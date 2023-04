El consorcio chino a cargo de las obras de la primera línea del metro de Bogotá considera que en mayo o, incluso, junio próximo estará cumpliendo con la entrega de todos los estudios y diseños de detalle principales. Antes, y a pesar de las advertencias de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), que anunció de manera anticipada que se podría abrir un proceso por posible incumplimiento, no creen que lo puedan lograr.



No obstante, aseguran que esto “no afecta en nada” ni “pone en riesgo” la construcción del megaproyecto, ni las fechas de prueba ni la entrada en operación de la red ferroviaria más importante que se construye en este momento en Colombia y en América Latina.



EL TIEMPO se reunió en exclusiva con un equipo de directivos de Metro Línea 1, el consorcio chino a cargo de la primera línea, quienes explicaron por qué no pudieron entregar los estudios y diseños de detalle principales el 30 de marzo pasado, como lo habían acordado con la EMB, y los avances que presentan a la fecha, y reafirmaron el compromiso con la obra: “Este proyecto va a ser una realidad”, afirmaron.



Destacan que si bien se encuentran en la etapa previa de la ejecución, ya vienen adelantando obras, en la medida que han logrado el aval de la interventoría a estudios y diseños. De hecho, la firma china reporta que aunque el contrato les exige en este momento inversiones del orden de los 76.880 millones de pesos (a precios de 2017), ya prácticamente triplicaron dicha cifra. Están en 225.894 millones de pesos.

Obras en la calle 72 con avenida Caracas. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

Y si bien entienden que la actual situación puede ser aprovechada por quienes siguen pujando para que el metro elevado tenga un tramo subterráneo, prefieren no pronunciarse al respecto, sino hablar solo de aspectos técnicos. Para ellos, esa es una discusión de los gobiernos Distrital y Nacional y de la Empresa Metro.



La primera línea del metro de Bogotá (PLMB) está compuesta por un viaducto 23,9 km de longitud, 16 estaciones y un patio taller de 32 hectáreas (en total, el terreno tiene 36 hectáreas, donde están montando la infraestructura para la construcción de los pilotes y vigas en U prefabricados). El costo del proyecto supera los 22 billones de pesos, a precios de 2017.

El contrato del metro elevado se firmó en 2019 y el inicio de obra fue el 21 de octubre de 2020, en plena pandemia del covid-19 y en medio de restricciones y confinamientos en muchas ciudades del mundo. El objetivo es que en septiembre de 2027 comiencen las pruebas con los metros y en marzo de 2028, la operación comercial.



Hoy por hoy presenta un avance del 18,89 por ciento, que corresponde a la gestión predial, la relocalización de redes de servicios públicos y las actividades constructivas.

Todo el contrato de concesión tiene un avance del 8,62 por ciento, un poco por debajo de lo programado (9,55 %), lo que es considerado como dentro de los márgenes establecidos.



Interponen recurso



El cumplimiento del hito de estudios y diseños de detalle principales estaba originalmente para el 8 de enero pasado. No obstante, el plazo fue ampliado para el 30 de marzo y, ahora, nuevamente, se está hablando de más tiempo.



Y con el vencimiento de marzo, según la Empresa Metro, empezaba a correr un periodo de cura de 15 días —tiempo adicional para que los chinos se pusieran al día—.



Sin embargo, el miércoles pasado, el concesionario interpuso el recurso de “evento eximente de responsabilidad” ante la interventoría. Esta opción que les da el contrato implica dos semanas adicionales. Luego sí empezará a correr el periodo de cura.



Incluso, según lo indicaron, el contrato de concesión les da una instancia más, la figura del ‘amigable componedor’, una especie de tribunal en el que cada una de las partes nombra un delegado y llegan a un acuerdo sobre un tercero. Allí se definirá cualquier diferencia que persista.



El patio taller recibirá 30 trenes en 2025. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

En todo caso, ML1 tiene claro que, y así ya lo manifestó al Empresa Metro, en caso de que se les inicie un proceso sancionatorio por posible incumplimiento, si durante el mismo cumplen con los estudios y diseños de detalle, este cesará.



El consorcio dice que necesita “un plazo razonable” para que todos los estudios y diseños hayan cumplido con la aprobación de la interventoría, y eso significa de dos a tres meses más. En principio pretenden que sea en mayo, aunque no descartan junio.

En todo caso, Metro Línea 1 precisó que ya entregó todos los estudios y diseños de detalle principales en fase 3 y que solo se encuentra realizando los ajustes de acuerdo con las observaciones que ha hecho la interventoría.



Los estudios y diseños principales son, por ejemplo, la vía férrea, las estaciones (16), la superestructura del viaducto y el urbanismo y paisajismo, obras que están programadas para iniciar en 2024, 2025 y 2026.



“El concesionario está tranquilo porque el proyecto no está en peligro, se va a ejecutar, están los recursos, se siguen importando los equipos que se van a necesitar en la fase de construcción, se siguen haciendo los aportes de equity (aportes de capital) y porque se sigue avanzado de manera más rápida en la ejecución del patio taller, la avenida 68 y la calle 72”, dijo un directivo de ML1, que, no obstante, aseguró que este es un tema “netamente contractual” que quieren resolver.

Así se ve hoy la intersección de la 68 con Primero de mayo. Allí estará ubicada la estación 7 del metro en 2028. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

Así van los diseños

El balance que hace el consorcio es que de los 295 “paquetes de entregables principales” —de un total de 545—, el 22 por ciento ya superó la “no objeción”, el 18 por ciento está en proceso de ajustes del concesionario y el 60 por ciento, en revisión de la interventoría. Esto es un tema, según señalaron, que va reportando avances todos los días.

Los 250 entregables restantes son los denominados en el contrato como ‘Otros diseños’ y se trata de actividades menores o que no son críticas para el proyecto.



No obstante, el hecho de que la discusión sobre la entrega de los estudios y diseños principales sea considerada por ML1 como una situación “normal” —posición que comparten algunos expertos consultados por este diario— en proyectos de la magnitud del metro elevado de Bogotá evidencia lo que el consorcio chino señala, que, con el fin mejorar la coordinación y agilizar los tiempos de entrega, ha reforzado sus equipos técnicos en Colombia. Viene trasladando personal desde Canadá y el Reino Unido a la capital.



Además, pidió a la interventoría reducir los tiempos de aprobación, que están en 20 días.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ

Twitter: @guirei24

