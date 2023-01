En una reunión citada por las Comisiones Accidentales del Metro de Bogotá en la tarde de este martes, integrada por miembros del Concejo de Bogotá y el congreso de la República, el gerente de la EMB, Leonidas Narváez, entregó un balance sobre cómo avanzan las obras de la primera línea y señaló que en este momento se sigue ejecutando el contrato del proyecto elevado.



Inicialmente se planteó que el encuentro serviría para analizar los riesgos y las acciones que se podrían tomar para proteger la obra ante las cinco posibles modificaciones que podría tener el proyecto y que este diario reveló en exclusiva, sin embargo, a la salida de la presentación, que se realizó a puerta cerrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, no se entregaron mayores detalles sobre las opciones planteadas por el consorcio chino APCA Transmimetro, pero sí se insistió en la necesidad de evitar que el contrato sufra modificaciones.



“Esta es una comisión para hacerle seguimiento a las obras del proyecto (...), yo no quisiera entrar en un escenario de posibilidades. Mañana (este miércoles) está convocada una reunión con el señor presidente y la señora alcaldesa me ha invitado. Yo quisiera esperar a los resultados de esa reunión”, dijo Narváez.



El funcionario señaló que el proyecto se seguirá ejecutando tal y como quedó establecido entre la Empresa Metro y APCA, y que el consorcio “no podrá frenar la obra y está obligado a cumplir el contrato”.



“No es el consorcio quien está presentando el informe. Eso lo está presentando una empresa china que el presidente convocó y él quiere conocer las alternativas de su ejecución parcial (...). No estamos evaluando riesgos jurídicos en el momento”, agregó Narváez.



El proyecto elevado tiene un avance del 18 por ciento en su ejecución física. Foto: Archivo Particular

Las conclusiones

En el encuentro estuvieron presentes los senadores Miguel Uribe Turbay y David Luna, los representantes Carolina Arbeláez, Andres Forero y Julia Miranda, y los concejales Lucia Bastidas, Martín Rivera y Diego Cancino, este último, quien no hace parte de la comisión.



Uribe Turbay, senador por el Centro Democratico, dijo que, si bien no se discutió sobre modificaciones en el contrato, el encuentro sirvió para saber que se está defendiendo y desarrollando el contrato actual.



“La administración sigue adelantando el contrato como quedó establecido. Así debe ser. Cabe destacar que si llegará a haber una modificación del contrato, quien firma esa modificación es la empresa Metro y es Bogotá quien asumiría los riesgos económicos gigantescos (...). El objetivo es blindar este proyecto ante los caprichos de Gustavo Petro”, dijo.

Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá. Foto: Camilo A. Castillo. EL TIEMPO

Él (Narváez), nos dijo que hay un contrato y que es muy complicado echarlo para atrás porque tienen cooperación internacional.

Asimismo, la concejal Lucía Bastidas señaló que, como lo venía diciendo desde hace varios días, quien presentó las propuestas no fue APCA completo, sino China Harbour Engineering Company, una de las integrantes del consorcio.



“Él (Narváez), nos dijo que hay un contrato y que es muy complicado echarlo para atrás porque tienen cooperación internacional. Y que tampoco los han invitado a ninguna reunión con la empresa para analizar ese tema”, señaló Bastidas.



Finalmente, se confirmó que el encuentro entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro para analizar las cinco propuestas presentadas por la empresa china se realizará este miércoles en horas de la tarde.

REDACCIÓN BOGOTÁ

