Luego del debate generado por la no asistencia a la comisión accidental de seguimiento al metro de Bogotá, el consorcio chino Metro Línea 1, a cargo de las obras de la primera linea, dice que está a disposición para dar la información y asegura que el proyecto "se desarrolla con total normalidad" y que las obras que están en ejecución cuentan con los diseños.



Este viernes, en un comunicado, la firma concesionaria dice que si bien no asistió el miércoles anterior a la comisión accidental de seguimiento, en la que participan senadores y concejales, la Empresa Metro de Bogotá y la Alcaldía Mayor, sí envió "un escrito con explicaciones amplias sobre los temas de interés de la comisión".



En el mismo documento también dice: "(...) reiteramos que estamos a su disposición con total amplitud y transparencia para dar la información que como concesionario es de nuestra competencia".



Cabe recordar, como ya lo reveló EL TIEMPO, que la inasistencia del consorcio chino a la sesión de la comisión accidental, realizada el pasado miércoles, generó indignación de congresistas que la lideran, entre ellos David Luna.



De hecho, Luna pidió emplazar al consorcio y a la alcaldesa Claudia López, quien tampoco asistió, y anunció que pedirá a la Comisión Primera de dicha corporación citar al gerente del consorcio. También se señaló que iban a pedir a la Corte Constitucional "decidir si es o no decisión del consorcio no asistir a una citación del Congreso".



Las obras del patio taller en Bosa. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Cabe recordar que en el informe presentado por el consorcio chino, y que conoció este diario, se plantea que las obras de la primera línea tienen un avance del 19,63 por ciento.



Durante la sesión, el interventor señaló que de 315 entregables de los estudios de diseño de ingeniería detalle, 168 están no objetados, 23 en revisión de la interventoría y 124 en ajustes del consorcio. También que "no evidencian gran problema técnicamente, hay entendimiento entre el consorcio y la interventoría".



Metro Línea 1 indica, en el comunicado, que las explicaciones sobre el retraso en la consecución de la no objeción para los estudios de detalle y diseños forman parte del proceso sancionatorio que se encuentra en desarrollo. "Respetuosos que somos de los fueros institucionales, dejaremos que sean la Empresa Metro de Bogotá y la Interventoría las que se refieran a esos análisis".



Insistió en que con la Empresa Metro y la alcaldía están adelantando un trabajo conjunto con la interventoría "con el mayor rigor y celeridad para cerrar el capítulo de la no objeción de la totalidad de los estudios y diseños de detalle principales". Para esto, agregan, ha reforzado el equipo encargado de esas tareas.



"Es importante resaltar que, al margen de estos hechos particulares, el proyecto de la

Primera Línea del Metro de Bogotá se desarrolla con total normalidad, y todas las

obras ejecutadas durante la fase de pre-construcción cuentan con los diseños y la no objeción por parte de la interventoría.



Aclara, así mismo, que los diseños pendientes de la no objeción corresponden a

obras que se llevarán a cabo en los próximos años. "En consecuencia, queremos

enfatizar que el cronograma de actividades dispuesto para las obras del proyecto se

mantiene vigente y no debe sufrir atrasos por estas circunstancias".



Finalizan señalando que están "comprometidos" a seguir trabajando para cumplir con los plazos y "llevar a cabo la construcción exitosa y satisfactoria para la ciudadanía, de la Primera Línea del Metro de Bogotá".



El consorcio Metro Línea 1 recordó que está conformado por los accionistas China

Harbour Engineering Company Limited y XI’AN Rail Transportation Group Company Limited y denominada APCA Transmimetro en la licitación pública.



REDACCIÓN BOGOTÁ