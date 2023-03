Contrario a la conclusión del concepto jurídico contratado por la Presidencia de la República, el de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) señala que “no es viable la modificación” del contrato de concesión.



El concepto fue entregado por la firma Fajardo Abogados a solicitud de la Empresa Metro, que contrató el análisis jurídico de un eventual cambio de metro elevado a subterráneo, como lo planteó el propio presidente Gustavo Petro.



La conclusión del concepto fue revelada por el concejal Humberto Amín en un tuit en el que el cabildante señala: “alcaldesa @ClaudiaLopez, llegó el momento de hacer entender al presidente @petrogustavo que deje la terquedad y que por fin tengamos metro”.



El contrato de concesión para la construcción y operación fue firmado en 2019 entre la Empresa Metro de Bogotá y el concesionario Metro Línea 1, por un valor de 12,9 billones de pesos.



En un pantallazo del documento que publica Amín se puede leer que el concepto señala: “con fundamento en las razones que se dejan expuestas y por razón de la observancia de los principios constitucionales antes aludidos, en mi criterio profesional no resulta jurídicamente viable la modificación de la tipología del metro que se encuentra definida dentro del contrato de concesión No. 163 de 2019”.



"Yo he venido diciendo desde hace rato que no es posible modificar el contrato firmado para la primera línea del metro de Bogotá, incluso el pasado 13 de febrero fui yo hice publica que la Empresa Metro había pedido un concepto para saber si era viable o no pasarlo de elevado a subterráneo. Ya tengo el concepto y este es muy claro en indicar que “no resulta jurídicamente viable la modificación", le dijo Amín a EL TIEMPO.

La firma Fajardo Abogados es clara en su concepto “no resulta jurídicamente viable la modificación de la tipología del metro”.



Alcaldesa @ClaudiaLopez, llegó el momento de hacer entender al presidente @petrogustavo que deje la terquedad y que por fin tengamos Metro. pic.twitter.com/yffK1mctGV — Papo Amin | Concejal de Bogotá (@papoaminCD) March 9, 2023

Ante el tuit del concejal, la alcaldesa Claudia López salió en la misma red social y señaló que las mesas técnicas y jurídicas acordadas con el Gobierno Nacional sobre la primera línea del metro continúan y que están analizando jurídicamente los conceptos que pidió el Distrito, y los que tiene el Gobierno Nacional.



La mandataria recordó que a principios de año, el Gobierno Nacional había presentado dos conceptos jurídicos y que, "como método de trabajo, la alcaldía había pedido también dos conceptos jurídicos y que estos fueron presentados ya a la Secretaría Jurídica de la Presidencia".



También señaló que la próxima semana tendrán una reunión para revisar los conceptos. Igualmente señaló que las obras del metro elevado van avanzando y que continúa el proceso de contratación de la segunda línea del metro.

Las mesas técnicas y jurídicas acordadas con el Gobierno Nacional sobre la Primera Línea del @MetroBogota continúan y están analizando jurídicamente los conceptos que pidió el Distrito, y los que tiene el Gobierno nacional. pic.twitter.com/zixdXeUhav — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) March 9, 2023

El concepto de la Presidencia lo emitió la firma del exconsejero Enrique Gil Botero e indica que es “viable o posible la aplicación de la cláusula excepcional de modificación unilateral de la relación contractual”.



El documento también indica que el cambio es “necesario y determinante”, si se tienen en cuenta los “inconvenientes en la gestión predial del proyecto” y “graves afectaciones” para la movilidad de la ciudad. También señala que “(...) la realización de estudios serios y profundos sobre el particular dejará en evidencia los menores costos de la construcción subterránea”.



REDACCIÓN BOGOTÁ