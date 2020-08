‘Estamos preparados para firmar el acta de inicio de obras del metro’

Después de sortear los inconvenientes para el desplazamiento de sus ingenieros y directivos, a causa de la pandemia del covid-19 en el mundo, el consorcio Metro Línea 1 S.A.S. (ML1), que construirá y operará la primera línea del metro de Bogotá, ya está trabajando para que el acta de inicio de obras se firme antes del 23 de octubre, fecha máxima para este compromiso. En la ciudad ya se encuentran 26 ciudadanos chinos, de los 800 o 1.000 profesionales de varias nacionalidades que demandará la construcción.

“Confirmamos que, a pesar de las dificultades por la pandemia, estamos al día en materia de avances. Gracias al esfuerzo del equipo nacional e internacional, estamos preparados para firmar el acta de inicio y comenzar con las actividades previstas en el contrato de concesión”, le dijo a EL TIEMPO el ingeniero Wu Yu, gerente director de ML1.



Por el nivel de complejidad del megaproyecto, por la geología del suelo, Yu lo considera como uno de los más grandes del mundo, lo compara con los de Panamá, Lima y Santiago de Chile, y anuncia que trabajarán 24 horas del día, los 7 días de la semana.

¿Qué dificultades les generó la pandemia del covid-19? ¿ML1 ya tiene todo listo para firmar el acta de inicio?

​

A nivel local ha supuesto dificultades en materia de movilidad de personal, de desplazamientos y con respecto a algunas cuestiones que requerían presencia física. A nivel internacional, la situación ha sido de mayor complejidad, ya que estaba proyectado que a partir de marzo comenzara a llegar personal extranjero, incluidos algunos miembros de alta gerencia. Sin embargo, la llegada de dichos funcionarios se logró el 3 de agosto. En cuanto a la recepción de insumos y temas de financiación, estamos trabajando según el cronograma.



En último lugar, nos encontramos a la espera de la firma de acta de inicio, que marca el comienzo de la fase previa del proyecto, esta tiene una duración de 810 días y confirmamos que, a pesar de las dificultades por la pandemia, estamos al día en materia de avances. Gracias al esfuerzo del equipo nacional e internacional, estamos preparados para firmar el acta de inicio y comenzar con las actividades previstas en el contrato de concesión.



¿Ya llegaron todos los ingenieros ciudadanos chinos?

​

El día 3 de agosto se produjo la llegada de 10 personas procedentes de Shanghái, para sumarse este gran proyecto de infraestructura. Hasta el momento contamos con 26 funcionarios chinos. El proyecto está dividido en fases y dependiendo de la fase o etapa en la que nos encontremos, existirán variaciones en materia de necesidades de personal. La fase previa tomará máximo 27 meses y las obras serán en el patio taller y el paso deprimido de la calle 72; la fase de construcción del viaducto y las estaciones tomará máximo 57 meses; la fase de pruebas, certificaciones y puesta en marcha tomará seis meses; la etapa de operación y mantenimiento 20 años y la etapa de reversión seis meses.

La gran mayoría serán de origen chino; sin embargo, también esperamos que lleguen canadienses, ingleses, españoles, italianos, brasileños y estadounidenses



Dentro de la fase de construcción, dividida en tres periodos, se espera que diferentes trabajadores extranjeros de distintas nacionalidades lleguen al país para incorporarse al equipo responsable de ejecutar el proyecto. La gran mayoría serán de origen chino; sin embargo, también esperamos que lleguen canadienses, ingleses, españoles, italianos, brasileños y estadounidenses. Durante el primer periodo de la fase de construcción se tiene estimada la llegada de entre 800 y 1.000 profesionales; para el segundo se estiman entre 1.100 y 1.200 y para culminar la fase alrededor de 800.



¿Esperan vincular personal colombiano?

​

Todo el proyecto tiene un componente muy alto de empleo local. No obstante las restricciones de movilidad existentes, nos han llevado a aumentar el porcentaje.



¿Cuántos empleos generará la obra?

​

Un ejercicio realizado por la Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales de la Secretaría de Hacienda concluye que la inyección de recursos a la economía bogotana generará cerca de 27.000 empleos permanentes a lo largo de cinco años. De ellos, cerca de 15.000 serán empleos directos y el resto, empleos indirectos en las empresas proveedoras.



El acta de inicio está programada para el 23 de octubre, ¿creen que será en esa fecha o antes?

​

Estamos trabajando de acuerdo con los tiempos marcados en el cronograma y no vemos dificultad en cumplir con lo establecido en el plan inicial. Haremos el esfuerzo para que esta fecha sea lo antes posible y, por supuesto, siempre contando con el apoyo de la EMB.



Por las características del metro de Bogotá, ¿se parece a alguno en el mundo, a cuál?

​

Cualquier proyecto de metro en el mundo se considera como un megaproyecto, y el proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), además de estar dentro de esta categoría, sería uno de los más grandes, teniendo en cuenta las condiciones geológicas de la ciudad. Existen varios proyectos en el mundo que comparten cierta similitud, en Latinoamérica están Línea 1 y Línea 2 del Metro de Panamá, la Línea 1 del Metro de Lima y la Línea 5 del Metro de Santiago de Chile.



Ustedes están acostumbrados a trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿en Bogotá harán lo mismo?



La razón de efectuar procesos de construcción por periodos de hasta 24 horas es debido a que algunos procedimientos no pueden ser detenidos; por ejemplo, las perforaciones geotécnicas, fundiciones de concreto para estructuras de gran tamaño. Adicionalmente, y de acuerdo con nuestra experiencia, en casi todos los lugares del mundo en que se llevan a cabo proyectos de construcción de metros, se trabaja 24/7.



Esto es debido a que la construcción en periodos nocturnos nos permite mitigar las congestiones de tráfico que se ocasionarán por la ejecución del proyecto, y aún más, cuando múltiples arterias viales de la ciudad serán objeto de intervención durante esa misma fase. También permite multiplicar la generación de empleo y, además, facilita que se puedan adelantar las fechas de terminación de etapas y la inauguración misma del sistema.



¿Qué dificultades le genera a la obra un trazado que pasa por muchos cruces de vías y redes de servicios públicos?

​

Tenemos amplia experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos, lo que nos ha permitido hacer frente con anterioridad a este tipo de dificultades. Además, todo lo relacionado con los procesos de diseños y constructivos utiliza tecnología de punta que ya ha sido utilizada en otros proyectos. Lo diferente e interesante de este proyecto es que la Empresa Metro comenzó el traslado de las redes con anticipación, lo cual nos reduce los riesgos y facilita el avance.



¿Cuándo esperan que terminen las obras?

​

El metro estará funcionando en aproximadamente 8 años, de acuerdo con el cronograma. Según esto, el metro estaría oficialmente en servicio comercial en el año 2028; sin embargo, buscaremos la posibilidad de adelantar la operación para que dé inicio en el año 2027.



La pandemia ha mostrado la necesidad de medidas de bioseguridad en los sistemas de transporte masivo, ¿cuáles serán las del metro de Bogotá?



Sin lugar a dudas, el covid-19 nos ha dejado lecciones muy importantes en materia de bioseguridad. Será necesario estudiar de manera rigurosa la evolución de la pandemia actual, así como de otro tipo de riesgos asociados a la bioseguridad. Igualmente, analizar las experiencias vividas en otros proyectos de metros será un elemento clave para poder definir el tipo de protocolos que estaremos manejando en el futuro.



¿Cuáles serán las características de los vagones?

​

Se implementarán en total 30 trenes de conducción UTO, el modelo más avanzado del mundo en la actualidad. La configuración de los trenes será de 6 o 7 vagones por tren, con una longitud total de 140 m, y un ancho mínimo de 2,9 m. La capacidad mínima por tren será de 1.800 pasajeros, con una proporción mínima de pasajeros sentados al nivel del tren del 13 %. Se alcanzará la capacidad máxima de la línea principal con 46.300 pasajeros en las horas pico, la cual podrá crecer hasta un máximo de 60 trenes.



Los trenes se operarán con unos sistemas de última generación que garantizan una contaminación acústica mínima, estarán equipados con un sistema de ventilación confiable y con el sistema de comunicación más seguro existente hoy que permite la comunicación en tiempo real entre los pasajeros y el Centro de Control Operacional. Igualmente, se reservarán espacios para personas con movilidad reducida.

Experiencia de las firmas del consorcio Metro Línea 1 SAS

Fundada en 1980, China Harbour Engineering Company Ltda. (CHEC) es una filial de China Communications Construction Company Ltda. y representa a CCCC en la ejecución de negocios fuera de la República Popular China. Ha participado en proyectos de construcciones de metros en más que 50 ciudades. CCCC tiene más de 60 filiales y presencia en más de 150 países y regiones de todo el mundo.



Por su parte, Xi'an Rail Transportation Group Company Limited se fundó en 2005. Pertenece al gobierno municipal de Xi'an y se encarga de la construcción, operación, desarrollo y administración de los recursos del sistema de tránsito ferroviario urbano de Xi'an. Cuenta con más de 9.000 empleados y operan cuatro líneas de metro, con 129,46 km y 99 estaciones.

GUILLERMO REINOSO

EDITOR BOGOTÁ