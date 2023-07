Los estudios y diseños de detalle de las obras principales de la primera línea del metro están prácticamente finalizados y con eso la Empresa Metro de Bogotá (EMB) le dará luz verde al consorcio chino Metro Línea 1 para que arranque la construcción del viaducto por el que se desplazarán los trenes.



El anuncio lo hará en la mañana de este martes la alcaldesa Claudia López, en un acto en el patio taller en Bosa, al que asistirán, por supuesto, el gerente de la EMB, Leonidas Narváez, y directivos de la interventoría y de ML1.



Con corte al 15 de julio, según información de Metro Línea 1, el ítem de estudios de ingeniería y diseños de detalle principales no objetados está en un 84 por ciento, el 5 por ciento se encuentra en revisión y el 11 por ciento en ajustes. La ejecución del proyecto en general está en cerca de un 24 por ciento.



No obstante que la totalidad no ha sido avalada por la interventoría, una fuente que conoce este proceso explicó que eso "no es un obstáculo para el inicio de la fase de construcción y para el desarrollo de los hitos de esa fase". Debido a que esos diseños no están relacionadas con las obras principales.



La entrega de los estudios de ingeniería y diseños de detalle principales sin objeción de la interventoría era un hito en el contrato de concesión de la primera línea programado para el 8 de enero pasado; sin embargo, fue aplazado para marzo, pero ante el incumplimiento, la EMB le impuso al consorcio chino una multa de 820 millones de pesos.

Perfil del metro en la troncal de la avenida Caracas. Foto: Infografía ET

Cabe aclarar que estos estudios y diseños corresponden a obras que se deberán adelantar en 2 y 3 años, como lo han indicado tanto la Alcaldía Mayor como la Empresa Metro y los mismos chinos, por lo cual no afecta la continuidad del proyecto, ni las fechas proyectadas para las pruebas ni las de entrada en operación del metro, programada para marzo de 2028.



El viaducto tendrá una longitud de 23,9 km y 16 estaciones, comenzando en Bosa y pasando por las avenidas Villavicencio y Primero de Mayo, para tomar la Caracas hasta la calle 72. El recorrido completo de los 23,9 km se podrá hacer en tan solo 27 minutos.



En la intersección de la calle 72 con Caracas está proyectada la conexión con la segunda línea, a Suba y Engativá y que será subterránea.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hará los anuncios sobre el inicio de las obras del viaducto del metro Foto: Alcaldía de Bogotá

EL TIEMPO conoció que en el acto de este martes la alcaldesa López dará a conocer los detalles de las obras que se iniciarán. Básicamente, según estableció este diario, estarán relacionadas con el pilotaje, la construcción de la superestructura -por donde rodarán los vagones -y las modernas estaciones.



Estas son consideradas, precisamente, obras principales del proyecto y que estaban pendientes de la aprobación de los estudios y diseños.



Otra obra importante es el gigantesco patio taller que se construye en un terreno de 32 hectáreas en Bosa. Su construcción fue la primera en iniciar y se prolonga hasta el final de la fase de obras.



Así se ve hoy la intersección de la 68 con Primero de mayo. Allí estará ubicada la estación 7 del metro en 2028. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

Cabe recordar que el consorcio Metro Línea 1 importó al país una nueva tecnología para instalar los pilotes -se estima que pueden ser más de 130.000- que soportarán el largo viaducto.



A diferencia de la tecnología utilizada en Colombia, que es con martillo, los pilotes son prefabricados, se instalarán a presión a lo largo del trazado. Estas piloteadoras no generan ruido.



Las obras como el patio taller, donde actualmente se construye la planta de pilotes prefabricados; la intersección de la avenida Primero de Mayo con avenida 68 y la intersección de la avenida Caracas con calle 72 se han venido adelantando porque ya cuentan con estudios y diseños.



Con corte al 15 de julio, de acuerdo con información de Metro Línea 1, los porcentajes de avance de estas obras son: el patio taller, con 77,84 por ciento: la planta de prefabricados, con 56,67 por ciento; la avenida 68 con Primero de Mayo, con 22,30 por ciento, y el intercambiador vial de la calle 72 con Caracas, con 28,55 por ciento.



La primera línea del metro de Bogotá es una megaobra contratada en 2019 y su costo se estima en 12,9 billones de pesos, a precios de 2017.

La Empresa Metro de Bogotá y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron recientemente los compromisos de un crédito para la segunda línea del metro. Foto: Alcaldía de Bogotá

Frente a la segunda línea del metro, la subterránea y que va a Suba y Engativá por la calle 72 y la avenida Ciudad de Cali, ya tiene los compromisos de los Banco Europeo de Inversiones (BEI) de créditos por 50 millones de dólares y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por 250 millones de dólares.



Estos son dos de los cuatro créditos que la Empresa Metro de Bogotá se encuentra gestionando con la banca multilateral, para completar 1.500 millones de dólares para financiar la construcción del megaproyecto

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

​En Twitter: @guirei24

