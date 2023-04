Con el 'mico' sobre el metro de Bogotá en el Plan de Desarrollo, el gobierno del presidente Petro está enviando el mensaje de que persistirá en su empeño de que la primera línea tenga un tramo subterráneo y que está dispuesto a asumir el costo adicional que tenga esta modificación en el megaproyecto.



Hasta ahora es un artículo (el 370 de la ponencia radicada) que solo persigue ese fin y que se planteó para el caso en el que se abra esa posibilidad, el Gobierno Nacional pueda financiar más del 70 por ciento de las nuevas obras.



Sin embargo, para que sea ley, primero debe hacer trámite en un Congreso en el que la coalición de gobierno está fracturada y no es claro qué tan rápido esta se pueda recomponer.



Y en el hipotético caso de que pase en el Legislativo, su aplicación podría depender de una serie de factores fuera del alcance de los congresistas. Por ejemplo, superar una eventual demanda por inconstitucionalidad, toda vez que esa norma fue incorporada en el Plan de Desarrollo para que sea discutida en plenarias de Senado y Cámara, es decir que no tuvo trámite en las comisiones.



Pero, además, la posición de la alcaldesa Claudia López, quien asiste a un encuentro de Alcaldes BID en Denver (Colorado, EE.UU.) y que no se ha pronunciado sobre el texto del polémico artículo, ha sido la de defender la primera línea que fue contratada en 2019, antes de que llegara a la alcaldía, y los estudios y diseños sobre los cuales se sustentaron los exigentes trámites en Planeación Nacional y en el Ministerio de Hacienda, y el contrato de concesión.



Esa es una posición que, según fuentes cercanas a la mandataria, ella aún mantiene.



En 2014 el alcalde Gustavo Petro presentó los estudios de la primera línea del metro subterráneo para Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

No hay que olvidar que López le planteó al jefe de Estado que quien haga los cambios los paga. Eso lo tiene claro el Gobierno Nacional y, de hecho, en entrevista con EL TIEMPO la viceministra de Infraestructura, María Constanza García, lo recordó y por eso se incorporó el 'mico' en el Plan de Desarrollo.



La alcaldesa, además, le está dedicando todo su esfuerzo a sacar adelante el proyecto bandera en infraestructura: el metro a Suba y Engativá, que es subterráneo y que recientemente logró las contragarantías para respaldar los primeros créditos -por 180 millones de dólares- con la banca multilateral.



Precisamente, representantes del Banco Mundial, el BID y la CAF están esta semana en Bogotá conociendo el desarrollo de la primera línea. Han visitado las obras en el patio taller en Bosa, de la Primero de Mayo con avenida 68 y de la calle 72 con Caracas.



A todo esto hay que sumarle que personas informadas del proceso que se lleva en las mesas jurídica, técnica y financiera, creadas por el Distrito y la Presidencia en enero pasado para evaluar la viabilidad de un tramo subterráneo, dicen que todavía no tienen una decisión sobre la alternativa que más se ajusta a esos criterios. Incluso, la misma Viceministra señaló que hoy por hoy no hay ninguna alternativa sobre la mesa.



Fuentes cercanas al Palacio Liévano dicen que si bien no descartan que la idea del presidente Petro puede salir adelante, también ven que en la Casa de Nariño la tienen “muy difícil”, al menos en los próximos 3 o 4 meses. En el camino se van a encontrar con la ley de garantías.



Y en los cerca de 2 meses que quedan no podrán contratar y tener el estudio de costo-beneficio, que será clave en la decisión y que es una condición del ‘mico’ en el Plan de Desarrollo, pero, además, hacer nuevos Confis, Conpes y convenio de cofinanciación.



La restricción de la ley de garantías impide contratar a partir del 29 de junio y esa posibilidad se activará en noviembre, ya cuando la ciudad ya conocerá el nombre del nuevo alcalde electo, que puede estar con el metro elevado o en contra.



Por eso, se considera que un tramo subterráneo en la primera línea es un tema que le quedará al sucedor de López, quien tiene clara esa situación.



Las modernas piloteadoras que serán utilizadas para construir los cimientos del viaducto del metro elevado Foto: Alcaldía de Bogotá.

Otro de los temas que se deben superar es que en las mesas técnicas hay posiciones frente a que Metro Línea 1, que es experta en viaductos férreos, no es la que indicada, ni técnica ni legalmente, para realizar las obras del tramo subterráneo. Esta es asunto con el que, según estableció este diario, se identifica la administración distrital.



En el Distrito también se considera que no será fácil una eventual negociación con el consorcio chino, no solo por lo costosa que puede resultar, sino también porque al estar Metro Línea 1 conformada por empresas estatales chinas, cualquier decisión debe pasar por un acuerdo con el gobierno del país asiático.



Eso lo sabe el primer mandatario, quien planea tratar el tema con el presidente Xi Jinping en la visita oficial que se realizaría entre julio y agosto. No obstante, este es un asunto que aún no es claro si hará parte de la agenda con el gobierno chino.



Y no hay que olvidar que el contratista sigue avanzando a grandes pasos en las obras, y más aún con la presión de una posible millonaria multa cada día de retraso, si no entrega antes del 5 de mayo todos los estudios y diseños con la no objeción de la interventoría.



Y, por si fuera poco, en un mes largo se espera que el consorcio esté dando inicio a los trabajos del viaducto por donde transitarán los trenes. Con ese objetivo, el pasado fin de semana trajo al país las primeras y modernas máquinas con las que construirán los miles de pilotes que soportarán los 23,9 km que tendrá la estructura. Se trata de una tecnología que no se ha utilizado en Colombia.



Cabe recordar que hacer un tramo subterráneo en la primera línea del metro de Bogotá implicaría un billonario costo adicional y más tiempo para que los trenes empiecen a operar. El proyecto actual tiene un valor cercano a los 22 billones de pesos y se espera entre en funcionamiento en marzo de 2028.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24