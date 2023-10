Cuatro firmas están habilitadas para concursar por la segunda línea del Metro de Bogotá

Con la publicación de los pliegos, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) abre la licitación pública internacional para la construcción, operación y mantenimiento de la segunda línea del metro, el principal proyecto de infraestructura de movilidad que dejará en marcha la alcaldesa Claudia López y que deberá continuar el mandatario que sea elegido en primera o segunda vuelta.



A la etapa de publicación de pliegos en el Secop, la plataforma de contratación del Estado, se llega luego de que el proyecto cumpliera con las fases de prefactibilidad, factibilidad y precalificación por la banca multilateral de las firmas interesadas en construir la nueva red férrea.

Las firmas precalificadas para participar en la licitación serán Metro Línea 2-Bogotá, integrado por Mota Engil Colombia S. A. S. y CRRC (Hong Kong) CO Limited Sucursal Colombia; el Consorcio Metro Línea 2, conformado por China Harbour Engineering Company Limited y Xi’an Rail Transportation Group Company Limited; el Consorcio Bogotá Metro 2, integrada por China Railway Construction Electrification Bureau Group Co. Ltd. y China Railway Construction Corporation International Investment Co. Ltd., y la Unión L2 Bogotá Metro Rail, cuyos miembros son Sacyr Concesiones Colombia Participados II S. A. S. y Acciona Concesiones S. L.

El encuentro abordará los progresos y las alternativas para la primera y segunda línea del Metro Foto: Archivo Particular

Lo que sigue es la presentación de ofertas técnicas y económicas. Los interesados tendrán hasta el 14 de febrero del 2024 para ello. El proceso finalizará en marzo de 2024, con la adjudicación.



La segunda línea será subterránea y conectará a Suba y Engativá con el metro elevado en la calle 72 con Caracas. La megaobra tiene un costo de 34,93 billones de pesos y se espera que entre en operación en 2032.

La línea 2, según la EMB, será 100 por ciento automatizada. Iniciará su operación comercial con 25 trenes de 140 metros de longitud y tendrá la capacidad de movilizar a cerca de 50.000 pasajeros por hora en cada sentido, en el año de entrada en operación.



“Esto se traducirá en 800.000 viajes diarios adicionales a la red metro”, señaló la Empresa Metro.

Guillermo Reinoso Rodríguez

Redacción EL TIEMPO