El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, explica en entrevista con EL TIEMPO cómo en apenas tres años y medio se está concretando el proyecto de la segunda línea del metro de Bogotá, el subterráneo, el de Suba y Engativá. Solo para tener una comparación, el proceso que condujo a la primera línea tomó cerca de 70 años.

(Lea también: En audio: revelaciones del asesinato del conductor de SITP en Ciudad Bolívar)

Este jueves, la alcaldía de Bogotá anunció el nuevo proyecto, cuyo costo asciende a 34,9 billones de pesos, está a días de abrir el proceso de precalificación, que es el primer paso de la apertura de licitación, que está prevista para el 29 de septiembre próximo. En marzo de 2024 se proyecta que se estará adjudicando la megaobra.



“Ha habido un camino recorrido con la primera línea. Tenemos una experiencia desarrollada y hemos caminado este camino afianzando los resultados, aprendiendo de errores y teniendo lecciones aprendidas”, dijo Narváez, a quien la alcaldesa Claudia López le hizo una reconocimiento público por el avance logrado con el proyecto.

Facebook Twitter Linkedin

Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Cómo se llegó a esta etapa del proceso de la línea 2 del metro de Bogotá?

Llevo 2 años y medio en la gerencia de la empresa Metro de Bogotá y uno de los retos que la alcaldesa me manifestó fue estructurar la segunda línea del metro. En el momento que entré se estaban terminando los estudios de prefactibilidad y comenzamos los de factibilidad con la Financiera de Desarrollo Nacional y pudimos desarrollar un cronograma muy intenso que nos llevó a obtener el aval técnico del Ministerio de Transporte y luego el aval fiscal del Ministerio de Hacienda, y a obtener la financiación tanto de la Nación como del Distrito de 34,9 billones de pesos. Lo cual luego se traduce en la declaratoria de importancia estratégica del proyecto en el Conpes y la aprobación de las vigencias futuras tanto de la Nación como del Distrito por estos montos, y la firma del convenio de cofinanciación el 4 de agosto del año pasado, que le dio vida a la parte financiera del proyecto.



Del mes de agosto a la fecha, hemos desarrollado una cantidad de actividades tendientes a vincular la banca multilateral, para terminar el 16 de diciembre con el aval y la garantía soberana de la Comisión Interparlamentaria, que nos permite contratar los créditos con la banca multilateral. Llegamos al mes de diciembre y en estos cinco meses con el Gobierno Nacional hemos estado trabajando para llegar a este momento, que es cuando firmamos el contrato de financiación con el Banco Europeo de Inversiones y la garantía del Gobierno Nacional, lo cual nos permite abrir la puerta del proceso licitatorio que iniciará el 15 de mayo.

Nos tardamos 70 años para lograr la primera línea y esta segunda se hizo en 3 años y medio, ¿qué fue lo más difícil: cumplir con todos los trámites o convencer al Gobierno Nacional de la contragarantía?

Es un proceso grande. La dificultad la podemos medir en diferentes formas: una por el tiempo que nos tardamos, otra por la cantidad de recursos que tenemos que colocar y otra por el desarrollo de los procesos dentro del marco de la ley.



Ha habido un camino recorrido con la primera línea. Tenemos una experiencia desarrollada y hemos caminado este camino afianzando los resultados, aprendiendo de errores y teniendo lecciones aprendidas. No podría calificar cuál de todas estas actividades sea la más difícil.



Pero diría dos cosas: tenemos una cantidad de pasos para que el ente territorial pueda cumplir con su cometido, que son demasiado engorrosos y que deberíamos simplificar. Ya hay entes territoriales como el Distrito Capital que tiene una capacidad de desarrollo y debería tener más capacidad de actuar y no estar tan limitado con la Nación, esa sería la lección aprendida. Esto es parte del resultado que estamos teniendo y es una coordinación e integración de voluntades y de capacidades administrativas, pero que deberían estar dentro de un marco mucho más simplificado.

Facebook Twitter Linkedin

Evento en el que se anuncio el proceso de precalificación de firmas. Foto: Alcaldía de Bogotá

(Le puede interesar: Pruebas clave contra Poulos, acusado de feminicidio de Valentina Trespalacios)

¿Qué paso se inicia ahora en el proyecto de la segunda línea del metro de Bogotá?

Estamos generando un proceso de contratación dentro del marco de las normas de la banca multilateral, específicamente del BID. Esas normas establecen que este proceso de licitación internacional se hace en dos fases: una para precalificar las firmas, que es un llamamiento a las firmas que tienen ciertas capacidades y experiencia financiera, legal, técnica y jurídica que les permite unirse y entrar a participar de la licitación con una propuesta económica.



Lo que el Banco quiere es conocer en el mercado mundial quiénes pueden realmente hacer una oferta cumpliendo con esa experiencia y capacidades. Estamos seguros de que no será una única empresa.



Estamos convocando a firmas contratistas que hayan hecho metros subterráneos, que tengan capacidad de financiar proyectos, no solo a entidades públicas como nosotros, sino a ese ejecutor privado que tiene traer una capacidad de financiamiento de casi 9 billones de pesos y a constructores de materiales férreos que en el mundo no son muchos y que tienen que de alguna manera vincularse con los constructores, financieros, con los operadores y generar una voluntad de unión, una asociación, una unión temporal, como la conocemos para presentar una propuesta.



Aquellas asociaciones o uniones de empresas que en esta fase previa manifiesten su interés y demuestren su capacidad serán convocadas al proceso licitatorio en donde ya hay una competencia económica por el valor de la ejecución del proyecto y por el valor de todo del dinero que tienen que traer.

¿Cuántas firmas hay que pueden participar o ya hay algunas que han expresado interés?

Hemos hecho una divulgación internacional del proyecto en Seúl, Cartagena, Bogotá, Madrid, Londres y Nueva York con una asistencia muy importante. Hemos tenido más de 40 o 50 firmas, entre compañías de seguros, corporaciones financieras y constructores que están muy interesados en el contrato y esperamos que lleguen. En la primera línea se presentaron seis firmas en la precalificación y presentaron propuestas dos. Ojalá lleguen 5 o 7 firmas a la precalificación y haya una competencia real, que lo que hace es mejorar las condiciones de costos del proyecto.

¿Qué es la segunda línea del metro?

Es una línea metroferroviaria que va a unir a cuatro localidades de Bogotá: Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. En Engativá, Suba y Barrios Unidos tenemos 2,5 millones de personas a las cuales les vamos a construir un medio de transporte limpio, no contaminante, 15,5 km de longitud, 11 estaciones, 10 de esas subterráneas. La mayor longitud de la línea, de 14,3 km, es subterránea y solo los últimos 900 m tienen 300 m de transición y 500 o 600 m elevado para entran al patio taller, que estará en Fontanar dl erío en Suba.



En su recorrido entre fontanar del río hasta la calle 72 demorará 20 minutos, incluyendo paradas en las estaciones. Es una maravilla comparado con la hora y media que hoy ene se recorrido se tardar los ciudadanos en hacerlo. En ida y vuelta tendrá hora y media u hora y 45 libres, para su disfrute, su mejor estar, educarse, estar en familia de sus seres queridos y de esta manera moverse con un T limpio y que utiliza energía.



Este pro adicionalmente va a servir a todo ese corredor de la ALO Norte y la infraestructura que se está programando en esa zona, como la ciudadela de la educación y el cuidado. Ahí quedarán dos estaciones que generarán un intercambio y una conectividad muy importante.

Facebook Twitter Linkedin

La segunda línea del metro tendrá una extensión de 15,8 k.m. y contará con 11 estaciones. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Cuánto cuesta este megaproyecto?

Este proyecto nos cuesta 34,9 billones de pesos. Podemos decir que con el Capex vale 16,1 billones de pesos, a precios del 2021. Todo lo que es la obra civil y los equipos ferroviarios cuestan 14,5 billones y otros 1,6 billones en la compra de predios, en traslado de redes, en la interventoría, en la PMO y tenemos una reserva para contingencias de ley. En total nos costaría 16,1 billones de pesos. Esa plata la va a colocar el Gobierno Nacional y Distrital en vigencias futuras hasta 2053, es decir, 20 años después de que entre en operación.



Lo iremos pagando. Por eso concurrimos con la banca multilateral en créditos, 1.500 millones de dólares que nos van a prestar el BEI, la CAF, el BID y el BM para financiar el proyecto. Vamos a tener el metro operando a partir de 2032 o 2033 y los pagaremos hasta el 2053. Todo el proyecto, incluidos los costos de financiación, valen 34,9 billones de pesos.

¿Cómo va el proyecto de la tercera línea?

Desde el Plan de Desarrollo de la alcaldesa se establecieron unos recursos para estructurar a nivel de prefactibilidad la tercera línea, que ya está por terminar. También es una línea subterránea, que conecta a Soacha, en lo que conocemos como el corredor férreo del sur, y llegará a integrarse con la primera línea y el Regiotram de Occidente en la estación de la 26 con Caracas. Esperamos que el próximo gobierno distrital nos dé los recursos y se meta como prioridad la estructuración a nivel de factibilidad.

¿En qué va la primera línea, que tiene dos mesas, la técnica y la jurídica, y donde la primera discute las alternativas?

Son dos mesas establecidas por el Presidente. En la técnica, el Gobierno Nacional está realizando un estudio de costos y beneficios, y esperamos que eso sea un insumo que ellos aporten, y nosotros, como Empresa Metro, aportamos el concepto jurídico del doctor Mauricio Fajardo, en donde toca evaluar cuáles son los caminos. No ha habido mayor avance. Estamos esperando que el Gobierno Nacional nos vuelva a convocar para evaluar esa relación de costo-beneficio, esa es una herramienta muy clara para la toma de cualquier determinación, para que la decisión que se tome esté en marcada en beneficiar a Bogotá. Mientras tanto, el contrato sigue, nosotros estamos ejecutando el contrato de la primera línea como está establecido.

Más noticias en EL TIEMPO: