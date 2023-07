Ante la polémica sobre el trazado de la primera línea del metro de Bogotá que se generó después de que el presidente Gustavo Petro tuiteara que había una “propuesta común” con la administración distrital para revisar el trazado y después la alcaldesa Claudia López negara lo dicho, este diario consultó a los seis candidatos a la Alcaldía de la capital para conocer cuál es su postura al respecto.



*El orden de las imágenes y las respuestas es aleatorio.



Cabe resaltar que EL TIEMPO conoció que la idea del nuevo trazado consiste en llevar la primera línea hasta la calle 24 o 26 con Caracas para allí iniciar la construcción del metro subterráneo, lo que implicaría un nuevo proceso de licitación para continuar con el metro por la Caracas entre dichas calles y hasta la 72 o la 100.



Por lo pronto, las obras de la primera línea continúan y la construcción del megaproyecto tiene un 24 % de ejecución. De hecho, esta semana se firmó el acta de inicio del viaducto por donde transitarán los vagones del metro.

La opinión de los candidatos sobre el Metro de Bogotá

Rodrigo Lara. Foto: El Tiempo

Sobre esto, el candidato Rodrigo Lara, que se presenta a la contienda electoral respaldado por 198.000 firmas avaladas con el movimiento Liderazgo Amplio de Renovación Avanzada (Lara), considera que aunque el metro elevado que ya está contratado “tiene innumerables defectos”, no se puede parar su construcción.



Lara dijo que una de las fallas es la suspensión de los carriles de vehículos por la Caracas para que haya espacio para TransMilenio junto al viaducto del metro. “Sin embargo, soterrarlo es impagable: cuesta 17 billones”, mencionó, y agregó que con esos invertiría en la tercera línea del metro.

Por su parte, Carlos Fernando Galán, concejal que presentaría su candidatura el próximo sábado por el Nuevo Liberalismo, dijo que “el metro hay que hacerlo como está contratado”. Según explica Galán, no hacerlo así implicaría costos adicionales por más de 15 billones de pesos y demandas contra la ciudad. “Lo vamos a terminar y vamos a adjudicar la construcción de la segunda línea de metro que irá a Engativá y Suba”, señaló el candidato.

Invito a @GustavoBolivar a que demos un debate serio sobre el metro. Pero no sobre por qué no está operando aún o qué alcalde ha tenido las mejores ideas. Un debate sobre el metro hoy, el enorme error que es pararlo y las demandas que eso generaría. Un debate con datos. pic.twitter.com/0KUgKUykCp — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 26, 2023

Jorge Robledo, candidato por el partido Dignidad y Compromiso, expresó que si bien sobre el metro se debe debatir y proponer cambios, “cualquier propuesta debe partir de que el metro es ya una decisión legal de la Alcaldía y los contratistas, además está en construcción”.



Por eso, Robledo asegura que sería ilegal que Petro desconociera el aporte de la nación al metro contratado y asegura que “no puede tratar a la alcaldesa como su subalterna”.

La carta que les envié al presidente @petrogustavo y a la alcaldesa @ClaudiaLopez para pasar de elevado a subterráneo el metro por la Avenida Caracas, porque es lo mejor para Bogotá.

E invito a suscribirla a los demás candidatos a la alcaldía. pic.twitter.com/rEoUVn8ojc — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) July 24, 2023

No obstante, el pasado lunes Robledo compartió una carta en su cuenta de Twitter, dirigida a Petro y a López, con el fin de evaluar si es posible pasar de elevado a subterráneo el metro por la Caracas. En este documento se lee: “coincido entonces con el presidente Gustavo Petro cuando señala que lo mejor es modificar el contrato entre la empresa constructora y la Alcaldía” y finaliza pidiendo al presidente que solicite un concepto al Consejo de Estado sobre la legalidad o ilegalidad de dicho cambio.

El exministro de Defensa y candidato por el movimiento Salvación Nacional, Diego Molano mencionó que Bogotá debe terminar la primera línea, que es elevada y ya está contratada y en ejecución. “No podemos permitir que por un capricho del Presidente Petro tengamos que gastar 10 años más y 15 billones más para tener el metro” y añadió que las obras en la capital no tienen dueño: “El metro elevado no es de Peñalosa, el subterranéo no es de Petro”.

Juan Daniel Oviedo y Diego Molano. Foto: Diego Caucayo y César Melgarejo

Según Molano, como la línea 1 está contratada con licitación pública e internacional modificar el contrato implicaría consecuencias que podrían llevar hasta la cárcel.



El candidato Juan Daniel Oviedo, con más de 200.000 firmas recogidas de su movimiento Con toda por Bogotá, dijo que esta solución de movilidad "debe suceder ya y como se ha contratado hasta el momento". Agregó que es clave que se respete no solo la institucionalidad sino la calidad de vida de los ciudadanos.

Gustavo Bolívar Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Mientras que el excongresista y candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, dijo que su postura coincide con la del presidente Petro. “Ya hay estudios de tercera fase (para construir metro subterráneo) desde la Hortúa hasta la 127”, dice el candidato.

Además señala que no habría modificación en la construcción del metro elevado desde Bosa hasta la calle 1.° con Caracas. “Habría que conectar los estudios actuales con los que arrancarían en la Primera con Décima”. Entonces, el metro ya no iría por la caracas sino por las carreras Novena y Décima. Finaliza diciendo que hacerlo por la Caracas contamina porque los gases que emite TransMilenio serían recogidos por los pasajeros del Metro.

REDACCIÓN BOGOTÁ

