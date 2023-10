Claudia López le responde a Petro sobre metro de Bogotá: 'Se hubiera ahorrado el viaje'

Luego de que el presidente Gustavo Petro afirmó que una de las firmas a cargo de la construcción de la primera línea de Bogotá estaría dispuesta a, de común acuerdo, modificar el proyecto, la alcaldesa Claudia López realizó un duro pronunciamiento al respecto.



(Lea también: Metro de Bogotá: ¿declaraciones de Petro pueden afectar obras de la primera línea?).

"El contrato del metro no lo firma la Nación. Lo firma la Alcaldía Mayor de Bogotá, que tiene la responsabilidad de aportar el 30 % de la plata, de hacer el contrato y de velar por su debida ejecución", dijo López durante la presentación del Plan Parcial Bavaria.



La alcaldesa también se refirió al viaje del presidente en China, pues Petro había enfatizado que uno de los temas que hablaría con su homólogo Xi Jinping era el metro de Bogotá. No obstante, en la declaración conjunta de ambos mandatarios no se menciona el tema.



"El futuro del metro de Bogotá no se decide en China, se decide en Bogotá en las urnas este domingo. (...) Que le preguntan primero a los bogotanos si quieren que se pare su metro, es una falta de respeto que le estén preguntando a un gobierno extranjero", aseguró, y agregó que "para eso no son las visitas de Estado".



(Además: 'Primera línea del Metro de Bogotá puede ser elevada y subterránea': Petro en China).

Reunión del presidente Gustavo Petro con empresarios que construyen primera línea del Metro de Bogotá Foto: Presidencia

También hizo énfasis en la reunión de Petro con algunos miembros de la firma Harbor Engineering Company (CHEC), la cual conforma el consorcio Metro Línea 1, pues algunos de ellos, como Wu Yu, ya se habían reunido en Bogotá con la alcaldesa y otras personas encargadas de la obra.



"Se hubiera ahorrado el viaje presidente. (...) De hecho fue con los representantes de esa empresa que estuvimos sentados en enero de este año en el Palacio de Nariño, viendo las mismas alternativas que el Presidente salió a plantear hoy. Presidente, no insista, el metro no tiene reversa y a Bogotá se le respeta", indicó.

López, por otro lado, invitó a Petro a acudir al Consejo de Estado si quiere modificar el contrato. "Si usted está convencido de que es viable jurídicamente, radique la consulta", mencionó.



Afirmó, además, que cambiar el trazado "implica atrasar el proyecto por lo menos una década" y "que nos cobren a todos nosotros 12 billones de pesos más (...) la plata que debería ser para la tercera línea".



Finalmente, le dijo a los ciudadanos que "está en su voto este domingo decidir qué programa de gobierno se cumple. El que quiere parar y cambiar el metro o el que lo va a terminar de construir para que en el 2028 al fin nos montemos en ese metro".



(Siga leyendo: Metro de Bogotá: tecnología de punta y sistema eléctrico que tendrá la primera línea).

Lo que dijo Petro

"Hay coincidencia en que técnicamente se pueden desarrollar en la primera línea del Metro de Bogotá dos fases: una elevada y otra subterránea", afirmó Petro desde China, y agregó que la firma contratista estaría dispuesta a modificar en común acuerdo el contrato.



"Si la administración distrital de Bogotá quiere, el Gobierno Nacional financiará el 100 % de la primera línea (...) no habría demora en construcción dado que el tramo 1 elevado ya comenzó construcción con el patio taller, mientras el tramo 2 y 3, el central y el que va hasta Suba ya tienen estudios", añadió el mandatario en su cuenta de X.



Indicó que su propuesta es soterrar el tramo que va desde la carrera 50 con primera de Mayo hasta la calle 72. "La licitación puede incluir el tramo por la calle 72 con carrera 11 hasta Engativá y Suba", aseguró.

Si la administración distrital de Bogotá quiere, el gobierno nacional financiará el 100% de la primera línea. La firma contratista está dispuesta a allanarse a modificar de común acuerdo el contrato sin modificar su objeto, para que se pueda licitar una fase de metro subterraneo… https://t.co/L4yyB7kyLf — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 25, 2023

Cabe resaltar que, antes de su vista al país asiático, Petro había dicho que el metro de Bogotá sería uno de los principales temas en la conversación con su homólogo chino, Xi Jinping.



No obstante, en el comunicado conjunto que realizaron tras el encuentro, más allá de afirmar que ambos países "impulsarán proyectos de inversión en infraestructura de transporte a nivel nacional y regional", no se mencionó el megaproyecto.



El presidente le respondió a la alcaldesa a través de sus redes sociales. Escribió que no está en China "decidiendo el futuro del metro de Bogotá" y que "eso lo decidirá la ciudadanía".



"Aquí he abierto todas las posibilidades financieras, contractuales, jurídicas para que Bogotá tenga el mejor sistema de transporte posible hoy, siguiendo la propuesta que usted misma me sugirió en Villavicencio", añadió.

No estoy en China decidiendo el futuro del metro de Bogotá. Eso lo decidirá la ciudadanía. Aquí he abierto todas las posibilidades financieras, contractuales, jurídicas para que Bogotá tenga el mejor sistema de transporte posible hoy, siguiendo la propuesta que usted misma,… https://t.co/bOpYt2vleZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 26, 2023

REDACCIÓN BOGOTÁ