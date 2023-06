La Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó que se sancionó con multa al concesionario Metro Línea 1 por el retraso en los estudios y diseños de detalle principales de la primera línea del metro de Bogotá (PLMB).



“En el desarrollo del proceso sancionatorio que se adelantaba al concesionario, en audiencia del 9 de junio del año en curso, se resolvió declarar el incumplimiento de la sociedad, imponer y hacer efectiva una multa por valor de ochocientos doce millones de pesos ($812.000.000) y declarar ocurrido el siniestro de incumplimiento", aseguró Ricardo Cárdenas, gerente general (e) de la Empresa Metro de Bogotá.



Cárdenas agregó que la multa se cuantificó desde el 5 de mayo de este año "y se actualizará hasta que se acredite el cumplimiento de la obligación de contar con la No Objeción del 100 % de los estudios y diseños de detalle principales por parte de la Interventoría”.



Así luce el vagón de la primera línea del Metro de Bogotá. Foto: Cortesía Metro de Bogotá

Cárdenas agregó que la EMB garantizó el debido proceso en el marco de la actuación administrativa a los intervinientes.



Cabe resaltar que, a la fecha, el concesionario ha obtenido la no objeción del 60 % de los estudios y diseños de detalle principales.



El pasado 26 de mayo, el interventor de la obra informó que, de 315 entregables de los estudios de diseño de ingeniería detalle, 168 están no objetados, 23 en revisión de la interventoría y 124 en ajustes del consorcio. También que "no evidencian gran problema técnicamente, hay entendimiento entre el consorcio y la interventoría".

¿Cómo va la primera línea del metro?

Obras de la primera línea del metro. Foto: Mauricio Moreno. ELTIEMPO

La EMB indicó que la primera línea del metro de Bogotá tiene un avance del 20 %, el cual contempla actividades como la compra de predios; el traslado de redes principales; el avance en el patio taller, que hoy alberga las estructuras y montaje de la planta de prefabricados para los pilotes y para las vigas del viaducto; los avances en la cimentación del puente vehicular norte en la intersección de la avenida 68 con avenida Primero de Mayo, y la ejecución de las obras del intercambiador vial de la calle 72, a cargo del concesionario.

Adicional a la ejecución de las obras mencionadas, se avanza en acciones preparatorias para los nuevos frentes de obra que ya se iniciaron en las localidades de Bosa y Chapinero, como actas de vecindad, planes de manejo de tráfico, programa de tratamiento silviculturales, adecuación de vías de desvío y socialización con las comunidades vecinas.



Estas acciones permitirán la utilización de los megaequipos de pilotaje a presión que fueron recibidos en días pasados en el puerto de Buenaventura.

REDACCIÓN BOGOTÁ