¿Cuáles son las dos consorcios que compiten por el Metro de Bogotá?

Dos son los consorcios que se mantienen, oficialmente, en la puja por el Metro de Bogotá. Se trata de Metro de Bogotá, y Transmimetro.



Estos presentaron sus propuestas económicas este jueves, en otro de los pasos históricos para la construcción de este sistema de transporte masivo.

Todos fueron validados por la banca multilateral, que será la que haga los préstamos internacionales con los cuales se pagarán las obras. A la banca se le pagará con las vigencias futuras que ya aprobaron la Nación y el Concejo.



El costo de la inversión previsto para el metro son 12,9 billones de pesos (valores del 2017). El ganador, que se conocerá el 21 de octubre, tendrá que construir y operar el metro durante 20 años.

Conozca los perfiles y experiencia de los dos consorcios que quedan en la recta final.

Metro de Bogotá

Hasta ahora, tiene un puntaje de 94.54/100, de acuerdo a tres criterios evaluados.



Está compuesto por las siguientes empresas:



FCC Concesiones de Infraestructura (España)

Tienen experiencia en gestión y operación de proyectos de autopistas, metro / tranvía y de infraestructura social, tanto en España como a nivel internacional.



Han hecho Metros y tranvías en España y Perú: línea 9 del Metropolitano de Barcelona, tranvía de Murcia, Trambaix Barcelona, Trambesós Barcelona, Tranvía Zaragoza - Línea 2 del Metro de Perú.



Carso Infraestructura y Construcción (México)

Forma parte del grupo Carso.Se especializa en agua, edificación, hidrocarburos y energía, industria, infraestructura y telecomunicaciones.



Experiencia en: Línea 12 Metro de la CDMX (México)



Promotora de Desarrollo de América Latina (México)

Es filial de la empresa holding Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL). Dice especializarse en "a identificación, evaluación, estructuración financiera y operación de proyectos de infraestructura de largo plazo".



Entre sus obras se detacan el túnel sumergido Coatzacoalcos y el Macrotunel Acapulco en México.

Transmimetro

Hasta ahora, tiene un puntaje de 100/100, de acuerdo a tres criterios evaluados.



Está compuesto por las siguientes empresas:



China Harbour Engineering Company Limited (China)

Chec cuenta con más de 60 sucursales y subsidiarias en más de 80 países y es proveedor de servicios completos de ingeniería, construcción, entre otras, de los sectores públicos y privados. CCCC fue fundada por China Communications Construction Group (CCCG), una poderosa empresa asiática que participó en el diseño y construcción de varios proyectos ferroviarios clave en China, incluyendo el ferrocarril Wuhan-Hefei, el Taiyuan-Zhongwei-Yinchuan, el ferrocarril Guiyang-Guangzhou y otros.



Xi'An Metro Company Limited (China)

Dedicada a la operación de negocios de metros y que brinda servicios de construcción, operación, administración y desarrollo de recursos de ingeniería metropolitana.

¿Por qué solo quedaron dos al final?

Hasta este jueves, hubo cinco consorcios interesados en el proyecto del Metro de Bogotá. Al final, solo dos se sostuvieron en la recta final.



Durante la rueda de prensa de este jueves, el Alcalde Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que esto podía tener que ver con dos factores: parte del pago del proyecto se hace en pesos colombianos y al ganador se le exige construir y, además, operar.



"Parte del metro se paga en pesos, algunos pueden tener temores con lo que pueda traer el comportamiento de la economía colombiana. Y, por otra parte, no es solo que nos lo entregan y se van, sino que tienen que operarlo durante los primeros 20 años. Así, cualquier tipo de problema que ellos tengan, saben que es de su responsabilidad. Esto no es usual, y es algo que no les entusiasma a muchos consorcios. Es un compromiso a 27 años", detalló el mandatario.



Por su parte, el gerente de la Empresa Metro, Andrés Escoba, explicó que desde el contrato queda claro otro punto clave que podría haber sido decisivo para los consorcios a la hora de presentarse: quién responde por los riesgos.



"El contrato tiene una filosofía de trasladar riesgos al constructor y decirle todo lo que suceda en determinadas materias, usted lo paga. El enfoque de distribución de riesgos que ha hecho Colombia, y de lo que aprendió el Metro, es definir cuáles son los riegos que asumen cada una de las partes. Así se evita que luego vengan reclamar sobrecostos", manifestó el gerente.



Al cierre de la recepción de propuestas, se confirmó que no entraban en contienda los consorcios APCA Metro Capital, Sunrise ni Unión Metro Capital.



Aunque el consorcio APCA Metro Capital se presentó la mañana de este jueves en las oficinas de la Empresa Metro, lo hizo no con el objetivo de presentar una propuesta económica sino su carta de retiro de la contienda.



En el documento, Iñaki Ibarreche Harfush, Representante Común del consorcio, afirmó que la decisión se tomaba porque las empresas del grupo y la licitación "no eran compatibles".



"Una vez concluida la revisión de información y derivado del análisis de nuestras distintas empresas, el resultado obtenido no es compatible con los requerimientos de la licitación, así como a las condiciones del mercado capital en Colombia, aunado a la situación financiera y volatilidad actual en los mercados internacionales. Esto nos impide continuar con un proceso de inversión y han vuelto inviable la presentación de nuestra oferta", dice el documento.

BOGOTÁ