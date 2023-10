Metro de Bogotá: ¿es posible cambiar la primera línea con plebiscito, como dijo Petro?

Luego de que el presidente Gustavo Petro aseguró que una de las firmas del consorcio a cargo de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá estaría dispuesta a modificar el contrato, volvió a referirse al tema, esta vez, proponiendo un plebiscito.



(Puede leer: Claudia López le responde a Petro sobre metro de Bogotá: 'Se hubiera ahorrado el viaje').

Según el mandatario, existen "muchas formas" en que se podría cambiar el contrato y realizar la primera línea en dos tramos, uno elevado y uno subterráneo, el cual iría desde la carrera 50 con Primera de Mayo hasta la calle 72.



"Puede haber plebiscito, puede haber consultas, puede haber elecciones, que ya están convocadas, puede haber asambleas populares. La gente puede decidir qué quiere, si quieren lo planificado que lleva nueve años sin hacerse”, dijo desde Hawái, donde hace escala tras su viaje a China.



Con sus declaraciones, pudo surgir nuevamente la duda de si por medio de estos mecanismo de participación se podría cambiar un contrato de concesión como el del megaproyecto que se firmó con el consorcio Metro Línea 1.



(Puede leer: Metro de Bogotá: ¿declaraciones de Petro pueden afectar obras de la primera línea?).

Reunión del presidente Gustavo Petro con empresarios que construyen primera línea del Metro de Bogotá Foto: Presidencia

Al respecto, Jeff Rivera, abogado constitucionalista y administrativo, le explicó a EL TIEMPO que los mecanismos como el plebiscito "son consultas que hace el Gobierno para tomar decisiones más que todo en materia política". Sin embargo, afirmó que en temas contractuales, una de estas herramientas democráticas "no tendría ningún sentido".



Esto se suma a lo manifestado por Luis Guillermo Dávila, experto en contratación, quien dijo que “el contrato firmado por la Empresa Metro y el consorcio chino solo puede ser modificado por las dos partes. No lo pueden hacer los presidentes, ni siquiera la alcaldesa podría hacerlo”.

El futuro del metro de Bogotá no se decide en China, se decide en Bogotá en las urnas este domingo FACEBOOK

Dávila agregó que los actores políticos “pueden hacer recomendaciones” y estas “podrían ser evaluadas por las partes del contrato para efectos de decidir si las atienden”.



Lo cual quiere decir que solo se podría llegar a modificar hay un común acuerdo entre Empresa Metro (alcaldía) y el consorcio chino, pero mientras una de las partes no esté dispuesta a hacerlo, no se puede cambiar el proyecto, incluso si hay cierta presión por parte del Gobierno.



De hecho, la misma Claudia López aseguró que "el contrato y la ejecución le corresponde a la Alcaldía", y se refirió al viaje del presidente a China, en donde uno de los temas principales que quería abordar con Xi Jinping era el metro.



"El futuro del metro de Bogotá no se decide en China, se decide en Bogotá en las urnas este domingo. (...) Que le preguntan primero a los bogotanos si quieren que se pare su metro, es una falta de respeto que le estén preguntando a un gobierno extranjero", aseguró, y agregó que "para eso no son las visitas de Estado".



El presidente no se quedó atrás y le respondió que no viajó al país asiático por el futuro del metro, pues "eso lo decide la ciudadanía". "Aquí he abierto todas las posibilidades financieras, contractuales, jurídicas para que Bogotá tenga el mejor sistema de transporte posible", añadió.



Aunque Petro afirmó que su propuesta "jurídicamente es viable", Mauricio Fajardo, expresidente del Consejo de Estado, señaló que eventuales cambios en el proyecto “podrían traer problemas de constitucionalidad” relacionados con el proceso de selección y de planeación.



¿Qué pasaría si se acepta propuesta de Petro?

Así se verán los trenes de la primera línea del metro de Bogotá Foto: Metro de Boogtá

¿Qué pasaría si se acepta propuesta de Petro?

Andrés Escobar, exgerente de la Empresa Metro de Bogotá, afirmó que el consorcio chino, al evaluar la alternativa del presidente en enero de este año, concluyó que la obra se atrasaría 6 años más si se incluye un tramo subterráneo. Además, implicaría un gasto adicional de 12 billones de pesos.

En el patio taller se están haciendo los pilotes prefabricados. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Pero, además de esto, indicó que si se llegara a recortar el contrato hasta la Primera de Mayo con 50, y se iniciara uno nuevo hasta la calle 72, como ha propuesto Gustavo Petro, se reduciría la recuperación del dinero que ha invertido el consorcio Metro Línea 1.



"Los 300 millones de dólares, por ser una concesión, los recuperan al largo plazo. Es decir, cuando traigan los trenes deben operarlos por 20 años, y así, parte de la obra que hacen se les pagará por la cantidad de gente y de kilómetros que muevan", explicó.



Entonces, si el consorcio llegara a manejar únicamente los 12 kilómetros del tramo elevado, recuperaría el dinero en más tiempo. Además, tendrían que coordinar su operación con otros contratistas a cargo del tramo subterráneo.



"Si hay dos concesiones para una misma línea, ¿entonces quién opera la torre de control? Este puede ser un factor por lo que una nueva licitación podría quedar sin ofertas", afirmó el experto.



REDACCIÓN BOGOTÁ