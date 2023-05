Sin que se sepa aún cuál será la suerte de la primera línea del metro, es decir, si un tramo será subterráneo o no, la ciudad consiguió anotarse un punto: la contragarantía que el Gobierno Nacional le entregó a la Empresa Metro para asegurar la consecución de recursos para la segunda línea.



La noticia reviste importancia, comoquiera que el gobierno de Bogotá podrá negociar con la banca internacional las condiciones para un crédito por 1.500 millones de dólares. De hecho, en un viaje reciente, la alcaldesa Claudia López ya había conseguido un compromiso inicial por 50 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones.



Lo anterior significa que Bogotá puede seguir avanzando en la consolidación de esa segunda línea. En estos tres años largos de gobierno, López ha logrado estructurar técnica y financieramente el proyecto. Y si las cosas avanzan bien, ha dicho la propia mandataria, este mismo año se podría abrir la licitación. Como quien dice, un proceso muy similar al que se surtió para la primera línea, que se encuentra en ejecución y con un avance del 20 por ciento.



Así como en su momento se les abonó al exalcalde Enrique Peñalosa y su equipo haber hecho realidad un deseo de más de medio siglo, hay que reconocer el empeño que ha puesto la mandataria para que esta segunda línea no sea una quimera en el corazón de más de dos millones de personas que habitan las populosas localidades de Engativá y Suba. Este segundo tramo tendrá 11 estaciones y será complementario del primero, que arranca en Bosa y termina en la calle 72 con Caracas.



Se ha dado un gran paso, sin duda. De conseguirse el respaldo internacional, será un poderoso mensaje de confianza en la ciudad y su gente. Y es ahí donde vale la pena detenerse.



Lo que sigue es igual de complejo y retador: precalificar las firmas, esperar la respuesta de la banca multilateral, aprobar vigencias futuras, abrir el proceso para la licitación, evaluar las ofertas y adjudicar.



Para que las cosas salgan bien, es fundamental la estabilidad política y económica del país. Ya lo dijo el exministro Ocampo en entrevista con EL TIEMPO: la preocupación sigue siendo la confianza de los inversionistas. Cualquier mensaje que desentone desde el Ejecutivo o desde la misma Alcaldía repercutirá en el ánimo de quienes ponen la plata. Por eso también resulta crucial saber qué va a pasar con la idea presidencial de ‘subterranizar’ un tramo de la primera línea, el impresionante sobrecosto que representa y el tiempo que toma, unos cinco o seis años más. El tema ya no parece estresar a la alcaldesa. Ni al Ejecutivo, que encontró la salida que buscaba con un artículo del Plan de Desarrollo que le permitiría pagar esos sobrecostos. Y pues López había dicho que si el Gobierno asumía esa parte, pues adelante.



Al paso que vamos, no sería extraño que las demoras en la presentación de los diseños definitivos del consorcio chino –a cargo de la obra– coincidan con la anunciada visita que tiene prevista el presidente Gustavo Petro a ese país. Ahí se sabrá la verdad. Por lo pronto, tanto el ministro de Transporte como el de Hacienda han estado solícitos en finiquitar este asunto en las mesas técnicas.



Es muy significativo lo que ha hecho Bogotá. Tras la peor crisis que haya vivido la ciudad, por la pandemia de covid y las violentas protestas que derivaron en desempleo, pobreza e inconformismo social, Bogotá se ha venido recuperando. Y contar con una garantía para endeudarse en aras de un megaproyecto como este no es cualquier cosa. Pero persisten nubarrones que no se pueden desestimar, y no es por aguar la fiesta: la inflación, el riesgo país, las evaluaciones ambientales, la sostenibilidad financiera y el costo/beneficio del proyecto son algunos de ellos. Ah, y ojo: estamos en campaña...



Pero insisto, lo más importante es que desde todos los flancos se envíen mensajes de tranquilidad. Que en lugar de estar insinuando nuevas revueltas callejeras, revoluciones, constituyentes o demenciales golpes de Estado, la calma y la sensatez nos permitan atraer y no ahuyentar los recursos que necesitamos.

ERNESTO CORTÉS

EDITOR GENERAL DE EL TIEMPO

