Metro de Bogotá: ¿declaraciones de Petro pueden afectar obras de la primera línea?

"Hay coincidencia en que técnicamente se pueden desarrollar en la primera línea del Metro de Bogotá dos fases: una elevada y otra subterránea". Estas fueron las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante su visita a China, lo cual abrió la pregunta de qué tanto el mandatario puede influir en el megaproyecto.



El presidente se reunió con miembros de la compañía China Harbour Engineering Company Limited, que junto a Xi’an Rail Transportation Group Company Limited hacen parte del consorcio Metro Línea 1, a cargo de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá.



Indicó que su propuesta es soterrar el tramo que va desde la carrera 50 con primera de Mayo hasta la calle 72. "La licitación puede incluir el tramo por la calle 72 con carrera 11 hasta Engativá y Suba", aseguró.



Petro dijo, además, que "si la administración distrital de Bogotá quiere, el Gobierno Nacional financiará el 100 % de la primera línea", y añadió que la firma contratista estaría dispuesta a modificar en común acuerdo el contrato.

Pese a que el mandatario ha insistido en que un tramo sea subterráneo, y que el Gobierno Nacional se comprometió a aportar alrededor de 15 billones de pesos para el proyecto, según expertos consultados por este diario la incidencia de Petro en el contrato "no es posible".

En el sector del parque Gibraltar, entre carreras 99F y 90A, se comenzaron a hincar los pilotes prefabricados que sostendrán la estructura de la primera línea del metro. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

“El contrato firmado por la Empresa Metro y el consorcio chino solo puede ser modificado por las dos partes. No lo pueden hacer los presidentes, ni siquiera la alcaldesa podría hacerlo”, afirmó Luis Guillermo Dávila, experto en contratación.



Agregó que los actores políticos “pueden hacer recomendaciones” y estas “podrían ser evaluadas por las partes del contrato para efectos de decidir si las atienden”.



Lo cual quiere decir que solo se podría llegar a modificar hay un común acuerdo entre Empresa Metro (alcaldía) y el consorcio chino, pero mientras una de las partes no esté dispuesta a hacerlo, no se puede cambiar el proyecto.

Reunión del presidente Gustavo Petro con empresarios que construyen primera línea del Metro de Bogotá. Foto: Presidencia

Según pudo conocer EL TIEMPO, los miembros de la firma china le explicaron al mandatario detalles de los avances del proyecto, que hoy en día lleva aproximadamente un 26 % de ejecución. Sin embargo, Petro afirmó que también se habría hablado de los estudios que, según él, se hicieron en su alcaldía.



Por otro lado, el mandatario mencionó en su cuenta de X que "no habría demora en construcción dado que el tramo 1 elevado ya comenzó construcción con el patio taller, mientras el tramo 2 y 3, el central y el que va hasta Suba ya tienen estudios. (...) Bogotá ganaría financieramente, no habría mayores demoras y se contaría con una primera línea completa".

Con respecto a los estudios que se realizaron durante la alcaldía de Petro, Andrés Escobar, exgerente de la empresa Metro de Bogotá y quien participó en la estructuración del proyecto, afirmó que, cuando se estudió la posibilidad de que la primera línea fuera subterránea, se concluyó que era “inviable”.



“Abrir una zanja en la 13 y la 11 de 26 metros de profundidad y luego taparla era una obra muy costosa y muy riesgosa”, aseguró en el foro ‘Todo sobre los avances del metro de Bogotá’, organizado por Probogotá Región y EL TIEMPO.

Varias de las personas involucradas en el proceso de contratación también explicaron que la inversión adicional de soterrar un tramo sería de alrededor de 30 billones de pesos.



Aunque el presidente afirmó que su propuesta "jurídicamente es viable", Mauricio Fajardo, expresidente del Consejo de Estado, señaló que eventuales cambios en el proyecto “podrían traer problemas de constitucionalidad” relacionados con el proceso de selección y de planeación.

Cabe resaltar que, antes de su vista al país asiático, Petro había dicho que el metro de Bogotá sería uno de los principales temas en la conversación con su homólogo chino, Xi Jinping. No obstante, en el comunicado conjunto que realizaron tras el encuentro, más allá de afirmar que ambos países "impulsarán proyectos de inversión en infraestructura de transporte a nivel nacional y regional", no se mencionó el megaproyecto.



'El futuro de las obras lo definen los ciudadanos'

El futuro de la primera línea del metro ha sido un punto de discusión entre Claudia López y Gustavo Petro, pues la alcaldesa ha afirmado que "no va a dejar" que se paren las obras. Mientras tanto, el Gobierno, junto con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), ha adelantado estudios costo/ beneficio de un tramo subterráneo.



En entrevista con EL TIEMPO, la mandataria de la capital aseguró que "el contrato y la ejecución le corresponde a la Alcaldía".

"El presidente Petro ganó por los votos de los bogotanos y este año no ha hecho otra cosa que parar las obras que los benefician (...) Bogotá necesita medios de transporte multimodales. No entiendo cuál es su lógica de sabotear", afirmó.



Añadió que el futuro del metro "no depende nada" del encuentro entre el presidente chino y Petro, pues este está más enfocado a "temas de Estado y no a contratos".



Por lo tanto, dijo que el futuro de la obra "lo definen los ciudadanos con su voto este domingo 29 de octubre", ya que el próximo alcalde será el encargado de que se continúe ejecutando la construcción.



Precisamente, en el debate definitivo de EL TIEMPO y City Tv, varios de los candidatos se pronunciaron frente a este tema.

Debate definitivo de los candidatos. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Uno de los más contundentes fue Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo, quien afirmó: “Bogotá necesita reconocer lo que va bien, mantenerlo, y ajustar lo que va mal (...) Por primera vez en 81 años tenemos un metro en ejecución, financiado. No podemos permitir que el presidente de la China con el presidente Petro lo bloqueen".



Bolívar, asimismo, indicó que "tiraron a la basura" los estudios que se habían hecho para hacer una primera línea subterránea. Sin embargo, enfatizó en que "echaría a andar el cronograma del metro" como se lo entreguen, y que firmó un compromiso en una notaría para comprometerse con la obra.



Galán no se quedó atrás y le respondió que esta firma iría en contra del plan de gobierno del candidato del Pacto Histórico. "Lo pueden revocar. Eso es un engaño a la ciudadanía", agregó.

