumplan los plazos es fundamental", señaló Reyes.



Por otro lado, el jefe de la cartera de transporte aseguró que como el proceso del Metro ya estaba adjudicado la intensión de este Gobierno es no afectar lo que ya está establecido. "Había mucha especulación sobre si la llegada del nuevo Gobierno y el presidente Gustavo Petro generaría cambios en el diseño y trazado del Metro. Sin embargo, en lo que ha insistido el presidente en reuniones con la alcaldesa es que si ese proceso ya se adjudicó el presidente y este gobierno no va a afectar este trazado ni lo que ya tiene adquirido".



Respecto a la segunda línea, Reyes dijo que también fue objeto de un acuerdo entre el Gobierno y la Alcaldía en el que se definieron los recursos y el trazado. "Lo que se hará son sugerencias y nosotros como Ministerio de Transporte lo que haremos son reuniones con las autoridades de la Alcaldía para visitar las obras y conocer en que estado estamos. Les daremos a conocer lo que veamos, pero aquí no habrán cambios de ningún tipo".



De la misma manera, expresó que el Regiotram del norte es un proyecto que el presidente Petro quiere apoyar. "Es un tema que el presidente ayer me asignó para reunirme con la Alcaldesa Claudia López y con el gobernador para plantear como se va a desarrollar y poder llevar un Conpes que permita desarrollar el proyecto y ejecutar los recursos dentro del presupuesto para este periodo".



El ministro aseguró que lo primero que hará será revisar cada una de las concesiones para analizar cómo va el proceso en cada una de ellas y si se están cumpliendo los plazos determinados. "Tenemos que encontrar una solución a la continuidad del RUNT, algo fundamental para que el sistema funcione. Hay un tema entre el contrato vigente y el nuevo que nos genera unos meses en los que no operaría el sistema".





REDACCIÓN BOGOTÁ