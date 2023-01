En medio de un ambiente de expectativa por saber qué va a pasar con la primera línea del metro de Bogotá, se cumplió anoche, a puerta cerrada, el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López y sus equipos.



El objetivo de la reunión, que fue adelantada por el Presidente luego de su regreso de Davos, era analizar las cinco alternativas que el consorcio China Harbour Engineering Company –una de las firmas que conforman el consorcio Metro Línea 1 (Apca Transmimetro)– presentó, a solicitud de Petro, para que parte del megaproyecto sea subterráneo y no elevado, como se contrató en 2019.



(Tramo subterráneo de 1.ª línea del metro costaría entre 8 y 17 billones más)

La reunión no comenzó sobre las 6 de la tarde, sino a las 7:30 de la noche. El encuentro concluyó después de las 10 de la noche y la alcaldesa Claudia López presentó las conclusiones principales.



Según la mandataria, de las cinco opciones presentadas, el consorcio recomendó una: la extensión de la calle 72 con Caracas hasta la calle 100 con autopista Norte, subterránea, con tres estaciones más y 3,9 km adicionales. Esa alternativa, de acuerdo con López, tiene tanto viabilidad técnica, económica como financiera. Esta puede tener un costo adicional de 12 billones de pesos y un tiempo de seis años más.



“Esa opción la recomienda el concesionario por razones jurídicas, porque considera que no modifica el objeto del contrato, y tiene menos riesgos jurídicos e institucionales, y no superaría una eventual adición del 50 por ciento del valor original de la concesión, y porque añadiría valor agregado en términos de que integraría mayor demanda de pasajeros servidos, cerca de 20.000 pasajeros adicionales”, explicó López.



Las otras tres opciones fueron descartadas por la empresa china por razones jurídicas y por mayor valor, y una cuarta, el tramo de la calle 1.ª a la calle 72, fue considerada viable porque cabe dentro del 50 por ciento de adición, pero no jurídicamente.



De acuerdo con López, después de escuchar las alternativas, el presidente Petro hizo una contrapropuesta y fue contemplar la posibilidad de que el tramo subterráneo desde la Primero de Mayo con carrera 50 hasta la calle 72, que para el consorcio no es ni jurídica ni económicamente viable. Esta alternativa tiene 13 km.



En consecuencia, Petro pidió realizar el análisis de esa opción en dos mesas de trabajo: una jurídica y otra técnica y financiera.



“El Presidente pidió dos conceptos jurídicos, según los cuales sí se puede modificar el objeto del contrato, y el análisis que hace el concesionario es que sería muy riesgoso modificar el objeto. Como hay dos versiones jurídicas contrapuestas, que no conoce el concesionario ni la alcaldía, se acordó continuar la discusión en dos mesas de trabajo”, afirmó López.



No obstante, la mandataria mantuvo su posición en que el Distrito no pondrá más recursos para financiar alguna de las opciones. Cabe recordar que ella había dicho el año pasado que quien pedía cambiar el metro debía asumir el costo.



El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo que harán el análisis en la mayor brevedad posible y que a partir de hoy se empezará a trabajar en ese propósito. Sin embargo, recalcó que "el Presidente no renuncia a que sea una parte subterranizado y que va a seguir insistiendo".



La mandataria también dijo que Bogotá y Cundinamarca pidieron que en el Plan de Desarrollo Nacional se asegure la confinanciación del Regitram del Norte y tres cables más.



Cabe recordar que la primera línea del metro de Bogotá tiene un costo de 12,9 billones de pesos, a precios de 2017, y debe entrar a operar en marzo de 2028.



(Petro y Claudia López se reúnen para analizar alternativas de metro subterráneo)

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro estuvo acompañado de varios de sus miembros de equipo de gobierno. Foto: Presidencia

El ambiente previo

Horas previas al encuentro, y sin que la Alcaldía estuviera al tanto, se había conocido la contratación del exconsejero de Estado Enrique Gil Botero para que analizara la viabilidad jurídica de modificar el trazado del metro para construir un tramo subterráneo, en el marco del contrato de concesión, y elaborar un concepto.



También se habían filtrado las cinco alternativas propuestas por los chinos que construyen el proyecto elevado, y cuyos valores varían entre 8 y cerca de 17 billones de pesos, como lo anticipó EL TIEMPO.



Al ambiente previo a la cita se sumó la convocatoria de la alcaldesa para que los colombianos rechacen, mediante cartas al Presidente, al minjusticia y al Congreso, la impunidad que se estaría generando si se aprueba el proyecto de ley de excarcelación masiva de presos. “Aquí solo hay populismo de impunidad”, aseguró López.



A pocas horas del encuentro, López reiteró que va a defender el metro y que las obras no se van a parar, no sin antes lamentar que se haya filtrado información sobre las “recomendaciones” presentadas por los chinos y sugerir que fue desde el Gobierno Nacional.



“Voy a defender el metro, el metro no se va a parar (...). Bogotá va a tener metro en 2028, sí o sí, porque por andar saboteando, parando y retrasando es que estamos trancados, porque no tenemos transporte”, dijo López en los medios. Y volvió a reiterar que el contrato de construcción tiene un avance del 18 por ciento y que en las obras hay 4.200 trabajadores.



En la misma línea, el gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, se había referido al contrato en ejecución durante una sesión a puerta cerrada de las comisiones accidentales del metro del Concejo de Bogotá y del Congreso que tuvo lugar el martes.



“El consorcio no puede frenar la obra, está obligado a ejecutar el contrato (...). No estamos evaluando riesgos jurídicos en este momento”, señaló. No obstante, aclaró que cualquier escenario traería algunos riesgos, sin dar más detalles del informe de la empresa china.



Narváez, sin embargo, recordó que lo que sí tenía estudio de prefactibilidad era la extensión de la primera línea hasta la calle 100 y que esos documentos están en el Secop y se trabajaron con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Esta es, precisamente, una de las cinco opciones que plantea el consorcio como tramo subterráneo.



(Las tres conclusiones sobre el Metro de la reunión entre Petro y López)

Las cinco alternativas

Entre las cinco alternativas que sugieren los chinos, la de mayor valor contempla un tramo subterráneo entre la estación 10 (calle 1.ª sur con Caracas) y la calle 100 con autopista Norte, cuyo sobrecosto ascendería a 17 billones de pesos.



Otra opción contempla soterrar parte de la primera línea elevada entre la estación 14 (calle 45 con Caracas) y la calle 100. El costo adicional rondaría los 12 billones de pesos. También se proponen alternativas aparentemente más económicas, solo que no extenderían el tramo subterráneo hasta la 100, sino hasta la 72, donde hoy se construye el intercambiador vial.



Uno de esos tramos iría desde la Primero de Mayo hasta la 72 (la escogida por Petro) y su costo estaría cercano a los 11 billones. El otro sugiere un tramo entre la estación 10 y la 72, con un costo de 8,2 billones de pesos. La quinta propuesta plantea la opción de un tramo del metro subterráneo totalmente nuevo, es decir, no modifica el diseño actual, sino que adiciona a la primera línea elevada un tramo bajo tierra entre las calles 72 y 100, cuyo costo estaría cercano a los 10 billones.



El presidente Petro estuvo acompañado, entre otros funcionarios, por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y el director Planeación Nacional, Jorge Iván González, y la viceministra de Transporte, María Constaza García. La mandataria de Bogotá, por su parte, estuvo con el presidente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, y el jurídico, William Mendieta.



REDACCIÓN BOGOTÁ