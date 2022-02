A dos semanas de las elecciones y consultas, muchos candidatos pisan el acelerador para convencer, a como dé lugar, a más electores. La ciudad se ha llenado de vallas publicitarias, no todas legales, pues algunos aprovechan la falta de control para colgar o pegar su imagen en la fachada de edificios o locales comerciales; otros, abusivamente, ubican sus afiches en postes, puentes y cuanta pared cercana a espacios de aglomeración de personas o tránsito vehicular. Salir o entrar a una estación de Transmilenio se ha convertido en un desafío pues, a las ventas ambulantes, se suman los equipos de campaña que compiten por quién entrega más volantes a los ciudadanos desprevenidos.



Es interesante ver la cantidad de cantidad de candidatos que compiten por una de las 18 curules que tiene Bogotá en la Cámara de Representantes. Son 171 personas que hoy desean llegar al Congreso por esta circunscripción. Ojalá ese mismo liderazgo e interés por la ciudad lo manifestaran de manera recurrente y no cada cuatro años en la coyuntura electoral.



Bogotá necesita líderes que piensen la ciudad y eleven, desde el Congreso de la República, el debate de los temas que aquejan la calidad de vida de los habitantes de la capital. La actual bancada saliente ha hecho un buen papel; resultado de ello fue la reforma del Estatuto Orgánico y la reciente promulgación de la ley de Región Metropolitana, más allá de las críticas o los debates que han suscitado estas iniciativas.



Es necesario que quienes lleguen a ser Representantes por Bogotá se comprometan a trabajar por la ciudad priorizando en la agenda legislativa y del ejecutivo soluciones y recursos a los problemas que afronta la ciudad, sumado a un control político serio sin intereses clientelistas o burocráticos en la administración de turno.

Sin embargo, en esta campaña he escuchado todo tipo de propuestas, muchas populistas y otras poco realistas para el ámbito de acción de un congresista. Pero como bien me lo recordaba un amigo, la política se hace en verso y se gobierna en prosa. Al final, lo que buscan muchos candidatos es despertar las emociones en el elector con frases, imágenes o acusaciones tergiversadas.



Poco se ha mencionado si se comprometen a buscar los recursos para financiar la segunda línea de metro o salvar el sistema Transmilenio; si tramitarán una ley para castigar a quienes más contaminan el aire en la ciudad o si estarán dispuestos a hacer obligatorio el uso de filtros o catalizadores en los automotores de transporte de carga o pasajeros. O qué harían para afrontar el problema del consumo de plástico de un solo uso en la ciudad o las dificultades que hoy tenemos en el tiempo de vida útil del relleno sanitario Doña Juana...



Ni qué decir de otros temas como la ocupación indebida del espacio público; el crecimiento acelerado del parque automotor, sobre todo motocicletas; la gestión del arbolado urbano en las obras de infraestructura pública; la inseguridad en las calles y el aumento del homicidio por sicariato y atraco; los continuos problemas de convivencia en los conjuntos de propiedad horizontal o la presencia de vandalismo y violencia en los portales de Suba y Américas, por citar solo algunos problemas, que hoy requieren debate público y fortalecimiento del marco legislativo.



Votaré pues por aquellos candidatos que entienden la ciudad y llevan años defendiéndose desde diferentes frentes; por aquellos candidatos jóvenes que quieren renovar las prácticas políticas y borrar el clientelismo legislativo; por aquellos que no tienen maquinarias y han realizado una campaña respetando las reglas de la publicidad en el espacio público. Por aquellos que son coherentes en su forma de pensar y actuar. Son pocos pero les aseguro que los hay y necesitan de su apoyo.

ÓMAR ORÓSTEGUI

DIRECTOR DE FUTUROS URBANOS