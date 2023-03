Aunque el plazo para que el consorcio chino Metro Línea 1 entregue todos los diseños de ingeniería de detalle vence el 30 de marzo próximo, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) asegura que tiene información respecto de que el contratista no cumplirá con este hito en esa fecha.



De acuerdo con Leonidas Narváez, gerente de la EMB, el 8 de marzo de 2023 se había establecido como plazo contractual para terminar la entrega de los diseños de detalle, pero previendo que no iba a ser posible en ese plazo, se acordó con el consorcio como nueva fecha el 30 de marzo, que tampoco se cumpliría.



Panorámicas de las obras en la Caracas con calle 72 donde llegara la primera linea del metro de Bogotá. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

No obstante, Narváez aclaró que esto no cambia en nada los plazos para la entrega de las obras y el inicio de operación de la primera línea del metro. Seguirán siendo como está establecido en el contrato firmado en 2019: septiembre de 2027 para el primer ítem y marzo de 2028 para el segundo.



El proyecto de la primera línea contempla un metro elevado, desde la adecuación del patio taller hasta la calle 72 con avenida Caracas. El costo, a precios de 2017, se estima en 12,9 billones de pesos. Su ejecución se dividió en seis frentes. “Las actividades se han estado cumpliendo y los frentes de obra se han estado iniciando y, por tanto, la fecha y el posible incumplimiento no van afectar las obras”, precisó Narváez.



En efecto, las obras del proyecto de la primera línea han venido desarrollándose desde principios de 2021 y presentan un avance, con corte al 28 de febrero pasado, del 19 por ciento.

Imagen de como quedará la primera línea del metro de Bogotá. Foto: Archivo Particular

Actualmente se ejecutan el patio taller (es la obra más avanzada, con más del 75,75 %), el intercambiador vial de la calle 72 con Caracas (una obra que va en 8,54 % y que permitirá que los buses de TransMilenio pasen a desnivel y el viaducto del metro por arriba), los puentes vehiculares de la Primero de Mayo con avenida 68 (se adelanta el pilotaje del viaducto vehicular del costado occidental) y el traslado de redes de servicios públicos.



El contratista del metro pudo iniciar estas obras luego de cumplir con los respectivos diseños de ingeniería de detalle.



Los diseños de ingeniería de detalle están agrupados en cinco grandes capítulos: viaducto de 23,9 km, estaciones del metro, estaciones de TransMilenio, edificios del patio taller y sistema metro ferroviario, que conforman 315 entregables.



De estos, 51 (que corresponden al 16 %), ya cuentan con la no objeción de la interventoría; 119 (el 38 %) están en poder del concesionario resolviendo observaciones y los 145 restantes (el 46 %) están en revisión de la interventoría para otorgarles, si procede, la no objeción.

Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Los temas que se están evaluando en la práctica se ejecutarán en dos o tres años y por eso estamos analizando las opciones que están consignadas en el contrato FACEBOOK

Lo que falta representa el 11,76 por ciento y corresponde a diseños del viaducto del metro, tanto en su parte de estructura y superestructura; estaciones del metro y de TransMilenio y material rodante.



“El 8 enero debió haberse suscrito la fase de construcción, la cual debe terminar en septiembre de 2027. El 8 de enero se mantiene como la fecha de inicio y el contratista deberá cumplir con todas las actividades y así lo ha venido haciendo”, insistió.



Agregó: “Tenemos una certeza de que se vuelve una preocupación: al 30 de marzo no tendremos todos los entregables, cosa que nos lleva a aplicar el contrato, en el sentido de que la interventoría nos debe informar al día siguiente el presunto incumplimiento en que incurre el concesionario”.



El gerente indicó que luego sigue un periodo de cura, que es un plazo adicional para que el consorcio cumpla y espera que este sea de unos días. En todo caso, la EMB deberá iniciar un proceso por incumplimiento.



Y si durante dicho proceso, Metro Línea 1 termina la entrega de la ingeniería de detalle, cesará entonces el incumplimiento. “Los temas que se están evaluando en la práctica se ejecutarán en dos o tres años, y por eso estamos analizando las opciones que están consignadas en el contrato”, concluyó el gerente.



Una vez terminada la construcción de la primera línea, seguirá un plazo de seis meses de pruebas, tras las cuales se deberá poner en operación el metro elevado.

El proyecto de la segunda línea del metro espera el aval del Ministerio de Hacienda. Foto: Alcaldía de Bogotá

Segunda línea espera garantía del Ministerio de Hacienda

Frente al avance de la segunda línea del metro, como lo había informado EL TIEMPO, el gerente de la EMB, Leonidas Narváez, dijo que falta la garantía soberana de la Nación, que debe expedir el Ministerio de Hacienda, para el crédito con el Banco Europeo.



Este trámite permitirá abrir la licitación para la contratación del megaproyecto, que será subterráneo e irá por la calle 72, desde la avenida Caracas hasta la Ciudad de Cali, en Suba.



“Este trámite se ha demorado, ha generado retrasos en la apertura de la licitación, cosa que nos tiene preocupados y angustiados, y estamos confiando que esta semana se tenga esta certificación”, dijo Narváez.

GUILLERMO REINOSO - EDITOR BOGOTÁ

En Twitter: @guirei24