Menores de edad aún no podrán salir a la calle en cuarentena

Continúa la restricción para los niños, que no podrán salir a la calle después del próximo lunes 27 de abril. El ministro de Salud Fernando Ruiz sostuvo que los menores de edad no podrán salir al espacio público porque sería contraproducente debido al pico epidemiológico que se aproxima. Asociaciones de padres de familia rechazan la medida.



Por su parte, la Alcaldía de Bogotá anunció que sólo el sector de la construcción podrá retomar sus labores, mientras que el de la manufactura deberá continuar en cuarentena. Además, en la capital se siguen conociendo casos de comunidades que rechazan a profesionales de la salud.



Y conozca cómo se está realizando el proceso de desinfección en Corferias. Habrá jornada de limpieza, protagonizada por el Distrito. Además, el alcalde de Soacha anuncia un aislamiento inteligente y responable para reactivar la actividad económica en el municipio.



