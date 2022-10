No pintan nada bien las relaciones entre Bogotá y la Nación. Son tan evidentes las diferencias que surgen cada día entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro —o a través de sus ministros y allegados— que ya la ciudadanía empieza a tomar nota con preocupación sobre lo que le espera a la ciudad en el futuro inmediato.



El fantasma de parar la primera línea del metro, con todo lo que ello implica, ha sido uno de los temas álgidos. Para nadie es un secreto que Petro sigue teniendo entre ceja y ceja la idea de volver a un metro subterráneo, pese a que, según la empresa, los sobrecostos podrían ser de cuatro billones de pesos, sin contar multas y sanciones, algo así como la cuarta parte de la reforma tributaria.



Aunque hubo un periodo de reflexión en el que todo volvió a la calma, el tema revivió. A tal punto que durante la ausencia de la alcaldesa, por poco se ordena paralizar el proyecto para consultar con la firma constructora la viabilidad de un tramo bajo tierra. Y esa tensión se mantiene, sobre todo porque ha entrado en juego el futuro de la segunda línea del metro, proyecto bandera de López.



Muy al comienzo del gobierno Petro, el ministro de Transporte revivió la idea del tranvía por la carrera séptima, algo que también ha deseado el mandatario y que sorprendió a muchos. La propia alcaldesa lo había desechado por inviable y por ser un “juguete costoso”.



Pero con tal de no dañar el buen ambiente, aceptó discutir la idea, hasta que la lógica se impuso y no se habló más de esa cuestión. Ahora el asunto se revive. ¿Para qué?

El otro tema ha sido el de la Región Metropolitana. El desencuentro quedó plasmado en el reciente cruce de cartas y trinos entre la alcaldesa y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, otrora concejal de la ciudad que siempre se opuso al proyecto que busca consolidar una sola región entre Bogotá, Cundinamarca y municipios de la sabana.



Ni Petro ni su bancada han respaldado esta iniciativa, entre otras, porque aseguran que nunca fueron convocados para discutirla a fondo y mirar la conveniencia de la misma. Y así se lo hizo saber Muhamad a López en una carta en la que le sugirió frenar el proceso. La mandataria le respondió: “Lamento que la misma denote a quienes siguen en lógica de fuerza personal y política de oposición y no de gobiernos aliados y del cambio, en lo local y nacional”. El Concejo debe decidir próximamente el ingreso de Bogotá a este nuevo esquema territorial.

El manejo del orden público está entre los últimos episodios que han distanciado a las partes. La golpiza que propinó un grupo de indígenas emberá a varios policías en medio de una manifestación abrió otro boquete en la tensa relación. Mientras el presidente se reunió con los voceros de esa comunidad y les ofreció ayuda y atención, la mandataria reclamó mayor severidad con los agresores y recordó que Bogotá ha sido solidaria con ellos al máximo. Pese a esto, los responsables de las agresiones quedaron libres.



La llamada primera línea, que se ha convertido en una pesadilla para los bogotanos por sus acciones vandálicas contra la ciudad, fue otro florero de Llorente. En una protesta reciente en el Portal Américas, en donde nuevamente fueron agredidos policías y se paralizó el transporte público, algunos de sus integrantes, que habían sido detenidos por las autoridades, quedaron libres tras hacer presencia el viceministro del Interior, Gustavo García. El acto fue calificado como una intromisión indebida en las decisiones de Bogotá. Y la alcaldesa fue categórica: “No es la impunidad la que nos va a dar seguridad y tranquilidad”, dijo tras confirmar que los detenidos habían quedado libres.



Y hay más casos. Pero el asunto es tan delicado que obliga a preguntarse qué tanto pierde la ciudad con esta serie de desencuentros. Petro y López, desde sus respectivas orillas, tienen la responsabilidad de reflexionar acerca de los costos que podría pagar la ciudad por cuenta de sus desavenencias mutuas.



Y ahora que se avecinan las elecciones el tema puede ser aún más crítico, pues no solamente no se vislumbran acercamientos entre ellos sino que los asuntos aquí enunciados seguramente se convertirán en banderas políticas, que descontextualizados, banalizados a punta de trinos y con señalamientos de lado y lado, lo único que conseguirán es confundir y polarizar aún más al electorado.

Señor presidente y señora alcaldesa, sobra decir que ustedes han hecho parte del devenir de Bogotá. Que cada uno a su manera aportó y sigue aportando a una ciudad que significa mucho para el país. Son ustedes conscientes de que esta capital, en donde están sus respectivos despachos, marca el destino de Colombia día a día. Y que si a Bogotá le va mal, peor suerte correrá la nación.



Que si Bogotá no consigue estabilidad económica, política y social, arrastrará tras de sí millones de empleos, de recursos, de nuevas empresas y capitales. Los bogotanos verán desvanecer sus sueños y esperanzas después de haberlo entregado todo. Los bogotanos piden serenidad, volver a tomar la senda del entendimiento y que las diferencias no se conviertan en puntos de honor.



Ha sido alto el costo que Bogotá ha pagado en estos últimos años por la pandemia y la incertidumbre. Duele escuchar cada vez más voces de gente cuyo único deseo es abandonar la ciudad. ¿Es eso justo? Ustedes, ciertamente, han representado nuevos paradigmas políticos y han esbozado vientos de cambio, no dejen que la ciudad se hunda, no cuando hay tanto en juego y tantos deseos de recuperar la ilusión.



ERNESTO CORTÉS

EDITOR GENERAL

En Twitter: @ernestocortes28