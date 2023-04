Con un artículo incorporado a última hora en el texto del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, que pasa a plenarias, el Gobierno del presidente Gustavo Petro le abre vía libre al cambio de diseños de la primera línea del metro de Bogotá, tal y como lo pretende el primer mandatario.



EL TIEMPO conoció el artículo, que específicamente menciona el término "soterrar".



Este es el texto: "Para proyectos férreos en sistemas de transporte público masivo de pasajeros, que cuenten con convenio de cofinanciación, la Nación podrá cofinanciar dentro del marco fiscal de mediano plazo un monto superior al setenta por ciento (70%) de los costos asociados a soterrar los proyectos en los que la evaluación costo-beneficio establezca esta como la mejor alternativa, aplicando únicamente los requisitos que defina el Gobierno Nacional en relación con citados en artículo 2 de la Ley 310 de 1996. El Gobierno Nacional realizará los trámites presupuestales a que haya lugar a fin ajustar los aportes de la Nación en los convenios de cofinanciación correspondientes".



El artículo aparece en medio de la polémica por el billonario sobrecosto y la ampliación del tiempo de construcción del megaproyecto, con respecto al que ya está avanzado del metro elevado.



La Nación podrá cofinanciar dentro del marco fiscal de mediano plazo un monto superior al setenta por ciento (70%) de los costos asociados a soterrar los proyectos

Precisamente, el mico fue incorporado en el mismo día en el que la alcaldesa Claudia López se reunión con el presidente Petro para hablar del metro de Bogotá y de la situación de seguridad del Sumapaz.



EL TIEMPO intentó establecer si la alcaldesa conoció de la existencia del artículo en esa reunión en Palacio, pero hasta ahora no ha habido respuesta oficial.



Sin embargo, fuentes que conocen del proceso indicaron que la mandataria conoció de la intención del Gobierno Nacional de darle vía libre a la subterranización de un tramo de la primera línea del metro, mediante el Plan de Desarrollo, pero no el texto del artículo.



Ese artículo fue incluido a las plenarias de Senado y Cámara, pero no se discutió en las comisiones tercera y cuarta, las económicas del Congreso de la República.



Lo que sorprende es que el artículo se conoce cuando aún el tema está en discusión en las mesas jurídica, técnica y financiera que se crearon para estudiar la viabilidad de que la primera línea tenga un tramo subterráneo.



El cambio de diseño de elevado a subterráneo, como lo reveló este diario en enero pasado, le cuesta a la ciudad 15 billones de pesos adicionales y representa seis años más de obras.



El proyecto actual está programado para entrar en operación en el primer trimestre de 2028. Su costo se estima en cerca de 22 billones de pesos.



La existencia del artículo fue revelada en la tarde de este martes por el exalcalde Enrique Pelaosa en un tuit en el que señala: Petro y congresistas que aprueban cambio del metro a subterráneo quitan $12+ billones a inversión en las regiones más pobres de Colombia, sin agregar ni un metro adicional al Metro, y dando a los ciudadanos un recorrido menos agradable que uno con luz natural y vistas de ciudad".



REDACCIÓN BOGOTÁ