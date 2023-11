Denuncian presunto caso de abuso sexual a menor de 5 años en un colegio de Usme

La madre de una menor de 5 años interpuso una denuncia contra el encargado del mantenimiento del colegio de su hija, pues la mujer señala que este hombre abusó de la niña.



Según relató la mujer a City Noticias, la pequeña le contó lo que le pasó en uno de los baños del colegio.



Al interior de la vereda El Destino, en la localidad de Usme, las autoridades investigan el caso de una niña de cinco años que habría sido abusada.



Los familiares de la menor contaron que un hombre acorraló a la pequeña y le tocó sus partes íntimas.



“Mi hija llega diciéndonos que un señor en el colegio le bajó sus pantalones, a lo cual le digo que por qué se los bajó y me dice que él le dijo que era para secarle sus partes íntimas”, contó la madre de la menor.

Además, la niña le dijo que no es la primera vez que sucede y que también se lo ha hecho a otras de sus compañeras.



De hecho, la niña le dijo a su mamá que a otra niña le daba miedo ir al baño sola y pedía que la acompañaran. Sin embargo, las maestras no las dejaban ir juntas, entonces la menor prefería hacer sus necesidades en la ropa interior.



“El sujeto le pone un tapabocas en los ojos o si no se los tapa con sus manos”, relató la mujer.

La denuncia ya fue interpuesta ante la Fiscalía y los familiares de la niña esperan que se haga justicia.



“Mi hija está afectada. Ahora está en terapia psicológica. Está muy mal, ella también se me ha hecho chichi en la cama y ella nunca lo hacía”, contó la madre de la menor a City Noticias.

¿Qué pasó con el presunto acosador?



La madre de la niña señaló que el presunto acosador sexual ya no está en la institución.



Según le manifestaron, fue despedido por la empresa de mantenimiento debido a que no cumplió con las expectativas del mes.



El caso ya está en manos de la Fiscalía y la Secretaría de Educación está investigando el caso.

Líneas de ayuda si siente que es víctima de violencia de género



"Si su vida está en riesgo, llame al 123, la línea de emergencias de la ciudad. Si fue víctima de violencia, puede llamar a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, 018000112137", ha indicado Diana Rodríguez, de la entidad distrital.



También, si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.



Asimismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

