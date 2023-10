Presidente Petro dice que no ha tratado de parar metro, pero insiste en subterráneo

Desde la localidad de Suba, en donde este jueves realizó una nueva jornada de ‘El Gobierno con el Pueblo’, el presidente Gustavo Petro volvió a insistir en que un tramo de la primera línea del metro debe ser subterráneo, y enfatizó en que "no ha firmado nada" para detener el megaproyecto.



(Puede leer: Presidente Petro pide diálogo entre Israel y palestinos tras estallido de guerra).

“Si yo miro los medios de comunicación desde esa fecha para acá, o miro lo que se dice de lo que yo digo en mi Gobierno en este último año, entonces, más o menos, el relato consiste en que es el Gobierno Nacional es el que ha impedido que avance el metro elevado de Bogotá", aseguró el Presidente.

No obstante, en el encuentro con habitantes de Suba afirmó que "nada del Gobierno Nacional ha consistido en tratar de frenar el proyecto de Peñalosa" y que, junto con el ministro de Transporte, todo lo que han firmado "es para que lo hagan".



El mandatario, además, dijo que no han recibido los estudios del metro elevado en ocho años, es decir, después de que terminó su alcaldía.



“Simplemente hemos esperado, porque han pasado ocho años desde que dijeron que el metro subterráneo no, que eso no servía, que no sé qué, y no nos han entregado a nosotros, o me dice el ministro de Transporte, no nos han entregado los estudios de diseño del metro elevado de Bogotá", añadió.



Continúa debate sobre primera línea del metro. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO / Archivo

Asimismo, señaló que los estudios del metro subterráneo, aparentemente, ya estaban listos cuando se terminó su administración distrital.



"Un metro subterráneo permite estaciones amplias, permite que el tren sea más rápido, permite que el tren sea más ancho, permite que las estaciones estén más cerca, permite que vaya más gente en el metro, es decir, que sea más poderoso. ¿Qué pasa con el metro subterráneo Bogotá? Que se lo tiraron, se lo tiraron, así de simple", manifestó.

La propuesta del Presidente

En ese orden de ideas, insistió en que actualmente busca que un tramo de la primera línea sea subterráneo, e hizo énfasis en que hace unos meses se lo propuso a la alcaldesa Claudia López, y ella no se opuso a esta opción.

Facebook Twitter Linkedin

Estas son la maquinas que están haciendo los pilotes del metro en el sur de la ciudad. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

“Nosotros queremos proponerle a la ciudad de Bogotá lo mismo que le propusimos a la alcaldesa y ella no dijo que no, en su momento, que con los estudios de metro elevado, que todavía no llegan, se hace desde el occidente donde está el parque de trenes, pasa hacia el centro y antes de llegar al centro, donde se complica la ciudad, más o menos en la carrera 50, nosotros retomamos los estudios de metro subterráneo”, dijo.



Agregó que su idea es "vincular a Suba con el metro" y que el Gobierno pagaría todo lo que se modificaría.



“Se viene por la Caracas o por la 13 y piensa ya devolverse hacia occidente que es la propuesta que siempre se ha hecho para vincular a Suba con el metro y pagamos todo, pagamos todo el trayecto subterráneo, esa fue la propuesta”, aseguró.



Adicionalmente, dijo que va a hablar sobre este tema con su homólogo chino, Xi Jinping, y afirmó que era "pura carreta" que le prohibieran hablar del tema.



"De este tema vamos a hablar en China. Decían que no, pero sí”, concluyó.

REDACCIÓN BOGOTÁ