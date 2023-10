La férrea defensa que Claudia López hace del metro elevado de Bogotá

La alcaldesa Claudia López hizo de nuevo una férrea defensa de la primera línea del metro de Bogotá y, en clara alusión a las elecciones para alcaldía y concejo, dijo que el 29 de octubre los bogotanos “tendrán que decidir si escogen a alguien que para el metro, que es el candidato del Presidente, o si escogen a alguien que continúe el metro”.



(Le sugiero leer: ¿Cómo va el avance de la primera línea del metro de Bogotá?)

“No importa solo quien va a la alcaldía, sino quien va al concejo (...) La alcaldía solo puede hacer lo que el concejo autorice, que la gente sepa que esos dos votos son muy importantes”, señaló ayer la mandataria en entrevistas con varias emisoras de la ciudad, entre ellas Caracol y Blu Radio.



Si bien la mandataria ya había defendido enérgicamente la megaobra, esta es la primera vez que se refiere, sin nombrarlo, a Gustavo Bolívar como el candidato del presidente Gustavo Petro e invita a los ciudadanos a decidir en las urnas a quién quieren elegir.



Ante este pronunciamiento, Bolívar respondió en un video en el que aparece en la cama, y que también causó polémica. Dijo que no se siente aludido y que como le entreguen la obra, la sigue adelante.



“Si el primero de enero me dicen subterráneo, subterráneo; si me dicen elevado, lo seguimos elevado”, afirmó, a la vez que defendió a Petro de estar “tratando angustiosamente de salvar a Bogotá de la peor obra de infraestructura de su historia”.



(Segunda línea del metro de Bogotá: ¿qué viene tras la apertura de la licitación?)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López en consejo de seguridad Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

El candidato por el Pacto Histórico también señaló a la mandataria de estar participando en política al pedir que “‘no voten por el que va a parar el metro’. Nadie va a parar el metro. No se puede”, insistió.



A principios de octubre, Claudia López había sido señalada por David Racero, representante a la Cámara del Pacto Histórico y uno de los alfiles de Petro en el Congreso, de participar en política porque afirmó: “Cerraron su ‘Toma a Bogotá’ con actos vandálicos de su primera línea en Kennedy y Usme” y que “Bogotá rechazará en las urnas su politiquería y vandalismo”.



En sus comentarios de ayer, la mandataria también habló del encuentro que Petro tendrá con el presidente chino Xi Jinping el 25 de octubre próximo y en el que, según el jefe de Estado, espera hablar con su homólogo de cambiar la primera línea del metro de Bogotá.



“Mientras el alcalde no cambie el contrato, no pueden cambiar nada”, afirmó López, quien dijo tener información de la Embajada China en el sentido de que “el Gobierno chino ha sido absolutamente claro que no habla de temas contractuales, habla de temas de Estado y, por tanto, ningún contrato, de ningún tipo en Colombia, está en la agenda”.



López señaló que la propuesta del presidente Petro de parar el metro significan ocho años más de demora con la megaobra y 12 billones de pesos adicionales “que tendrán que pagar los colombianos de sus impuestos, para que el tramo entre la (calle) primera y la 72 sea subterráneo, porque al Presidente no le preocupa que en el sur sea elevado”.

GUILLERMO RIENOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

@guirei24

Más noticias de Bogotá