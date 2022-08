(Esta nota se hizo con material de archivo de una nota de junio de 1998. Y con una galería publicada en 2017. Esta nota se actualiza con los hechos ocurridos en los últimos años)



El Metro de Bogotá ha sido un sueño de los capitalinos desde mediados del siglo XX. Desde 1940, se habla de estudios para construir este sistema de transporte y ahora, después de décadas de propuestas fallidas, esta vez ya hay avances: la Línea 1 está en fase de preconstrucción y la Línea 2 ya tiene firmado el convenio de cofinanciación.



(Le puede interesar: Claudia López: ‘En 2028 nos vamos a montar en la primera línea del metro’)

Esta es la cronología de estudios del metro:



1940. El alcalde Carlos Sanz de Santamaría realiza la primera propuesta para construir un metro en Bogotá. 1969. Se contrata el estudio Rutas, urbanización y transporte que debía entregar un panorama para la posible construcción de una línea metro.



1957. Durante el mandato del general Gustavo Rojas Pinilla, se intentó contratar a unos canadienses para la construcción de un monorriel, pero con el fin de su gobierno la idea fue desechada. A la par, comenzaron a llegar buses a gasolina a la capital, que en ese momento tenía cerca de 1’500.000 habitantes.



1966. Se propuso construir el metro con tramos elevados y subterráneos que irían por la avenida Caracas, desde la calle 22 sur hasta la 66 en chapinero, pero al terminar el mandato del alcalde Gaitán Cortes se archivó el proyecto.



1974. Un nuevo estudio hace su aparición blandiendo al metro como una de sus banderas este fue el Estudio de la organización y administración del transporte (OAT),



1980. El alcalde Hernando Durán Dussán recibe una propuesta francoespañola para la construcción del metro. Su costo era de 1.800 millones de dólares.



1986. Otro estudio aparece: Origen y destino de un sistema de transporte colectivo en la ciudad de Bogotá.



1989. Andrés Pastrana, entonces alcalde de Bogotá, propone una línea social del metro haciendo el recorrido Bosa-centro.



1991. Una propuesta de empresas de Japón, Francia y Bélgica para construir el metro, no satisface las necesidades del Concejo de Bogotá.



- En este mismo año también se rechaza una propuesta de una firma italiana para construir un tren ligero a través de la línea del ferrocarril.



1992. La Alcaldía Mayor reencaucha la propuesta italiana y en el mismo año Planeación Nacional la vuelve a rechazar.



1993. Se anuncia la disposición de entregar en concesión la construcción del metro. En ese año se abre la licitación.



1994. Nueve consorcios radicaron propuestas para la licitación. Sin embargo, en septiembre, el alcalde Jaime Castro rechaza la propuesta de construir metro y propone como alternativa el metrobús.



1995. El Plan Nacional de Desarrollo asigna 127.000 millones de pesos para el transporte masivo de Bogotá. 1.000 millones de pesos se destinarán a la reactivación del estudio metro.



- Comienza el estudio del Plan Maestro de Transporte a cargo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).



1997. A comienzos del año se entrega el Plan Maestro de Transporte que determinó 67 proyectos para solucionar el problema del transporte en Bogotá, el metro es solo uno de ellos.



- El presidente Samper no llega a un acuerdo para financiar el metro con el gobierno Mockus-Bromberg. Una vez elegido Enrique Peñalosa como alcalde, comienza negociaciones con él.



- A finales de año se conocen los estudios que contrató el gobierno y allí se establece la ruta de la primera línea y sus costos preliminares.



1998. Se firma en Monserrate el preacuerdo para la financiación del metro en un esquema 70 por ciento Nación y 30 por ciento Distrito. Finalmente, el proyecto se reversó.



2008. Se realizaron los estudios para la primera línea del metro por parte de la compañía española SENER, en consorcio con el metro de Barcelona. Estos estudios recibieron el apoyo del Gobierno Nacional y pasaron a la siguiente fase de diseño previa a su construcción. En el momento de la aprobación, la alcaldesa era Clara López, quien sustituyó a Samuel Moreno al final de su mandato.



2013 - 2015: El Alcalde Gustavo Petro adelantó estudios para un Metro Subterráneo. Sin embargo, no se creó la Empresa Metro ni se lograron los recursos.



2016 -2019: Con Enrique Peñalosa como Alcalde, se emprendió un nuevo proyecto. En 2016, el Concejo de Bogotá autorizó la creación de la Empresa Metro. En los años siguientes, se estructuró el proyecto, se consiguieron los recursos y, finalmente, en 2019, se adjudicó el proyecto a una empresa china.



2020: Inicia la fase de preconstrucción de la Línea 1.