En diálogo con City TV, Jazmín Bernal Vargas, madre de la menor en condición de discapacidad que falleció en extrañas circunstancias mientras se encontraba bajo el cuidado del ICBF, denunció que no ha podido realizar el proceso para su funeral.



"Mi hija llegó al ICBF por intento de violación por parte de su papá. Durante varios años asistí a ver a mi hija, estaba pendiente cuando ella estaba hospitalizada, cuando yo volví a verla ellos me dijeron que ya no podía volver nunca más. Me dijeron que había perdido la patria potestad", dijo la denunciante.



(Siga leyendo: Mala alimentación por falta de recursos: parte del problema nutricional del país).

Con el pasar del tiempo la menor de edad quedó bajo la custodia de su padrino y fue cambiada en varias oportunidades de fundación: "La última fundación fue agua de Dios, nunca estuvieron pendientes de mi hija, uno iba a visitarla y no dejaban que uno estuviera con ella".



Jazmín Bernal también denuncia que su hija no se encontraba en buenas condiciones, "cuando la íbamos a verla ellos decían que ella se lastimaba y se lastimaba porque quería volver a verme".



(Además: ¿Por qué se está presentando una ola de renuncias en el ICBF?).

Luego de unos días la madre fue comunicada sobre la hospitalización de su hija en Girardot, pero, a pesar de sus esfuerzos por verla, esto no habría sido posible: "La fundación decía que el hospital tenía un reglamento y que no podía verla. yo fui al hospital, entré y vi a mi hija desnuda y deteriorada".



Días después de esta visita, la menor de edad falleció. Hasta el momento el cuerpo de la niña no ha sido entregado a su madre: "Hemos luchado para que la traigan a una funeraria y no ha sido posible, nos han negado la posibilidad de verla".



(Siga leyendo: Masiva intoxicación de niños en un jardín infantil del ICBF en Bucaramanga).

René Sanchez, padrino de la menor, también habló con City Tv y dijo que la institución: "Quiero denunciar el abandono a los niños con discapacidad, cuando ellas cumplen la mayoría de edad son llevadas a fundaciones en donde no tienen buenas condiciones de salud".



Sánchez también denuncia que su ahijada tenía una grave infección en su pulmón y esto pudo ser la causa de su fallecimiento. Hasta el momento no hay pronunciamiento por parte del ICBF.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS