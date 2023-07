La polémica sobre el trazado de la primera línea del metro de Bogotá no ha terminado y todo indica que está lejos de hacerlo.



Esto, aunque la construcción del megaproyecto se viene adelantando (ya va en un 24 % de ejecución) y el pasado martes se firmó el acta de inicio del viaducto de 23,9 km, una de las obras principales, por el cual se trasladarán los vagones.



(Lea también: Revive la polémica de si cambiar o no la primera línea del metro de Bogotá).

El presidente Gustavo Petro, en un tuit, se declaró “engañado” y volvió a insistir en la revisión del trazado y dijo que había una “propuesta común” con la alcaldía y que esperan el concepto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI). Y aseguró que “pasar un metro elevado por el área más densa de la ciudad será un error que le costará un siglo a la ciudad de Bogotá”.



Sin embargo, la alcaldesa Claudia López, también en la misma red social, le respondió negando tal acuerdo: “Para claridad. Ni el Presidente ha pedido ni mi alcaldía ha acordado parar el metro de Bogotá”.

López precisó que en la mesa técnica el Ministerio de Transporte anunció que llevaría un estudio que cumpla los criterios de ley y beneficio-costo, sobre la viabilidad del cambio de trazado.



(Además: La sofisticada planta para construir viaducto de la primera línea del metro de Bogotá).

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro dijo que había "una propuesta común", pero Claudia López lo negó. Foto: Alcaldía de Bogotá

En diálogo con EL TIEMPO, el ministro de Transporte, William Camargo, quien participó en esas discusiones como director de la ANI, dice que “en las reuniones se planteó que los resultados que diera la consultoría (la de la SCI, como órgano consultor del Gobierno Nacional) la aceptábamos tanto la Nación como el Distrito”.

Esperamos continuar con las relaciones de apoyo en el sentido de poder seguir construyendo esto que es un sueño para los bogotanos FACEBOOK

TWITTER

El ministro señala que en octubre próximo esperan que la SCI entregue el estudio beneficio-costo de la línea elevada y se queja de que no ha sido fácil obtener esa información de la Alcaldía.



Incluso, afirma que el contratista (el consorcio Metro Línea 1, ML1) siempre ha estado dispuesto a revisar y “ha expresado su mejor disposición para dejar a la ciudad con el proyecto que menos impactos tenga”.



El consorcio chino, al ser consultado sobre este debate, prefirió no pronunciarse y señaló: “Estamos concentrados en el aspecto técnico. Esperamos continuar con las relaciones de apoyo en el sentido de poder seguir construyendo esto que es un sueño para los bogotanos, la primera línea”.

Facebook Twitter Linkedin

Empezó la construcción del viaducto con seis nuevos frentes de obra. Foto: Milton Díaz. ELTIEMPO.

En su respuesta al presidente Petro, la mandataria bogotana recordó que con los estudios completos y aprobados por la interventoría el martes pasado, empezó la construcción del viaducto con seis nuevos frentes de obra. “Vamos en el 24 por ciento de ejecución y al final del año llegaremos a 35 por ciento”, aseguró López.



En efecto, se vienen ejecutando el patio taller, donde se construye la planta de pilotes prefabricados; la intersección de la avenida Primero de Mayo con avenida 68 y la intersección de la avenida Caracas con calle 72 porque cuentan con estudios y diseños de detalle.



(Le recomendamos: Claudia López dice que ni la Alcaldía ni el Presidente han pedido parar Metro de Bogotá).



Con corte al 15 de julio, de acuerdo con información de ML1, los porcentajes de avance de estas obras son: el patio taller, con 77,84 por ciento; la planta de prefabricados, con 56,67 por ciento; la avenida 68 con Primero de Mayo, con 22,30 por ciento, y el intercambiador vial de la calle 72 con Caracas, con 28,55 por ciento.



Con la posición de López coincidió una fuente que participó en las mesas técnicas y que precisa que “el Gobierno Nacional se comprometió a que en tres meses iba a presentar una evaluación de la propuesta, pero nunca más volvieron a aparecer”. Hoy, según fuentes de la Alcaldía y de la Empresa Metro de Bogotá, todavía no se conocen los resultados de dicho estudio.

Facebook Twitter Linkedin

El metro tiene un avance del 24 por ciento. Foto: Milton Díaz. ELTIEMPO.

Esa mesa se hizo en mayo pasado, con la presencia del Presidente, el hoy exministro de Transporte Guillermo Reyes, el director de la ANI y, por su supuesto, estuvieron la alcaldesa, su equipo técnico y el gerente de la EMB, Leonidas Narváez.



Pero como la alcaldesa insistió en que no va a poner un peso más para el proyecto, el Gobierno propuso, entonces, la alternativa de la actual red férrea que viene desde Bosa, pasa por Paloquemao y termina en la estación de La Sabana (entre calles 13 y 19 con 16). Este es parte del trazado proyectado para la tercera línea.



Según una fuente conocedora del proceso y que pidió no revelar el nombre, esa posibilidad surgió ante la inviabilidad técnica, financiera y legal de un tramo soterrado en la avenida Caracas, como ha insistido Petro. Sin embargo, consideró que la alternativa del corredor férrero del sur fue presentada por el Gobierno como un tramo elevado que no necesita cambiar el contratista ni modificar el contrato.



Es una propuesta nueva –diferente a las cinco que había presentado en enero el consorcio chino-, y la idea es llevarla hasta la calle 24 o 26 con Caracas. “Ahí se termina el contrato con los chinos y así no pasa el metro elevado por la Caracas, que es lo que al Gobierno Nacional le parece terrible”, dijo una fuente de la administración.



Eso significa que para continuar la primera línea por la Caracas, desde la calle 24 o 26, hacia el norte, o hasta la calle 72 o la 100, subterránea como propusieron los chinos, hay que iniciar un nuevo proceso, que deberá incluir estudios y diseños y una nueva licitación.

Seguramente habrá diferentes opiniones respecto de la conveniencia o no, pero lo que sí es claro es que una decisión para Bogotá tiene que tomarse con el mayor rigor urbanístico FACEBOOK

TWITTER

El ministro Camargo señala que, igualmente, en las reuniones le habían pedido a la Alcaldía que mientras avanzaban los estudios definitivos de la primera línea se priorizaran las intervenciones del borde suroccidental, entre Bosa y la Caracas, y que la intervención sobre el borde oriental, en la Caracas, “se pusiera en un segundo momento, mientras revisábamos las recomendaciones de la evaluación beneficio-costo que nos debe entregar la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el mes de octubre”.



(Puede leer: Tembici lanzó piloto para mejorar la movilidad de personas con discapacidad física).



El alto funcionario de Gobierno recordó que esas reuniones han sido en agosto y noviembre de 2022 y en enero, febrero, abril y mayo de 2023, y que en ellas se han planteado las diferentes alternativas.



“Seguramente habrá diferentes opiniones respecto de la conveniencia o no, pero lo que sí es claro es que una decisión para Bogotá tiene que tomarse con el mayor rigor urbanístico, de tránsito y de impactos a largo plazo”, afirma Camargo, quien insiste en que la preocupación por el borde oriental es porque por allí se van a dar los mayores impactos de un metro elevado.

‘Primera línea hasta la Caracas’

¿Hay un acuerdo con la alcaldía para pedir un concepto a la SCI?



Nos hemos reunido en agosto y noviembre de 2022, y en enero, febrero, abril y mayo de 2023, planteando diferentes alternativas, para que un tercero, que es asesor del Gobierno en infraestructura, haga una evaluación beneficio-costo, evidenciado el atraso de 7 años que ha tenido el proyecto y los impactos de una propuesta elevada.

Facebook Twitter Linkedin

William Camargo, ministro de Transporte. Foto: Cristian Garativo / Presidencia de la República

En las mesas se planteó a la alcaldía que en la medida que avanzaran con estudios y diseños definitivos en el borde suroccidental, que arranca en Bosa y llega a la Caracas, esas intervenciones se priorizaran, y sobre la Caracas, sobre ese borde oriental, se pusiera en un segundo momento, mientras revisamos las recomendaciones de la evaluación beneficio-costo que entregará la sociedad de ingenieros en octubre.

¿Por qué el nuevo trazado?



Le sugerimos a Bogotá que busquemos la manera que en el borde suoroccidental se priorice en las intervenciones para entregar una primera línea funcional hasta la Caracas o con 26 o 24, mientras damos la discusión de cuál es la más conveniente alternativa en el borde oriental, y, obviamente, una revisión de qué puede hacerse con el contratista, porque no queremos, por un lado, afectar el contrato, pero tampoco parece ser conveniente que una decisión de inicio de unas obras afecte un borde durante 150 años a la capital del país.

¿Por qué le preocupa el borde oriental?



Lo que hemos encontrado es que las metodologías son de tal discrecionalidad que han permitido que cuatro diferentes equipos hayan recomendado proyectos en Bogotá, en tres de ellos de tipología subterránea, y solamente en una de tipología elevada.

¿No es más difícil si ya hay obras del metro en ejecución?



Esas obras que se hacen en teoría no son estructurales del proyecto, son el patio portal y una intersección a desnivel para particulares.

Entrevista con William Camargo El ministro de Transporte habla sobre el nuevo trazado El audio embebido no es soportado

‘No vamos a aceptar a ciegas’

¿Hubo acuerdo común para pedirle concepto a la SCI?



No es así. Quedamos a la espera de que ellos contrataran, entendíamos que la Sociedad de Ingenieros generaría un concepto que estaba dirigido a tener una relación beneficio-costo de unas posibles alternativas de algún tramo subterráneo en la Caracas, y cuando tuviéramos esa información nos volveríamos a sentar. Esa información y la nueva mesa técnica no se han dado.

Facebook Twitter Linkedin

Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

El mintransporte dijo que se acordó que lo que saliera de la SCI lo iban aceptar las partes...



No. Se llevaría a una mesa técnica y se evaluaría. No es que a ciegas vamos a aceptar, hay que hacer una evaluación y hay que mirar qué resultados se tienen.

¿De la opción de la red férrea se ha hablado en las mesas?



Ha sido una alternativa, pero no está dentro del contrato de los chinos y me he concentrado más a mirar el corredor de los chinos y lo que puede pasar con un contrato que se fuese a modificar.

¿Al Gobierno le preocupan los impactos en el borde oriental, el de la Caracas, son tales los impactos?



En muchas partes del mundo hay líneas elevadas y subterráneas que circulan y que operan, y también hay en el interior de las ciudades. La Caracas hoy es una vía complicada, tiene grandes déficit de operaciones y con el proyecto de la primera línea va haber mejoras sustanciales en su perfil, en su movilidad, en su condición ambiental, y primero que todo vamos a tener una operación limpia y eficiente en 2028. No es menor demorarme 6 años más, no es menor gastar 12 o 13 billones de pesos más, no lo digo yo, se lo dijeron los chinos al Presidente. Hay que tener un poco de sensatez en dónde estamos.

Entrevista con Leonidas Narváez El gerente de la EMB habla sobre la polémica. El audio embebido no es soportado

Reacciones a la polémica del metro

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró: “Aunque Petro sigue pataleando con su veleidad de soterrar el metro que dejamos contratado, la realidad es que la sensación de seguridad es mucho mayor en los elevados. La alcaldesa, además de demandarlo para pararlo, lo único que ha hecho es mirar como se hace”.



Por su parte, David Luna, senador del Cambio Radical, dijo: “Presidente, ni el metro puede ser un punto de honor, ni tampoco usted puede fungir como jefe de debate de su candidato a la alcaldía poniendo en discusión estos temas. Bogotá lleva 70 años sin metro, ya tenemos una línea contratada y en ejecución. Ponga por encima el interés general”.

Bogotá lleva 70 años sin metro, ya tenemos una línea contratada y en ejecución. Ponga por encima el interés general FACEBOOK

TWITTER



Otra de las voces que se pronunció fue Diego Molano, candidato a la Alcaldía, quien afirmó: “Presidente, la línea 1 del metro ya está contratada, financiada y en ejecución. Bogotanos pedimos soluciones a movilidad ya, no en 40 años. Detenga su saboteo y avancemos en la contratación de la línea 2 que es subterráneo y beneficia a Engativá y Suba”.



De otro lado, Heidy Sánchez, concejala de Bogotá y miembro del Pacto Histórico, mencionó: “Petro es totalmente consciente del daño irreversible que tendría Bogotá con la construcción del metro elevado. Claudia López ni respeta, ni quiere a Bogotá, y manifiesta la negativa sobre este acuerdo. Solo sabe hacer show y favores a los operadores privados”.

Más noticias

GUILLERMO REINOSO

Editor de la sección Bogotá

Twitter: @guirei24