La Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó este jueves que le dará un plazo adicional de 15 días al concesionario Metro Línea 1, encargado de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá.



Se trata de un periodo de cura de 15 días con el fin de que termine de entregar los diseños de detalle de la megaobra. Esto es con el fin, según la Empresa Metro, es con el fin de que el consorcio chino "cumpla con la obligación de contar con la "No Objeción por parte de la interventoría de la totalidad de los estudios y diseños de detalle principales de la primera línea del metro de Bogotá".



El plazo que tiene el contratista para ello es el 30 de marzo próximo.



Claudia López y Gustavo Petro, en polémica por construcción de la primera línea del Metro. Foto: Alcaldía y Metro de Bogotá

Leonidas Narváez, gerente general de la EMB indicó que “en el seguimiento a la ejecución del contrato de concesión No. 163 de 2019 detectamos que el concesionario ML1 no dará cumplimiento a esta obligación en el tiempo pactado. Para estos casos el contrato establece que se generarían multas, previo el otorgamiento de un plazo de cura razonable al concesionario para que sanee la situación el cual podría ser de 15 días a partir de la notificación de la respectiva comunicación que lo conceda”.



Y agregó: “Si en esta nueva fecha persiste el incumplimiento, se daría inicio al proceso sancionatorio para la imposición de una multa, que corresponde a 50 salarios mínimos mensuales vigentes por cada día de atraso desde la fecha en que debe ser cumplida la obligación, es decir, desde el 30 de marzo de 2023”.



Señaló igualmente el ingeniero Narváez que: “la multa pactada en el contrato tiene el carácter de apremio, es decir que si durante este plazo o en el curso del proceso sancionatorio de incumplimiento, el concesionario cumple con la obligación, no habrá lugar a la imposición de la misma.”



Desde octubre de 2020, la EMB ha realizado un seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario, y en todos los comités de seguimiento que se han adelantado ha reiterado la solicitud de que se cumplan las obligaciones pactadas, en especial la entrega de los Estudios y Diseños de Detalle en los plazos, condiciones y términos pactados, sin que a la fecha se haya obtenido una respuesta efectiva a las solicitudes y requerimientos.





GUILLERMO REINOSO

EDITOR BOGOTÁ

REDACCIÓN EL TIEMPO