Exclusivo: carta revela división y preocupaciones en la SCI por estudio sobre metro

El millonario contrato que suscribió el gobierno de Gustavo Petro, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) sobre el metro de Bogotá genera preocupación y causa división en ese organismo.

Según una carta firmada por ocho expresidentes de la Sociedad y conocida por EL TIEMPO, lo sucedido con el contrato y las polémicas alrededor del estudio “pone en grave riesgo la imagen reputacional” y la “imparcialidad, autonomía e independencia” obtenida en los 136 años de existencia de la SCI y 120 como cuerpo consultivo del Gobierno Nacional.

Todos los firmantes son reconocidos y destacados ingenieros, entre los que están Carlos Angulo Galvis, exrector de la Universidad de los Andes; Germán Silva Fajardo, quien fue viceministro de Transporte; Argelino Garzón y Diana Espinosa.

Documento de 8 expresidentes de la SCI. Foto:Archivo Particular Compartir

Este documento coincide con una misiva del procurador de la SCI, Luis Guillermo Narváez, en la que llama la atención de la Sociedad sobre la obligación de “velar por la historia y la sólida reputación” del organismo. En la carta fechada el 22 de febrero pide, igual que los expresidentes, una auditoría financiera externa al proceso y al mismo contrato con la ANI, y que este se socialice en todos sus componentes con el gremio.

Cabe recordar que el contrato entre la SCI y la ANI se suscribió en julio de 2023 y tuvo un valor superior a los 8.300 millones de pesos.

El director del estudio es miembro de la Junta Directiva y firmó el contrato con la sociedad para hacer la dirección, para ser el jefe de uno de los grupos técnicos, por supuesto con remuneración, pero eso estaba prohibido

Uno de los expresidentes firmantes consultados por EL TIEMPO, que pidió no revelar su identidad, dijo que existiría un conflicto de interés de directivos de la Sociedad que están participando en el estudio del metro. “El director del estudio es miembro de la Junta Directiva y firmó el contrato con la sociedad para hacer la dirección, para ser el jefe de uno de los grupos técnicos, por supuesto con remuneración, pero eso estaba prohibido por el reglamento”, indicó.

Por otro lado, los expresidentes también ven con preocupación “las presentaciones realizadas por la SCI y la ANI en el Congreso de la República (...), así como los cuestionamientos públicos de la Procuraduría General de la Nación” relacionados con presuntas irregularidades en la firma del contrato y a sus impactos en la obra que ya está en ejecución.

Carta del procurador de la SCI pidiendo una auditoría al contrato. Foto:Archivo Particular Compartir

La Sociedad y la Agencia afirmaron en la comisión de seguimiento al metro en el Senado que el estudio solo busca crear una metodología para analizar los costos y beneficios de futuros proyectos de transporte. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro este domingo presentó algunos de los resultados y, con base en ellos, propuso una alternativa “mixta”: soterrar un tramo de la primera línea desde la estación Antonio Nariño (calle 1.ª con carrera 24) hasta la calle 72.

Además, le pidió a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica que "adelante las actuaciones que sean necesarias para defender los recursos del presupuesto nacional”.

Por otro lado, la idea de los expresidentes de la SCI, así como la del procurador del organismo, no fueron aprobadas en la asamblea del gremio, aunque, según uno de los asistentes, la diferencia de votos fue pequeña.

La votación

Los expresidentes que hablaron con este diario coincidieron en que, si bien no fue aprobada la auditoría externa en la asamblea, esa posición no refleja el malestar que hay en el gremio por cuanto “estaban participando personas que fueron beneficiadas con el contrato”.

Para algunos miembros, “nunca se había cuestionado un estudio” de la SCI como se ha hecho con el del metro. No obstante, este presunto conflicto de interés se estaría presentando en otros informes que hace la Sociedad, como órgano consultor de la Nación desde 1904.

Los socios, que pagamos una cuota de mantenimiento anual, somos los primeros que podemos trabajar en esos estudios

Lo cierto es que la participación en esos contratos por parte de los ingenieros socios es una práctica frecuente. Al ser consultado el exdirector del IDU Diego Sánchez, quien es miembro de ese organismo desde hace 18 años, dijo que “los socios, que pagamos una cuota de mantenimiento anual, somos los primeros que podemos trabajar en esos estudios. El presidente de la Sociedad y unas comisiones técnicas recomiendan algunos ingenieros, y hay que establecer un contrato y pagarles unos honorarios”.

El tema es tan espinoso que muchos expertos y personas que tienen conocimiento del contrato del estudio del metro y la forma en que se gestionan estos con el Gobierno Nacional prefieren no ser citados.

EL TIEMPO ha tratado de ponerse en contacto con la SCI en varias oportunidades en la última semana, así como con su presidente, Hernando Monroy, para conocer la posición sobre los cuestionamientos y el presunto conflicto de interés de directivos y miembros. Sin embargo, no ha obtenido respuesta alguna.

“El gran mensaje es que la Sociedad debe ser muy transparente e idónea en casos como este, y no se limite a convocar solamente a sus afiliados (yo con yo), sino que busque e invite también a firmas de consultoría o ingeniería de gran recorrido y prestigio”, aseguró a este diario un reputado miembro del gremio de la ingeniería en el país.

Polémica sobre resultados

Y si bien el estudio fue entregado el 22 de diciembre pasado a la ANI, ni la SCI ni el Gobierno han dado a conocer el documento; por el contrario, desde el Ministerio de Transporte se indicó que iban a realizar un informe sobre la base de lo analizado por la Sociedad. De hecho, el mismo habría servido para que el presidente Petro presentara cuatro alternativas de trazado e insistiera en soterrar un tramo de la primera línea.

Ya hay ocho columnas del viaducto construidas, que es por donde pasarán los trenes. La meta es llegar a tener 23 en abril. Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO Compartir

Este factor ha causado dudas en miembros de la SCI sobre la transparencia del concepto y sus alcances. Incluso, hace unos meses trascendió que uno de los ingenieros del equipo encargado del estudio había manifestado su molestia porque se estaría imponiendo la idea del jefe de Estado.

“La Sociedad podría estar en un pierde-pierde porque no es un misterio reconocer que hay un interés del Gobierno en evaluar una solución distinta a la que hoy está en ejecución (...) Eso tiene unas implicaciones jurídicas que por nada le convienen a la Alcaldía ni al proyecto. Entonces, venir ahora con un concepto es inconveniente o molesto para cualquiera de las partes”, agregó un expresidente de la SCI.

La ANI le indicó a este diario que el estudio será público antes de que acabe marzo, cuando “finalice el proceso de ajustes finales” del informe que alista.

Expresidente de la Sociedad de Ingenieros niega señalamientos

Miembros de la SCI señalaron a este diario que el contrato con la ANI habría sido estructurado y gestionado por el entonces presidente de la Sociedad Germán Pardo Albarracín, quien participa en la comisión de expertos que lidera el estudio y, por lo tanto, se estaría generando un posible conflicto de interés.

Pardo le dijo a EL TIEMPO que “la información es falsa” y que no tiene relación con el estudio. “No estructuré ese negocio, no tengo contratos con la ANI, nunca he tenido, son afirmaciones tendenciosas”, señaló el exdirectivo del gremio.

Germán Pardo Albarracín, expresidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Foto:SCI Compartir

Con respecto a la carta enviada por otros expresidentes, afirmó que no hará comentarios sobre temas internos de la SCI. “Sería un irrespeto, más asociado con una campaña de desprestigio que hoy confirmo que es patrocinada por algunas personas. Sobre temas técnicos es que la SCI actúa”.

Indicó, además, que la Sociedad de Ingenieros ha tenido “buenos resultados” en los últimos cinco años. “Todo es falso. Si tienen pruebas que algo se firmó o negoció en mi presidencia, exhíbanlas”, aseguró para este diario.

GUILLERMO REINOSO Y LAURA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ

En redes: @BogotaET

