Tras un riguroso análisis y proceso de verificación, la banca multilateral le dio la 'no objeción' a los documentos presentados por los cuatro grupos interesados en construir la segunda línea del metro de Bogotá, la cual busca conectar las localidades de Suba y Engativá con el centro de la ciudad.



La documentación presentada por los cuatro grupos internacionales sumó alrededor de 8.000 folios, más medios magnéticos, con los cuales acreditaron los requisitos técnicos, financieros y jurídicos, de acuerdo con lo establecido en el Documento de Precalificación publicado en SECOP II.



Estas propuestas fueron evaluadas por las cuatro instituciones financieras que hacen parte de la banca multilateral: el Banco Europeo de Inversiones (BEI); el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF); el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.



La segunda línea del metro tendrá una extensión de 15,8 k.m. y contará con 11 estaciones. Foto: Alcaldía de Bogotá

“La ‘no objeción’ a las solicitudes presentadas por los cuatro grupos internacionales interesados en construir la línea dos del metro subterráneo a Suba y Engativá es una muestra de la rigurosidad del proceso y la confianza que tienen los empresarios en invertir en nuestra ciudad. Hoy avanzamos en la materialización de esta nueva línea de la red metro, logrando en 4 años lo que se demoró 40 para la primera línea”, indicó Leonidas Narváez, gerente general de la Empresa Metro de Bogotá.

El próximo 29 de septiembre del 2023 continuará la segunda fase del proceso de selección, que se adelantará por medio de una licitación pública internacional que está regida por las normas de adquisiciones del BID, en la que los grupos habilitados deberán presentar sus ofertas técnicas económicas.



Los interesados tendrán hasta el 14 de febrero del 2024 para que sus propuestas sean evaluadas.



El proceso finalizará en marzo de 2024, con la adjudicación del contrato para la construcción y operación del proyecto.



¿Quiénes son los grupos interesados?

Estos son los grupos que están compitiendo para quedarse con la licitación de la segundas línea del metro:

APCA: METRO LÍNEA 2 – BOGOTÁ

Miembros que la conforman:

Mota Engil Colombia S.A.S.

CRRC (Hong Kong) CO Limited Sucursal Colombia



APCA: APCA METRO LÍNEA 2

​Miembros que la conforman:

China Harbour Engineering Company Limited

Xi’an Rail Transportation Group Company Limited



APCA: APCA BOGOTÁ METRO 2

​Miembros que la conforman:

China Railway Construction Electrification Bureau Group Co. Ltd.

China Railway Construction Corporation International Investment Co. Ltd.



APCA: UNIÓN L2 BOGOTÁ METRO RAIL

Miembros que la conforman:

Sacyr Concesiones Colombia Participados II S.A.S.

Acciona Concesiones S.L.

CAF Investment Projects S.A.

Detalles de la segunda línea

La línea dos del metro de Bogotá tendrá 15,5 kilómetros de longitud y estará compuesta por 11 estaciones, 10 de ellas subterráneas.



“En su recorrido entre Fontanar del Río y la calle 72 demorará 20 minutos, incluyendo paradas en estaciones. Es una maravilla comparado con la hora y media que hoy se tardan los ciudadanos”, aseguró Narváez.



En julio pasado, el CAF firmó un contrato de crédito con el Distrito por un valor de 255 millones de dólares. Esto se suma a los 50 millones de dólares iniciales que se acordaron por parte del BEI, garantizando así 305 millones de dólares de los 1.500 que se esperan obtener de la banca multilateral.



Cabe resaltar que, en agosto de 2022, la Nación y el Distrito suscribieron el convenio de cofinanciación que garantiza los recursos para la línea dos del metro por 34,93 billones de pesos, los cuales serán aportados durante los próximos 30 años y son equivalentes a 8.772 millones de dólares (constantes de diciembre de 2021).

REDACCIÓN BOGOTÁ