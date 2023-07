El presidente Gustavo Petro sigue avivando la polémica por la construcción y el diseño de la primera línea del Metro de Bogotá, tras el anuncio de la alcaldesa Claudia López del inicio de obra del viaducto.

Dijo que, según el Secoop, apenas el 17 de julio se hizo el contrato con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, para hacer el estudio de beneficio costo de un posible trazado subterráneo, a pesar de que el Gobierno Nacional, dice el presidente, lo anunció en una mesa técnica en mayo de 2023.

Se acordó trabajar una fase de la primera linea elevada entre el patio taller y la carrera 50 y a partir de alli una fase subterranea hasta la calle 100 en el norte que seria licitada por la nación y que ya tiene estudios de detalle. Se pidió concepto a la sociedad colombiana de… https://t.co/1We9Dyf1SE — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 27, 2023

A través de su cuenta de Twitter dijo: "Se acordó trabajar una fase de la primera línea elevada entre el patio taller y la carrera 50 y a partir de allí una fase subterránea hasta la calle 100, en el norte, que sería licitada por la Nación y que ya tiene estudios de detalle. Se pidió concepto a la sociedad colombiana de ingenieros que está en curso. Nos encontramos que incumplieron este acuerdo con la nación".

Fuentes enteradas del proceso le dijeron a EL TIEMPO. "Le están mintiendo al Presidente. El hecho de que apenas hayan firmado con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SIC) hasta la semana pasada es muy diciente".

Andrés Escobar, exgerente del Metro, dijo que considera que todo esto es una distracción para ganar tiempo y que, al final de cuentas, el contrato no se va a poder cambiar. “Esto es una perdedera del tiempo. Es un contrato con una licitación de por medio, con una adición de 5 o 12 billones de pesos. Eso no lo va a firmar nadie. Se irían a la cárcel. No se pueden tomar decisiones sin hacer una licitación”.



Agregó que en cuanto a hacer el metro subterráneo por la Caracas, dijo que ambas opciones, subterráneo túnel y subterráneo en zanja, ya se habían estudiado y que se llegó a la conclusión de que no se podía hacer un túnel. “Tenía que hacerse una zanja de 22 metros a lo largo de toda la avenida. Y el Presidente sigue pensando que eso es de menos impacto. Ni por razones jurídicas, ni por razones técnicas se pueden cambiar”.

El Ministro de Transporte, William Camargo, explicó que en el 2022 se realizó un contrato con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) de asesoría técnica a la ANI y que el de julio pasado es uno nuevo. Agregó que, dentro de los alcances de dicho contrato, se incluyó la revisión de buenas prácticas de evaluación de proyectos ferroviarios piloto de alto impacto propuestos por la SCI.



Dentro de los proyectos pilotos para el tema de pasajeros, por parte de la SCI se propuso el proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB). Dijo que, dentro de las conclusiones de la Fase I, la SCI propuso el plan de trabajo y las variables a analizar para determinar las comparaciones y evaluaciones requeridas, por lo que la Agencia evidencia la necesidad de continuar con la FASE II para culminar y obtener los resultados previstos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

