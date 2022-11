La preocupación por el cambio de diseño de la primera línea del metro de Bogotá, como lo pidió el presidente Gustavo Petro al contratista, llegó al Congreso de la República. Ese fue el tema de discusión este jueves, en la Comisión Primera del Senado, donde la alcaldesa Claudia López y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguraron que la capital tendrá primera y segunda línea del metro.

En un debate de control político promovido por el exconcejal, exministro de las TIC y hoy senador David Luna (Cambio Radical) planteó que la petición de Petro podía afectar los tiempos y costos de la línea 1, que nace en Bosa, trascurre luego por la avenida Primero de Mayo, hasta llegar al centro, y en la avenida Caracas continúa hacia la calle 72.



El presidente, de acuerdo con la alcaldesa, había pedido que un tramo de la Caracas fuera soterrado, particularmente entre las calles primera y 72. Esa obra, según Luna, tendría un costo de 5,5 billones de pesos adicionales (una cuarta parte de la reforma tributaria que fue aprobada por Senado y Cámara y que pasó a sanción presidencial). En pesos de 2017, la obra cuesta 12,9 billones de pesos, según al Empresa Metro e Bogotá.



“5,5 billones han dicho los expertos que costaría subterrenizar ese tramo y esto le tocaría sumirlo al Distrito, que claramente no tiene cómo hacerlo”, advirtió Luna, quien dijo que las modificaciones deben ser un tema de análisis, profunda seriedad y cuidado.



El congresista además leyó una carta en la que el viceministro de Hacienda, Diego Guevara, manifiesta que “la Nación no asumirá ninguna obligación de pago que implique desembolsos superiores a los pactados, ni la financiación de un componente del proyecto que no se encuentre dentro de los componentes elegibles”.



De acuerdo con el convenio de cofinanciación firmado a finales de 2019, la Nación se comprometió con aportar el 70 por ciento del valor del proyecto y el Distrito el 30 por ciento restante.

El senador David Luna promovió el debate sobre el metro en la comisión primera del Senado. Foto: Alcaldía de Bogotá

Al respecto el ministro Reyes dijo que el Gobierno nacional no se opone a la construcción de la línea 1 y 2 del metro, no obstante, sobre el tramo subterráneo precisó que “el aumento de los costos y quién los va a sumir solo se definirá el 8 de enero de manera prudente y responsable”.



Ese día se espera que el consorcio chino entregue los diseños de detalle de la primera línea, junto con un informe de las implicaciones técnicas y legales de un eventual trazado subterráneo.



El ministro Reyes también les respondió a quienes afirmaron en el debate que la solicitud de cambio de elevado a subterráneo obedecía a un capricho del presidente, y dijo: “los caprichos son los que se dan sin sustento y sin argumento”, y agregó que “el sobrecosto es el fruto de la mezquindad del pasado, por la politización que hubo”.



La misma posición tuvo la alcaldesa López, quien defendió la solicitud de Petro al contratista. “El presidente Petro, que por fortuna fue alcalde de Bogotá, está haciendo una solicitud responsable y rigurosa; si fuera caprichosa, senador Luna, lo que él lleva en su corazón es su proyecto, el que él diseño con mucho esfuerzo, que estaría construido hoy de no ser por la mezquindad política de quienes hablan hoy de construir sobre lo construido”.



Quienes claramente señalaron en medio de la discusión que se trataba de un capricho de Petro fueron los senadores del Centro Democrático Miguel Uribe y Paloma Valencia.



El primero afirmó que “el metro se va a hacer como lo contrató (Enrique) Peñalosa, no como el capricho del gobierno”, refiriéndose a que la solicitud de hacer un tramo subterráneo era el proyecto que tuvo Petro cuando fue alcalde. Y Valencia además aseguró que los sobrecostos del tramo subterráneo no los va a asumir la Nación.



Durante el debate, el ministro de Transporte firmó un documento en el que les pide a Planeación Nacional y al Ministerio de Hacienda convocar al Conpes para que expida la garantía con la que Nación autoriza a la Empresa Metro para acudir a la banca multilateral en busca de financiación de la megaobra de la segunda línea, a Suba y Engativá, que en su mayoría será subteránea y costará alrededor de 34 billones de pesos.



Reyes aprovechó la ocasión para decir que decir que “aquí no hay ningún enfrentamiento, aquí no está en duda ni la línea 1 ni la línea 2 del metro, el Gobierno nacional, que lidera nuestro presidente Gustavo Petro, está comprometido con Bogotá, fue su mayor elector, y Bogotá para él es un tema fundamental, para el presidente las líneas y 1 y 2 del metro son fundamentales.



Durante su intervención, la alcaldesa Claudia López también dijo que la primera línea del metro ya está contratada e insistió en que quien pide el cambio lo paga.



Aseguró que este proyecto no es solo una obra, sino una estrategia que ha recuperado empleos y es uno de los principales motores económicos de Bogotá. Sobre la segunda linea señaló que se encuentra financiada.



López también presentó los avances del proyecto. Dijo que la intersección de la 72 con Caracas va en un 15 por ciento, el patio taller en un 60 por ciento y la compra de predios y el traslado de redes en un 90 por ciento. Destacó que esa obra está generando 4.500 empleos.



La mandataria manifestó que una encuesta hecha por la alcaldía con 1.000 bogotanos mostró que el 77 por ciento de los encuestados quería el metro cuanto antes y con el trazado que ya está, y que el 23 por ciento prefiere que se replantee la primera línea así se demore un poco más.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ - Editor de Bogotá

y LOREN VALBUENA GARCÍA

​Redacción Bogotá