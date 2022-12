El pasado 17 de noviembre, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) y el consorcio chino Metro Línea 1 S.A.S. firmaron el Acta de Entendimiento número tres, documento al que EL TIEMPO tuvo acceso y que contiene las fechas de entrega de cada uno de los 34 estudios y diseños de ingeniería de detalle que hacen parte del proyecto de la primera línea del Metro de Bogotá, los cuales deben ser entregados paulatinamente y con el visto bueno de la interventoría entre el 8 de enero y el 30 de junio de 2023.



“Esta acta de entendimiento ha sido necesaria para aclarar las fechas de entrega de los estudios y diseños de ingeniería de detalle principales con otros estudios que no tenían fechas establecidas para su entrega”, explicó la empresa Metro.

La primera entrega, programada para el 8 enero de 2023, fecha en que se deben entregar el diseño geométrico de las vías y el de urbanismo y paisajismo del corredor principal de los grupos de obra 01, 02 y 03. El 15 de enero, el concesionario Metro Línea 1 les entregará a la Empresa Metro y a las a las empresas de servicios públicos –previo visto bueno de la interventoría– los diseños en dos dimensiones de las redes secas, húmedas y de gas.



Un día después se entregarán los estudios que establecerán las implicaciones técnicas y financieras de modificar las características de una parte del trazado de la primera línea para que sea subterráneo. Estos fueron solicitados de manera oficial por el Gobierno Nacional al consorcio chino a principios de noviembre.

En ese sentido, la EMB aclaró que “las fechas de entrega de los cronogramas no tienen ninguna relación con la solicitud (...) de revisar que la Primera Línea del Metro de Bogotá–PLMB sea subterránea en algún tramo”.



El 28 de febrero se entregarán los diseños de uno de los ocho componentes de los sistemas metro-ferroviarios, los correspondientes a los equipos del patio taller que actualmente se construye en Bosa y que hacen parte de las obras de la fase previa del megaproyecto. Actualmente, según datos de la Empresa Metro de Bogotá, la adecuación del suelo del patio taller presenta un avance de 60 por ciento.



Los diseños de los grupos de obra 04,05 y 06, que incluyen diseño de urbanismo y paisajismo de esos tramos y el diseño de pavimentos y su correspondiente estudio de tránsito, llegarán el 30 de abril del 2023. Ese mismo día la empresa recibirá 10 entregables más, entre ellos los de la estación de la avenida Jiménez, que tendrá conexión con el sistema TransMilenio y el del deprimido peatonal de la calle 13.

También los de la estación 8 del metro –que estará ubicada en la intersección de la carrera 50–, junto con los diseños de los puentes peatonales, las intersecciones y de una ciclorruta deprimida que forma parte de esta obra. Finalmente se entregarán los diseños de redes secas, húmedas y de gas en tres dimensiones.

Expertos en movilidad consultados por este diario explicaron que para iniciar obras no es necesario tener la totalidad de los diseños y que lo que importa es que lo que se tenga se pueda construir.



“De hecho, cuando se hace la estructuración de muchos de los proyectos se hace bajo el entendido de que hay unos plazos para cada hito que están contemplados dentro del contrato. (...) En ese sentido, es necesario que todas los diseños que se entreguen estén en condiciones, pero es común que ocurra esto. Lo más importantes es que se cumplan a rajatabla esos plazos”, explicó Plinio Alejandro Bernal, experto en movilidad.

En ese sentido, la empresa distrital aclaró que todos los frentes de obra que se inician para la primera línea arrancan con los estudios y diseños de ingeniería de detalle completos.



“Un proyecto como este, con 24 kilómetros de longitud, se desarrollará al menos en seis frentes de obra, durante los próximos cinco años, y el hecho de que se hayan acordado unas fechas de entrega, posteriores al 8 de enero, no implica que no existan diseños completos para el inicio de esta programación”, agregaron.



Las últimas entregas, las cuales incluyen otros estudios y diseños que en algunos casos no tenían fechas establecidas y están contempladas para el 30 de junio, incluyen los edificios de acceso de las estaciones 5, 9, 10, 11, 12, 13 y 16, así como los acabados interiores y exteriores de dichas estructuras y la vía de acceso permanente al patio taller de Bosa.

Otros estudios



Por último, también para el 30 de junio, se entregarán los insumos de diseño del proveedor del sistema ferroviario, es decir, rutas de cableado del patio taller y de las estaciones, y los de telecomunicaciones, radiocomunicación, alimentación de energía, señalización y control, puerta de andén, control de acceso y sistemas de control y supervisión.



El documento también indica que los modelos BIM (o representación digital de los inmuebles) deben ser entregados al mismo tiempo que los estudios y diseños de detalles principales, es decir, los del corredor principal.



“(...) los modelos BIM de los Otros Estudios y Diseños de Detalle se podrán entregar posteriormente al inicio de la fase de construcción, en paralelo con los diseños de las diferentes disciplinas”, aclara el documento.

¿Cómo va el proyecto?



Recordemos que en este momento el proyecto se encuentra en fase previa con un avance físico de ejecución total del 17,3 por ciento –frente al el 9,2 por ciento de avance financiero– y que la fase de construcción debe arrancar en enero del 2023, fecha en que termine la gestión predial y social y el traslado anticipado de redes.



Sobre la primera actividad, que comprende la compra, demolición y la entrega de los 1.421 predios al concesionario, la Empresa Metro de Bogotá le dijo a EL TIEMPO que el avance en este proceso es del 90 por ciento, con corte al 31 de octubre de 2022.



Con respecto al traslado de redes, el avance también es del 90 por ciento. “La totalidad de las redes a trasladar, 26 obras corresponden a Acueducto, 7 a Enel Colombia, 11 a la empresa Gas Natural-Vanti, 39 a la ETB y 32 a Telefónica. “De estas actividades, con corte al 31 de octubre de 2022 tenemos terminadas 74 y en obra, 19”, concluyeron.

En enero se abre la licitación para la Línea 2

Luego de que el viernes, la Comisión interparlamentaria de Crédito Público del Congreso de la República diera el concepto único favorable para que la Nación le diera el visto bueno a la garantía soberana a la Empresa Metro de Bogotá -paso fundamental para que la empresa pueda contratar operaciones de crédito internas y externas hasta por 7,84 billones de pesos para financiar el diseño, construcción y puesta en operación de la Línea 2-, la alcaldesa Claudia López anunció que la licitación del proyecto se abrirá en enero de 2023.



“La madurez del proyecto (...) permitió que una vez culminados los estudios de factibilidad, y habiendo desarrollado las diferentes alternativas, se presentara toda la documentación al Ministerio de Transporte que otorgó el aval técnico y, a su vez, al Ministerio de Hacienda, quien otorgó el aval fiscal”, destacó Leonidas Narváez, gerente de la EMB.



De acuerdo con la empresa Metro, se espera lograr su adjudicación en octubre del mismo año mientras que en agosto de 2025, de acuerdo con las estimaciones de la Administración, arrancará la fase de construcción del proyecto, el cual será subterráneo.

CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN BOGOTÁ

