La reunión pactada para este lunes entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López podría haber definido la suerte de la primera línea del metro de Bogotá, pero fue reprogramada por el mandatario para mañana, en horas de la tarde.



Mientras se lleva a cabo dicho encuentro, en el que, como lo adelantó EL TIEMPO, serán analizadas las cinco alternativas para que un tramo del metro elevado sea subterráneo, el proyecto sigue avanzando en varios frentes. En total tiene un avance del 18 por ciento en su ejecución física.

Patio taller de Bosa

Las obras de adecuación del suelo del patio taller registran un avance del 62,7 por ciento. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Las obras de adecuación del suelo del patio taller, localizado en Bosa y que se considera el corazón del proyecto, son las que presentan mayores progresos. A la fecha registran un avance del 62,7 por ciento. Según la Empresa Metro de Bogotá (EMB), esto equivale a un 20 por ciento por encima de la programación.





Gracias a este porcentaje de cumplimiento —que según la empresa representa un adelanto de casi un año y medio—, la fase de construcción de las edificaciones podría iniciar en septiembre de este año y no en abril de 2024, como se planteó inicialmente.

“Esto nos llena de optimismo, teniendo en cuenta que este patio taller está proyectado terminar en el mes anterior al inicio de la marcha blanca, es decir, la fase de pruebas, previa a la operación comercial”, dijo Leoónidas Narváez, gerente general de la Empresa Metro de Bogotá, en un comunicado públicado la semana pasada.



En este lugar, que tendrá que estar listo en el 2027 y consta de un área de 35,9 hectáreas, se instalarán vías férreas, bodegas, talleres, grúas y todos los equipos de limpieza, mantenimiento y reparación de los trenes.



En esta zona también arrancará este año otra de las obras claves del metro: el viaducto de 23,9 kilómetros de longitud que unirá el patio taller con la primera estación del sistema, la cual estará en el parque Gibraltar.



“En este tramo se edificará el terraplén de acceso al patio, se construirá una estructura de paso sobre la vía (de propiedad de la EAAB) y un puente metálico de dos luces, cada uno de ellos de 60 metros, que pasarán por el canal Cundinamarca”, explicaron desde la EMB.

Intercambiador vial

La construcción del paso a desnivel que se realiza en la calle 72 con Caracas, y que en el futuro cercano servirá para facilitar la construcción del viaducto y de la estación 16 de la primera línea, avanza aunque con algunos retrasos. Según la EMB, en este momento se están finalizando los muros de contención que dan soporte lateral a las estructuras existentes, tanto en el costado oriental como en el occidental.



Asimismo, la excavación que dará acceso al deprimido del costado oriental está a punto de finalizar y en los próximos días se iniciará la misma labor en el occidental. Y la construcción de la estructura que mantendrá a nivel el ramal que conecta la Caracas con la carrera 15, en el sentido sur-norte, y la avenida Caracas arrancará en las próximas semanas.



“En el costado oriental de la 72 se está finalizando el retiro de la red de alcantarillado pluvial y, paralelamente, se está ejecutando la construcción de la infraestructura civil para trasladar un circuito de energía y telecomunicaciones”, explicó Narváez.



La fecha de entrega del intercambiador estaba programada para este 2023, pero hace unos días la Empresa Metro anunció que esa obra estará finalizada en el segundo semestre de 2024. Cabe recordar que en julio del año pasado, la Contraloría de Bogotá advirtió que las obras en este punto tenían un retraso del 30 por ciento debido a que “en el momento de la excavación se encontraron unos rieles del tren de Bogotá”.

La fecha de entrega del intercambiador está programada para 2024. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Gestión predial

De acuerdo con el último informe sobre la gestión predial, con corte al 29 de diciembre, la primera línea del metro cuenta con el 91,3 por ciento de avance en la compra de inmuebles, quedando pendiente apenas el 8,6 por ciento. En total son 1.427 los predios que se requieren para el megaproyecto, para lo cual cuenta con un presupuesto superior a un billón de pesos.



“Algunos de estos evidencian situaciones relacionadas con la ocupación de personas en alto grado de vulnerabilidad, otros con materiales contaminantes del subsuelo o la existencia de subestaciones eléctricas, entre otras”, explicó la empresa.



De hecho, ante las dificultades en esta fase, el concesionario le solicitó a la EMB la modificación de la duración para esta fase hasta el 30 de marzo, sin afectar las fechas de entrega del proyecto.



Entre las causas del retraso en el proceso que se mencionan en la solicitud de aplazamiento, se menciona la presencia de subestaciones eléctricas que deben ser reubicadas (34 predios), los lotes en los que sus dueños realizaron manejos inadecuados que ocasionaron la contaminación del subsuelo (3 predios) y la negativa por parte de algunos propietarios de dejar sus viviendas (10 predios).

La primera fase, que va hasta el 30 de marzo de 2023, incluye la gestión predial, el traslado anticipado de redes y el inicio de las obras intercambiador vial de la 72 y del patio taller. Foto: Empresa Metro de Bogotá

Traslado de redes

La fecha de finalización de estos trabajos, necesarios para desplazar y reubicar las redes matrices y principales que generan interferencia a lo largo de los 23,9 km del trazado, estaba programada para este mes; sin embargo, la Empresa Metro no ha entregado un reporte actualizado de los avances.



En el último informe del Acueducto, con fecha del 19 de octubre de 2022, el traslado de redes tenía un avance del 53 por ciento, mientras que los de Vanti estaban en el 100 por ciento.



El pasado 8 de enero comenzaron las obras de traslado de las redes secundarias en la calle 72 con Caracas y en la avenida Primero de Mayo con carrera 68, fundamentales para la cimentación del viaducto. Para iniciar esta fase fue necesario que la interventoría diera el aval a los estudios y diseños de ingeniería de detalle que presentó el consorcio sobre esta parte de la obra.



“Posteriormente realizarán actividades en las instalaciones de redes de energía, telecomunicaciones y gas”, explicaron.

Estudios principales

El pasado 17 de noviembre, la Empresa Metro y el consorcio chino Metro Línea 1 S. A. S. firmaron el Acta de Entendimiento 3, documento que contiene las fechas de entrega de los 34 estudios y diseños de ingeniería de detalle del proyecto. Estos deben ser entregados paulatinamente, con el visto bueno de la interventoría, antes del 30 de marzo.



“Los estudios y diseños principales se encuentran en proceso de obtención de la No Objeción de la interventoría, lo cual requiere que el concesionario resuelva las observaciones formuladas por esta, considerando que el 30 de marzo es la fecha idónea para que las partes concluyan la totalidad de la revisión sin afectar los frentes de obra que avanzan desde el 8 de enero”, explicó la Empresa Metro.



Un informe de la interventoría al que EL TIEMPO tuvo acceso indica que varios de los estudios están en revisión por parte del Consorcio Supervisor PLMB, entre ellos los de estructura y arquitectura del patio taller y del viaducto. De las estaciones se han realizado entregas parciales, así como de la arquitectura de las estaciones conectadas a TransMilenio.

Modificación de contrato

El 26 de diciembre de 2022, la EMB firmó el modificatorio 7 del contrato de concesión con en el que se amplía la fase previa hasta el 30 de marzo. La solicitud fue realizada por el concesionario esgrimiendo tres aspectos que han dificultado la ejecución del proyecto.



Los primeros son las dificultades en la gestión predial y los tiempos adicionales requeridos para la revisión y ajustes de los estudios principales.



Finalmente, los inconvenientes para obtener los permisos y licencias requeridos para el inicio de la fase de construcción.



“Los trámites adelantados para contar con las licencias (...) otorgados por las autoridades gubernamentales y ambientales necesarios para la construcción no se han podido concluir, teniendo en cuenta que para algunos de ellos se requiere la no objeción a los estudios principales (....) como requisito para su trámite”, se lee en el formato de solicitud.



Frente a la modificación, Narváez señaló que estas no incrementan costos “ni afectan la fecha establecida para la puesta en marcha comercial de la primera línea, prevista para el 14 de marzo de 2028”.

Duras reacciones contra idea de tramo subterraneo

Diversas reacciones generó este lunes la publicación en de EL TIEMPO sobre las cinco alternativas para que un tramo de la primera línea del metro de Bogotá sea subterráneo, como le pidió el presidente Gustavo Petro al consorcio chino APCA Transmimetro, y las implicaciones que tendrían.



Estas opciones iban a ser analizadas este lunes por Petro y la alcaldesa Claudia López, pero por agenda del Presidente la reunión fue aplazada para mañana, a las 6 de la tarde.



Las alternativas presentadas por el consorcio chino para soterrar parte del metro elevado cuestan entre 8 y 17 billones de pesos y la entrada en operación ya no sería en 2028, sino en 2035 o más.



Una de las reacciones fue de las comisiones accidentales del Concejo de Bogotá y de la Cámara de Representantes y el Senado, que anunciaron una “reunión urgente” para analizar el panorama actual del proyecto —en ejecución desde 2021—, los riesgos y “las acciones que se pueden tomar para proteger la obra”.

“Exigimos claridad respecto del futuro que tendrá esta importante obra”, se lee en la carta en la que dicen que la reunión será en la Empresa Metro de Bogotá.



Sobre las cinco alternativas que propone el consorcio chino, el experto y exsecretario de Movilidad de Bogotá Juan Pablo Bocarejo señaló: “Ninguna de las 5 opciones (...) tiene estudios, ni factibilidad ni esquema de financiación. Un tramo subterráneo implica anular el actual contrato. Implica probablemente cuatro años para nuevo contrato (...)”.



Sobre el polémico tema también se refirió el exalcalde Enrique Peñalosa, quien durante su administración hizo los estudios y contrató el metro elevado: “Si los ciudadanos de las regiones más pobres de Colombia entendieran la enormidad de los $15 billones que costaría soterrar parte del metro, marcharían para oponerse y lograr que más bien se inviertan en sus departamentos”.



Cabe mencionar, que los integrantes de a bancada del Centro Democrático en el Concejo rechazan los anunció con respecto a las 5 propuestas que el consorcio chino habría presentado al Gobierno Nacional.



Además, están en desacuerdo con las deudas presupuestales y jurídicas frente a las cuáles serían las nueva fuentes de financiación.



"La movilidad no es de partidos ni de los egos políticos. Somos los ciudadanos los que soportamos más de 100 horas al año e interminables trancones, esto sin mencionar las crisis financiera que viene soportando el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad" agregó la bancada del Centro Democrático.



REDACCIÓN BOGOTÁ

