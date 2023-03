En 302 páginas, el expresidente del Consejo de Estado, el magistrado Mauricio Fajardo, controvierte el concepto de uno de sus colegas, el también exconsejero y exministro de Justicia Luis Enrique Gil Botero, sobre la legalidad de un eventual cambio en el diseño de la primera línea del Metro de Bogotá, que el presidente Gustavo Petro aún insiste en soterrar.

Gil Botero fue contratado por la Presidencia de la República y en enero pasado conceptuó, en un documento de 70 páginas, que el polémico cambio de diseño que quiere el Presidente era jurídicamente posible: "Es viable o posible la aplicación de la cláusula excepcional de modificación unilateral de la relación contractual”, teniendo en cuenta supuestos “inconvenientes en la gestión predial del proyecto” y “graves afectaciones” para la movilidad de la ciudad. También señala que “(...) la realización de estudios serios y profundos sobre el particular dejará en evidencia los menores costos de la construcción subterránea”.



Ahora, contratado para hacer la misma evaluación pero esta vez por la Empresa Metro de Bogotá, el exconsejero Fajardo llega a una evaluación diametralmente opuesta. Ese concepto señala que "la modificación propuesta para que el metro concesionado no se diseñe y sus obras no se construyan en modalidad “elevada” sino “subterránea” es una modificación que exigiría que del Contrato de Concesión No. 163 de 2019 se eliminase “el viaducto”, lo cual comportaría entonces la necesidad de eliminar las “Obras de Construcción” que incluyen “el viaducto”, modificación que, por tanto, alteraría y reformaría, de manera directa e inevitable, el “OBJETO” de dicho Contrato de Concesión en uno de sus componentes medulares", dice el documento.



La tesis de la Presidencia, avalada por Gil Botero, es que el cambio de diseño elevado a uno subterráneo no alteraría la esencia del billonario contrato ya firmado con el consorcio chino Línea 1 S.A.S., integrada por las empresas Xi'an Metro Company Limited y China Harbour Engineering Company Limited y que esto, supuestamente, daría pie legal para adicionar el contrato en varios billones de pesos, lo que constaría enterrar la primera línea en vez de dejarla elevada hasta la Calle 72.

En enero Claudia López y Gustavo Petro sostuvieron polémica por construcción de la primera línea del Metro. Foto: Presidencia y Metro de Bogotá

Fajardo dice que sí habría modificaciones de fondo porque la esencia del contrato es la construcción de un 'viaducto' que define ese documento como "tramo elevado de vía sobre el que ruedan los trenes”.



"Dado que las “Obras de Construcción” forman parte sustancial

del “OBJETO” del Contrato de Concesión No. 163 de 2019 y, al mismo tiempo,

dichas “Obras de Construcción” incluyen “el viaducto”, el cual corresponde al

“Tramo elevado de vía sobre el que ruedan los trenes” y ello “Incluye

estructura y equipamiento”, resulta perfectamente claro, contundente e

inequívoco entonces que “el viaducto”, es decir el “Tramo elevado de vía

sobre el que ruedan los trenes. Incluye estructura y equipamiento”, forma

parte sustancial e inescindible del “OBJETO” del Contrato de Concesión No.

163 de 2019", dice el concepto.



Además, advierte que una eventual modificación como la pretendida no tiene sustento legal ni constitucional y que iría en contra de los mandatos de transparencia en la contratación pública, con las respectivas consecuencias para el funcionario público que llegue a dar esos pasos": "Los estudios previos no son solamente necesarios para la adecuada ejecución del contrato –en términos de calidad y tiempo–, sino también para evitar mayores costos a la administración fruto de modificaciones sobrevinientes imputables a la entidad y que redunden en una obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato sin posibilidad de negociación de los precios. Ciertamente, los estudios previos determinan el retorno que pueden esperar los inversionistas, el cual, si no es obtenido por causas imputables al Estado en el marco del esquema de distribución de riesgos, puede llevar a condenas judiciales o a la necesidad de renegociaciones a favor del contratista".



Y agrega: "A partir de todo lo que aquí se ha examinado, es factible comentar

que el principal riesgo que podría configurarse en caso de que se modificara la

tipología de metro que se ha contratado, para pasarla de elevado a

subterráneo, tal como ha quedado señalado, radicaría en la eventual invalidez

que ello podría comportar en relación con la modificación que llegase a

introducirse en el Contrato de Concesión No. 163 de 2019, bien que ello llegare

a intentarse mediante el ejercicio de la potestad excepcional de modificación

unilateral o bien que fuese el resultado de un acuerdo entre las Partes del

Contrato".



(Además: Metro de Bogotá: así avanza la construcción del megaproyecto)



Esto dice Fajardo sobre los potenciales daños: "Así, ante la eventualidad de que llegare a configurarse dicho riesgo, se podrían ocasionar otras consecuencias de gran importancia en términos patrimoniales o cuantitativos para la Empresa Metro de Bogotá S.A., al igual que podrían producirse efectos adversos para los potenciales usuarios del servicio de transporte masivo que pretende prestarse a través de la construcción del metro y para la ciudadanía en general".

GUILLERMO REINOSO

Editor de Bogotá